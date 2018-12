TV PREPORUKA DANA: Bryan Cranston je za ulogu poznatog holivudskog scenarista nominiran za Oscara (Trumbo)

RTL2, 10.40, KRIMI SERIJA, Smrt u raju

U svojoj sobi, u domu za starije bivša kirurginja Emma Redding pronađena je mrtva. Vrata su bila zaključana iznutra, što navodi na zaključak da se radi o samoubojstvu. No njezin zaručnik Colin Campbell i prijatelji Judith Musgorve i Jim Chandler govore da se radovala večerašnjem plesu te da nije imala suicidalne namjere.

HRT2, 13.35, ROMANTIČNA KOMEDIJA, Dizalo za poljupce

Carlton (D. O’Donnell) odsjeda samo u hotelima s pet zvjezdica. Od svih očekuje da mu ugađaju, slova kojim je njegovo ime ispisano na pročelju nikad nisu dovoljno velika, a Kayla (K. Lee Staples), njegova zaručnica, nema razumijevanja za njegove potrebe. Kayla je odana i strpljiva, ali se počinje pitati je li Carltonu uopće stalo do nje.

HRT1, 20.05, DOKUMENTARNA SERIJA, Hrvatska u Prvom svjetskom ratu: 1916.-1917.

Ni u trećoj godini rata politika nije dobila prednost nad ratom. Rat Austro-Ugarske s Italijom obilježava niz talijanskih ofenziva na prostoru rijeke Soče. Ljetna Brusilovljeva ofenziva 1916. nanosi teške gubitke hrvatskim jedinicama na istočnom bojištu. Ipak, prvo, baš Rusija napušta rat. Nakon revolucije u veljači 1917. godine i pada carizma, slijedi Lenjinova revolucija. Na sočanskoj bojišnici, potkraj godine, u svojoj jedinoj ofenzivi, združene njemačke i austro-ugarske snage probijaju talijansku obranu i izbijaju na rijeku Piavu.

DOMA TV, 20.10, KRIMI SERIJA, Mentalist

Potraga za serijskim ubojicom privodi se kraju kada Jane susretne blogera koji je svoj život posvetio potrazi za ubojicom. Missi Pyle u gostujućoj je ulozi kao televizijski voditelj, William Mapother kao sumnjivac, a David Paymer kao bloger u ovom nastavku u režiji Simona Bakera, zvijezde serije. Da bi pronašao ubojicu policajke na tajnom zadatku iz odjela za narkotike, Jane i CBI-ev tim prate njezine korake tijekom istrage. Samaire Armstrong u gostujućoj je ulozi kao Summer Edgecombe, prostitutka koja u istrazi pomaže agentu Chou.

HRT2, 21.00, BIOGRAFSKA DRAMA, Trumbo

Dalton Trumbo je scenarist koji se zahvaljujući svom talentu vinuo u holivudsku elitu. No svojim aktivnim članstvom u Komunističkoj partiji SAD-a navlači bijes zakletih protivnika Sovjetskog Saveza među vodećim imenima industrije zabave kao što su kolumnistica Hedda Hopper i glumac John Wayne. S još devetoricom scenarista Trumbo dobije poziv da svjedoči pred Kongresnim odborom za neameričke aktivnosti o navodnoj komunističkoj propagandi u holivudskim filmovima. Svi odbiju izravno odgovoriti na pitanja, uvjereni da će liberalna većina na Vrhovnom sudu ukinuti presude zbog nepoštovanja Kongresa.

TV1000, 21.00, ROMANTIČNA KOMEDIJA, Zaljubljeni Shakespeare

Mladi William Shakespeare (Joseph Fiennes )pati od manjka ideja, a pogotovo novca. Njegov veliki fan je bogata Viola (Gwyneth Paltrow), koja je prisiljena udati se za bogataša kojeg ne voli, a najradije bi bila glumica. Budući da u to vrijeme ženama nije bilo dopušteno da glume, Viola se maskira u muškarca i odlazi na audiciju za novu Shakespearovu predstavu. Vlasnika The Rose Theatre, Phillipa Henslowea (Geoffrey Rush), traže utjerivači dugova, pa on požuruje Willa da što prije završi novi komad ‘Romeo i Ethel , gusareva kći’.

