TV PREPORUKA DANA: Broker nakon bankrota počinje pisati kolumnu u novinama koje se bave slomljenim srcima (Dobar savjet)

HRT2, 13.25, ROMANTIČNA DRAMA, Nesnosni pacijent

Sophie je već na rubu očaja zbog nagomilanih računa. Radi dva posla, kao konobarica i u samoposluživanju. Ima kćer tinejdžericu i mlađeg sina. Udovica je. Zbog neprekidne jurnjave i žurbe često dobiva kazne za parkiranje, koje ne plaća jer nema čime. Kad se nagomilalo pedesetak kazni, dolazi pred prekršajnog suca, ali, da stvar bude gora, čak je i njemu, na parkiralištu pred sudom, oduzela parkirno mjesto koristeći se lažnom invalidskom iskaznicom. Zbog toga je sudac, koji šepa i hoda uz pomoć štapa, zakasnio na suđenje. Vidljivo je uživao dok joj je određivao kaznu: tri tisuće eura ili tristo sati dobrovoljnog društvenog rada. Pobrinuo se da ona to odradi u klinici u kojoj je smješten njegov brat Georg, kojemu su nakon prometne nesreće oduzete noge, a poznat je po nesnosnoj, mizantropskoj naravi.

HRT1, 20.05, TALK SHOW, U svom filmu

Snimao je albume sa Springsteenom i Cohenom, prijateljevao je s Pavarottijem, Bonom i lady Dianom! Kako će svoj utjecaj koji daleko nadilazi svijet glazbe upotrijebiti za globalni projekt uspostave svjetskog mira, U svom filmu govori hrvatski umjetnik i uvjereni pacifist s newyorškom adresom Nenad Bach!

RTL2, 20.40, KRIMI SERIJA, Zločinački umovi

Reid dozna da je njegova tajanstvena žena nestala, ali i da je osoba koja ju je pratila odgovorna za njezin nestanak. Agenti je traže posvuda po Washingtonu u nadi da je otmičar nije ozlijedio.

HRT1, 21.00, DOKUMENTARNA SERIJA, Snovi o budućnosti: Hrana budućnosti

Neravnopravnost u prehrani, zagađenje zbog intenzivne poljoprivrede, nove bolesti izazvane industrijski prerađenom hranom… Budućnost prehrane prepuna je izazova. Kako ćemo prehraniti devet milijardi ljudi 2050. godine? Hoćemo li od običnih potrošača postati sudionici u prehrambenoj industriji? Hoćemo li jesti kukce kao što danas grickamo pistacije ili bademe? Hoće li hrana biti posve personalizirana i prilagođena biološkim potrebama pojedinca? U ovoj epizodi otkrivamo revoluciju naših prehrambenih navika: biljni proteini, urbana poljoprivreda, povezani supermarketi, personalizirana hrana, novi okusi i mnogo više.

DOMA TV, 21.30, DRAMSKA SERIJA, Laži mi

Dvojica detektiva optužena su za pucanje na nenaoružana tinejdžera Andrea Ricksa koji je zatim pao s krova i završio u komi. Detektivi tvrde da je žrtva uperila pištolj u njih, no pucnjava odmah privuče pozornost jer je žrtva crnac, a detektivi bijelci. Gradonačelnik dovodi Lightman Group da odrede govore li istinu jer je policija već pod pritiskom crnačke zajednice zbog neopravdanog pucanja na crnce. Cal i Torres razgovaraju s detektivima Ericom Kuranskym i Adamom Dukeom. Eric konstantno pokazuje znakove laganja, a čini se da Adam, koji je ranio Andrea, govori istinu. Jedini problem je to što su njihove priče gotovo identične. Cal traži da vidi snimke ispitivanja koje su vodili detektivi kako bi ustanovio kakvi su detektivi kad nisu pod stresom.

