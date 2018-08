TV PREPORUKA DANA: Bradley Cooper je u drami Ukradena priča utjelovio mladog pisca za čiju je slavu zaslužan tajanstveni starac

HRT2, 11.35, MELODRAMA, U obranu svog života

Uspješni američki poduzetnik Daniel Miller (A. Brooks) slučajno pogine u prometnoj nesreći na povratku s posla. Odjednom se nađe u nepoznatom gradu za koji se ispostavi da je mjesto “posljednjega suda”, odnosno, neka vrsta “čistilišta” za umrle u kojoj oni, promatrajući pred komisijom svoje životne postupke, procjenjuju jesu li zaslužili da dobiju mjesto u raju. Tijekom dana, u pauzama između komisijskih ispita, Daniel upoznaje umrle koji ovdje provode vrijeme, te se zbliži s Juliom (M. Streep), još relativno mladom ženom koja je tragično preminula. Može li se iz njihovog poznanstva razviti i nešto više?

24KITCHEN, 13.00, KULINARSKI SHOW, Gospodari okusa s Garyjem Mehiganom

Australski kuhar Gary Mehigan definitivno zna što je dobra hrana, te svoje male tajne uvijek rado dijeli s gledateljima. Iako je rođen u Engleskoj te se tamo i školovao, ipak se odselio u Australiju te svoju karijeru započeo u najboljim melburnškim restoranima. Uz svoj prepoznatljiv i duhovit pristup kuhanju, Gary posjećuje neke od najboljih restorana u Mumbaiju i Delhiju. Osim toga, Gary će kombinirajući okuse različitih kultura u svojim jelima, naučiti sve o sastojcima suvremene indijske kuhinje. Upoznat će i neke od istaknutih indijskih kuhara, uključujući Atula Kochara, Ranveera Brara i Thomasa Zachariasa te će s njima pripremiti mnoga ukusna jela. Svaka nova epizoda serijala „Gospodari okusa s Garyjem Mehiganom“ završava njegovim povratkom u kuhinju gdje osmišljava nova jela koja gledatelji i samo mogu pripremiti kod kuće.

HRT2, 13.25, PUSTOLOVNA DRAMA, Lovci na oblake

Pilotkinja Andrea Schubert (V. Niehaus) počinila je, po ocjeni letačke komisije, ozbiljan prekršaj radne discipline i pravila, kad je, upravljajući putničkim avionom, izvela prisilno spuštanje bez dopuštenja kontrole leta kako bi izbjegla oluju za koju je procijenila da je pogibeljna. Andrea je suspendirana na neodređeno vrijeme. Na ispitivanju ona brani svoju odluku i kaže da bi ponovno učinila istu stvar, a jedini tko joj daje za pravo jest prof. Guttmann (M. Tidoff), meteorolog. On drži da bi opisana oluja bila fatalna za zrakoplov, no svoj navod ne može dokazati bez mjerenja. Da bi se takva oluja mogla izmjeriti, potrebno je biti na licu mjesta u vrijeme oluje s mjernim instrumenima. Jedini luđaci koji bi bili spremni na takav rizik i koji su dovoljno vješti piloti, jesu braća Stocker, koji žive u Štajerskoj. Andrea, koja želi dokazati da je njezina odluka bila ispravna i jedino moguća, odlazi onamo i upoznaje Bernieja (M. Witting) i Toma Stockera (X. Hutter) upravo u trenutku dok Bernie gubi kontrolu nad zrakoplovom zbog oluje. Avion je oštećen, ali je Bernie prošao samo s prijelomom noge. Stariji brat, Tom, koji vodi posao, u teškoj je financijskoj situaciji, a bez jednog pilota banka mu neće produžiti kredit, te se Andrea ponudi da leti za njega. Tom prihvaća samo zato što ne vidi drugog izlaza. Prof. Guttmann spreman je platiti 60.000 eura da se “izmjeri” oluja nad olujama, jer bi to bio veliki napredak za znanost, no Tom ne želi ni čuti za to, pa Bernie da dopuštenje u njegovo ime.