HRT1, 21.10, DRAMSKA MINI SERIJA, Božić u Beču

Slavonija 1991. Violinist Ivan zajedno sa svojim prijateljima održava koncerte hrvatskim vojnicima na prvoj crti bojišnice. Šokiran, nakon što mu teško strada najbolji prijatelj tijekom jednoga takvog koncerta, Ivan odlazi u Beč roditeljima koji ondje žive kao prognanici. Surovoj ratnoj stvarnosti suprotstavlja se sva raskoš predbožićnog Beča, a pred Ivanom se pojavljuju mnoge moralne dileme… “Božić u Beču” četvrti je igrani film redatelja Branka Schimdta, prikazan na pulskom festivalu 1997. i nagrađen trima Zlatnim arenama – Branko Schmidt za najbolji scenarij, velikan hrvatskog glumišta Drago Krča za najbolju sporednu ulogu te Mladen Pervan i Željko Grgurić za ton. Uz film je montirana i dvodijelna serija čiji prvi dio danas prikazujemo.

RTL2, 21.30, HUMORISTIČNA SERIJA, Pravila igre

Adam kupuje novu videoigru koju on i Russell ne mogu prestati igrati. Jennifer se prepire s Adamom zbog toga što uopće ne provode vrijeme skupa i daje mu jasno do znanja koliko je to smeta. Audrey je unaprijeđena, ali Jeff nije nimalo uzbuđen oko toga jer su Knicksi izgubili utakmicu. Kako bi joj se ispričao za svoje ponašanje, poziva je na utakmicu u VIP zonu.

HRT3, 23.05, HOROR, Prijevremeni pokop

Film je snimljen prema pripovijetki Edgara Alan Poea. Radnja se zbiva početkom 19. stoljeća. Dobrostojeći muškarac srednjih godina opsjednut je idejom da će biti živ pokopan jer je uvjeren da se to dogodilo i njegovom ocu. Zbog te se opsesije ne želi oženiti, no na kraju ipak popušta pred nagovorima lijepe djevojke. Strah ga muči i dalje – on čak konstruira lijes s nekom vrstom alarmnog uređaja. Kako bi ga izliječili od te opsesije, žena i prijatelj nagovaraju ga da otvore obiteljsku grobnicu i ustanove je li ili nije njegov otac bio živ pokopan. U trenutku otvaranja grobnice njemu pozli i on zamre, a svi misle da je umro.

HRT1, 23.25, TALK SHOW, Romano Bolković – 1 na 1: Davor Miličić

Akademik Davor Miličić nedavno je imenovan predsjednikom Europskoga odbora za transplantaciju srca pri Europskom kardiološkom društvu. Istodobno, postao je potpredsjednikom Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Budući da je ovih dana Zagreb ugostio oko tisuću sudionika 12. kongresa Hrvatskog kardiološkog društva, s akademikom Miličićem razgovarat ćemo o temama struke, kao što su nove smjernice u liječenju hipertenzije ili novosti u liječenju srčane aritmije, o epidemiološkim trendovima u RH, o tome kako mala i relativno siromašna zemlja poput Hrvatske preuzima primat u Europskom kardiološkom društvu kad je riječ o transplantaciji srca, o inovativnim lijekovima i njihovoj renesansi u kardiologiji, o liječenju strukturnih i prirođenih bolesti srca tzv. endovaskularnim metodama, o jedinstvenom projektu jednoga stručnog medicinskog društva koji je hrvatsku kardiologiju uvrstio na kartu najuspješnijih zemalja svijeta u liječenju najčešćega uzroka smrti, o prirođenim bolestima srca u odraslih kao novom području kardiologije.

HRT2, 23.45, HOROR, Egzorcist 2: Heretik

Nastavak filma “Istjerivač đavla” iz 1973. Ocu Philipu Lamontu (R. Burton) kardinal dodjeljuje vođenje istrage zbog smrti oca Merrina (M. von Sydow). Otac Merrin je ubijen tijekom istjerivanja đavla iz Regan MacNeil (L. Blair). I dok Lamont, koji je imao ponešto iskustva s egzorcizmom, Merrina smatra svecem, pokojni svećenik se posthumno susreće s optužbama za herezu. U potrazi za rješenjem Lamont i Regan uputit će se u Afriku, u Georgetown, gdje se nalazi stara kuća u kojoj je ona bila opsjednuta.

NOVA TV, 23.50, TRILER, Otmica metroa 123

Naoružani muškarci otmu podzemni vlak u njujorškom metrou i zadrže putnike kao taoce, a zauzvrat zahtijevaju novac. Uobičajeni radni dan njujorškog dispečera Waltera Garbera (Denzel Washington) tako se pretvara u napeto suočavanje s opasnim zločincem koji stoji iza cijele otmice… Film je adaptacija istoimenog romana Mortona Freedgooda iz 1973. godine, a ujedno i remake njegove prve filmske adaptacije iz 1974., te televizijske adaptacije iz 1998. godine.