HRT2, 21.45, ROMANTIČNA KOMEDIJA, Dobar savjet

Broker i ženskar Ryan Turner (C. Sheen) živi jako dobro ponajprije zahvaljujući tome što klijentima daje interne poslovne informacije, što po zakonu ne smije. Jedan od klijenata, iz osvete što je spavao s njegovom ženom, da mu krivu informaciju, zbog koje se otkriva Ryanova ilegalna praksa i on ostaje bez posla. Iz svog luksuznog stana seli se svojoj djevojci Cyndy (D. Richards), uobraženoj kolumnistici niskotiražnog ženskog časopisa. No, kad Cindy sazna da je Charlie otpušten, napušta ga i odlazi na odmor u Brazil. Charlie ne zna što će, a onda mu padne na pamet da Cyndynoj urednici Page (A. Harmon) slaže da je Cyndy bolesna, te da zbog toga kolumnu mora pisati kod kuće u krevetu. Zapravo, on počne pisati kolumnu, da joj senzitivniji ton i preko noći počinje žnjeti uspjeh. Paralelno, između Ryana i Page počinju se razvijati iskrene emocije.

HRT3, 22.45, KRIMI DRAMA, Stratos: Sitna riba

Stratos (V. Mourikis) noću peče kruh, a danju je profesionalni ubojica. Treba mu novac da oslobodi iz zatvora svojeg prijatelja Leonidasa, jer je on to učinio za njega kad je bio iza rešetaka. Za Stratosa to je pitanje časti…

Na festivalu u Berlinu 2014. redatelj filma Yannis Economides bio je nominiran za Zlatnog medvjeda dok je u Grčkoj film osvojio nagrade filmske akademije u nekoliko kategorija, a kritičari su ga proglasili najboljim filmom na festivalu u Solunu.

FOX LIFE, 22.55, HUMORISTIČNA SERIJA, Vesele raspuštenice

U trećoj sezoni žene preispituju svoje živote suočene s više slobode i nesigurnosti nego ikad. Abby je odlučila pružiti priliku ljubavnim romansama te se upušta u avanturu s trenerom bejzbola Mikeom (James Lesure). Još uvijek povrijeđena jer je ostavljena pred oltarom, Delia (Necar Zadegan) se odlučuje iznova usredotočiti na karijeru. U međuvremenu, Jo (Alanna Ubach) traži ljubav na poslu, a Phoebe (Beau Garrett) se sprijateljuje s karizmatičnom milijarderkom. Kamo god ih život odveo, ove prijateljicu znaju da uvijek mogu računati jedna na drugu.

HRT2, 23.20, HUMORISTIČNA SERIJA, Mućke

U trgovačkom centru u Peckhamu Rodney upozna Victoriju koja izgleda kao osiromašena glumica, no ispostavi se da je kći vojvode od Mayleburyja. Nadajući se da će ostaviti snažan dojam na prvom spoju, Rodney uspije nabaviti dvije ulaznice za rasprodanu “Carmen”. Vicky je oduševljena, no to joj oduševljenje naglo promijeni nazočnost Dela i njegove izblajhane fufice, osobito kad usred opere počnu jesti grickalice. Kad Vicky pozove Rodneyja na zabavu u očev dvorac na ladanju, čini se da će njihova romansa završiti vjenčanjem, sve dok se ne pojavi Delboy, oplete po vinu i sve upropasti.

HRT1, 23.25, KRIMI SERIJA, Scott i Bailey

Janet kaže načelnici Dodson da je zabrinuta za Gill jer pije, u nadi da će se to moći riješiti prijateljski, pa je napusti hrabrost kad se njezine primjedbe shvate ozbiljnije nego što je htjela. Za to vrijeme Rachel, baš kad je pomislila da se naviknula na posao narednice, počini tragičnu pogrešku koja ugrozi Janet i Chrisa. Na pustopoljini otkriju tijelo muškarca. Kad se ustanovi da je nestao 15 godina ranije, istraga vodi na obližnju farmu gdje detektivi otkrivaju nešto tako izopačeno što nisu mogli ni zamisliti.

NOVA TV, 23.35, AKCIJSKI TRILER, Žurna pošiljka

Izbjegavanje pješaka i brzih automobila svakodnevni je posao za dostavljača Wileea, koji po ulicama Manhattana juri na biciklu. No dečka koji je navikao izlagati svoj život riziku sada čeka nešto puno opasnije: tijekom najveće gužve, Wilee preuzima paket zbog kojeg će ga netko pokušati ubiti.