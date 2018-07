TV PREPORUKA DANA: Charlie Sheen kao broker koji počinje pisati kolumnu koja se bavi slomljenim srcima (Dobar savjet)

HRT2, 11.35, KOMEDIJA, Veliko zavođenje

Da bi opstala tvornica, a s njom i selo, stanovnici su u potrazi za liječnikom koji bi došao k njima stalno živjeti. Murray French (B. Gleeson) traži povoljnog kandidata, a kad zaključi da bi to mogao biti dr. Paul Lewis (T. Kitsch), Franch uključi cijelo selo u akciju zavođenja.

24KITCHEN, 13.00, KULINARSKI SHOW, Kraljica čokolade

Ova 13-dijelna emisija inspirirat će gledatelje inovativnim trikovima i domišljatim kreacijama kako bi oživili i promijenili svoju kuhinju. Profesionalni savjeti s efikasnim prečacima omogućit će i neiskusnim kuharima da zadive svoje goste. Kirsten je tijekom svoje duge karijere razvila niz jednostavnih i lakih postupaka s pomoću pribora kojeg gotovo svaka kuhinja ima kako bi stvorila impresivne slastice.

HRT2, 13.25, KRIMI KOMEDIJA, Ili sreća ili ništa

Fleur Miller (V. Jannot) je spisateljica, piše knjige iz opće psihologije, o samopomoći. Knjige su joj bestseleri, ima sretan brak, nema nikakvih većih problema. Kad joj jednom prilikom na promociju i potpisivanje knjige dođe žena koja je na prvoj stranici napisala “Pomozite mi!”, Fleur se posvećuje slučaju koji djeluje prilično zamršeno: Jeanne (B. Agenin) je tek nedavno izgubila muža, stradao je nesretnim slučajem. No, već je bio teško bolestan. Ima dvoje odrasle djece. Zaljubljena je i ima vezu s Michelom, ali se to ne usuđuje reći djeci. Sin je osuđuje što je bez njegova znanja investirala dio svog vlastitog novca – ne od očevog nasljedstva – i smatra je nekompetentnom, pa traži da joj sud odredi skrbnika, njega. Na ruku mu ide i to što Jeanne povremeno čuje glas svog pokojnog muža, što psihijatar dijagnosticira kao paranoidne iluzije, ali Fleur Miller otkriva mnogo banalniji razlog.

HRT1, 15.00, KRIMI SERIJA, Umorstva u Midsomeru

Odvjetnik Nick Turner padne s krova i ostane na mjestu mrtav. Iako njegov pad nalikuje na ubojstvo, Barnaby i Scott spekuliraju ne radi li se zapravo o samoubojstvu. Nick je imao financijskih problema pa detektivi sumnjaju da je Nick pokušao inscenirati svoje samoubojstvo kao ubojstvo ne bi li supruga Felicity naslijedila novac od njegova životnog osiguranja. Radnja se dodatno komplicira ubojstvima Otta Benhama, mjesnog stručnjaka za rimsku povijest, i Mikea Spencera, bivšeg televizijskog voditelja kviza. Način na koji su ubijeni vrlo je neobičan.

HRT3, 19.00, DRAMA, Položaj djeteta

On je tridesetogodišnjak koji želi otići od svoje majke dok ga ona želi zadržati pokraj sebe. Priliku za ponovnu kontrolu nad odraslim sinom vidi u trenutku kad je optužen za ubojstvo. Ova utjecajna žena koristi sva sredstva samo da joj sin ne ode u zatvor…

Rumunjska glumica Luminita Gheorghiu u ulozi majke koja se bori da “spasi” svog sina odigrala je sjajnu ulogu. Za “Položaj djeteta” na filmskom festivalu u Berlinu redatelj Calin Peter Netzer osvojio je Zlatnog medvjeda i nagradu FIPRESCI.

HRT1, 20.05, DRAMSKA SERIJA, Raj za dame

Teresa otkrije Pietrovu tajnu, a on u međuvremenu nestane. Situacija u robnoj kući je ozbiljna i može je riješiti samo Vittorio.

RTL2, 20.40, KRIMI SERIJA, Monk

Country rock zvijezda Willie Nelson uhićen je zbog ubojstva, ali Monk je siguran da je nedužan.

HRT2, 21.00, SNIMKA, Oliver Dragojević i Simfonijski orkestar HRT-a

Gledati ćemo sjajni koncert Olivera i Simfonijskog orkestra HRT-a koji je održan u Domu sportova 7. veljače 2004.

Čut ćemo, među ostalim, skladbe: Dišperadun, Dobro jutro, tugo, Romanca, Vrime Božje, Pismo moja, Molitva za Magdalenu, Zelena grana s tugom žuta voća.

DOMA TV, 21.10, KRIMI SERIJA, Tragovi zločina

Tijekom suđenja u slučaju ubojstva, u kojemu je mogul koji se bavi prodajom nekretnina optužen da je ubio vlastitu suprugu, iznenada nestaje ključni svjedok. Carrie i Al moraju pronaći svjedoka i riješiti slučaj unutar 48 sati ili će optužbe biti povučene. Žrtva ubojstva pronađena je usred bejzbolskog terena. Žrtva je bankar koji je sudjelovao u pljački svoje banke, iako njegova djevojka tvrdi da je nevin.

HRT2, 23.00, ROMANTIČNA KOMEDIJA, Dobar savjet

Broker i ženskar Ryan Turner (C. Sheen) živi jako dobro ponajprije zahvaljujući tome što klijentima daje interne poslovne informacije, što po zakonu ne smije. Jedan od klijenata, iz osvete što je spavao s njegovom ženom, da mu krivu informaciju, zbog koje se otkriva Ryanova ilegalna praksa i on ostaje bez posla. Iz svog luksuznog stana seli se svojoj djevojci Cyndy (D. Richards), uobraženoj kolumnistici niskotiražnog ženskog časopisa. No, kad Cindy sazna da je Charlie otpušten, napušta ga i odlazi na odmor u Brazil. Charlie ne zna što će, a onda mu padne na pamet da Cyndynoj urednici Page (A. Harmon) slaže da je Cyndy bolesna, te da zbog toga kolumnu mora pisati kod kuće u krevetu. Zapravo, on počne pisati kolumnu, da joj senzitivniji ton i preko noći počinje žnjeti uspjeh. Paralelno, između Ryana i Page počinju se razvijati iskrene emocije.

HRT1, 23.10, DRAMSKA SERIJA, Motel Bates

Norman (Freddie Highmore ) doznaje na koga se može osloniti dok pokušava zaštititi svoje tajne. Romeru (Nestor Carbonell) nije lako doći do sigurnosti.

NOVA TV, 23.55, ROMANTIČNA DRAMA, Umjetnost krađe

Crunch Calhoun (Kurt Russell) bivši je kradljivac umjetnina koji pristaje vratiti se u stari posao i sudjelovati u jednoj, posljednjoj pljačci zajedno sa svojim nepovjerljivim bratom Nickyjem (Matt Dillon). Crunch okuplja staru ekipu prevaranata i smišlja plan za krađu neprocjenjive povijesne knjige, no taj uspješni posao navede Nickyja da smisli novi, mnogo riskantniji plan.