RTL2, 16.10, KRIMI SERIJA, CSI: Miami

U tijeku je velika potjera za zatvorskim bjeguncima. Serijski silovatelj je ubrzo ulovljen, no prvi na Horatiovoj listi je Memmo Fierro, koji je ubio Marisol, svoju suprugu i Horatiovu sestru. Memmo bježi gliserom nakon što je ubio vlasnika, a Calleigh za to vrijeme ispituje Memmovu djevojku Ivonne, koja tvrdi da nije razgovarala s njime od bijega, no ipak je ulovljena u laži. Ubrzo stižu i nove vijesti o Memmu, koji je otvorio paljbu u bolnici. CSI juri na mjesto krvoprolića, no bjegunac opet uspijeva pobjeći.

NOVA TV, 17.30, ZABAVNA EMISIJA, IN magazin

Oliver Dragojević bio je mnogo više od pjevača i mnogo više od vrhunskog umjetnika! Tisuće ljudi došli je na Korčulu, a posljednji ispraćaj u njegovoj Veloj Luci pratila je i ekipa IN magazina. Jedan od najboljih nogometaša svijeta, umirovljeni portugalski nogometaš Luís Figo ponovo je za odmor odabrao Hrvatsku. Nije on jedina poznata osoba koja ljetuje na našoj obali. Koje su sve zvijezde odmarale u Hrvatskoj doznala je novinarka Ana Vela. Kandidatkinje ovogodišnjeg izbora Miss Hrvatske krenule su s pripremama za završnu borbu za krunu najljepše. Jesu li strastvenije Dalmatinke ili Slavonke, je li presudna vanjska ljepota ili karizmatični karakter, te kakve su kuharice ljepotice su otkrile Davoru Gariću. U rubrici Kuhanje je IN Sanja Doležal priprema losos s povrćem!

HRT3, 19.00, CRNA KOMEDIJA, Harold i Maude

Priča se vrti se oko životnih pothvata mladog Harolda Chasena (Bud Cort) opsjednutog smrću. Obilazeći sprovode, na jednom od njih upozna 79-godišnju Maude (Ruth Gordon) s kojom se počne družiti. Polako se gradi snažno prijateljstvo, a naposljetku i ljubavna veza, pri čemu Maude uči Harolda kako živjeti punim plućima i cijeniti život kao najdragocjeniji dar…

Film je nominiran za Zlatni globus 1972. u kategorijama najbolja glumica i najbolji glumac, Ruth Gordon i Bud Cort.

HRT1, 20.05, DRAMSKA SERIJA, Mjesto koje zovem dom

Četvrta sezona fokusira se na odnose likova, na koje utječu suprotstavljene društvene teme. Prva je konzervativni val straha od crvenih koji je izazvala afera Petrov. Druga je val liberalnih promjena koje su omogućile nove društvene i moralne mogućnosti.

Zbog smrti lokalne učiteljice Sarah otkrije nešto šokantno. Novi policijski narednik u gradu sumnja da je ubojica lokalni stanovnik. Elizabeth neočekivano nešto odobri i tako zaprepasti obitelj svojim novim pogledom na život. George preuzima kontrolu nad Jamesovom i Olivijinom rastavom dok oni vode svoje nove živote. James od Henryja počinje učiti kako preživjeti kao homoseksualac. Olivia Lloydu odaje veliku tajnu. Annin sastanak s izdavačem nije prošao u skladu s očekivanjima. Regina zabija pandže u Annin i Ginov brak.

HRT2, 20.05, DOKUMENTARNA SERIJA, Superroditelji u životinjskom svijetu: Vlastitim snagama

Možda jest potrebno dvoje da bi se dijete dobilo, ali ne nužno i da bi se odgajalo. Pa što to roditelja nagna da odluči ostati ili otići? Pogotovo ako je taj roditelj tata.

Od ženke kalifornijskog miša koja mora probuditi partnerove očinske instinkte, preko roditelja adelijskih pingvina koji svoja jaja ne mogu ostaviti sama ni na pet minuta pa sve do mama gepardica koje se ponašaju promiskuitetno kako bi tate zadržale uza se i roditelja plamenaca koji oboje daju mlijeko za svoje ptiće… Vidimo koliko daleko ti nevjerojatni roditelji idu kako bi što je moguće više mladunaca zaštitili i othranili do odrasle dobi.

HRT2, 21.00, ROMANTIČNA DRAMA, Ukradena priča

Clayton Hammond (D. Quaid) pojavi se na javnom čitanju svoje nove knjige “The Words”. Počne čitati ulomak iz knjige koja se bavi izmišljenim likom po imenu Rory Jansen (B. Cooper), nadobudnim piscem koji živi u New Yorku s djevojkom Dorom (Z. Saldana). Rory pozajmi nešto novca od oca (J. K. Simmons), zaposli se kao nadzornik poštanskog odjela u književnoj agenciji i pokušava prodati svoj prvi roman koji izdavači stalno iznova odbijaju. A onda je Rory na bračnom putovanju u Parizu došao u posjed torbe s majstorskim rukopisom. putovanju u Parizu došao u posjed torbe s majstorskim rukopisom.

HRT1, 21.55, KRIMI SERIJA, Počivali u miru

Danijel Dragun ubijen je u zatvoru Vukovšćak 1999. godine. Do danas se ne zna tko mu je i zašto zavrnuo vratom. Novinarka Lucija odlučuje iskopati činjenice o njegovoj smrti, ali kad se klupko počne odmotavati na vidjelo će isplivati mnogo više od samo jednog nerazriješenog ubojstva. Priča iz 1999. vodi sve do 1991. i pljačke iseljeničkog novca namijenjenog kupovini oružja za HV, u koju su upleteni sada uspješni biznismeni i politika na najvišoj državnoj razini. Dok Lucija i umirovljeni zatvorski čuvar Martin otkrivaju da je u ta zbivanja bio uključen i “nestali mrtvac” i ubojica Zdenko Jurković, on ih čitavo vrijeme drži na oku i čeka pravi trenutak za likvidaciju Lucije.

HRT2, 22.40, KOMEDIJA, Stara gunđala 2

Dvojica starih neprijatelja, John (J. Lemmon) i Max (W. Matthau), imaju nove probleme. Max je usamljen i ljubomoran što mu je John preoteo Ariel (Ann-Margret) i sada je u sretnom braku. Njih dvojica i dalje jedan drugome smišljaju sitne smicalice i toliko se mrze da ne bi mogli živjeti jedan bez drugoga. Johnova kći i Maxov sin odlučili su se vjenčati, pa dvojica staraca privremeno obustavljaju rat. U gradić je stigla lijepa Maria Raggeti (S. Loren), rastavljena žena srednjih godina koja, pokraj jezera na kojem pecaju Max i John, želi otvoriti restoran. Max i John protive se restoranu, a Max se, ni ne sluteći, postupno zaljubi u Mariu. Ni Maria nije ravnodušna prema Maxu, pa je još jedna velika ljubav na pomolu.

NOVA TV, 23.55, DRAMA, Zimska priča

Kad je Peter Lake (Colin Farrell) kao siroče 1895. stigao u New York nije znao koliko će njegov život biti dug i složen, niti koliko će drugih života dotaknuti na sasvim poseban način. Jedne zimske noći Peter je pokušao opljačkati tvrđavu nalik ljetnikovcu na Upper West Sideu. Međutim, u tvrđavi je bila mlada djevojka Beverly Penn (Jessica Brown Findlay). Tako započinje ljubav između Petera, irskog provalnika u ranim dvadesetima i Beverly, mlade djevojke koja umire. Naime, Peteru je za petama njegov bivši mentor, demonski Pearly Soames (Russel Crowe). Pobjednik će dobiti sve, a gubitnik će biti proklet.

RTL TV, 00.10, HUMORISTIČNA SERIJA, Kriza

Pokošen gripom Aleš samo leži na sofi pod dekicom, a Miron ga liječi kuhanim vinom. Uskoro se čitavo društvo zarazi boleštinom, a prvi je pokleknuo naravno Jeremija. I dok Parkaša zaokupljaju stvari koje drugi ljudi ne primjećuju, Miron još jednom pokaže kakav je frajer – u kafiću Nejra citira Henryja Millera, a Miron ulazi i nastavlja citat. Čini se ljubav na prvi pogled ili, točnije, na prvi citat.