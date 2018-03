TV PREPORUKA DANA: Bivši zatvorenik (C. Farrell) zaljubi se u mladu glumicu (K. Knightley) čiji je tjelohranitelj (Londonski bulevar)

HRT2, 12.55, DOKUMENTARNA SERIJA, Svijet vrtlara

Ova vrtlarska emisija obiluje dobrim idejama, savjetima stručnjaka i podsjetnicima koji će vam pomoći da izvučete maksimum iz svog vrta, neovisno o njegovoj veličini i vrsti.

Proljeće je na pragu te će kao i uvijek Monty iz vrta Longmeadow gledateljima dijeliti mnoštvo savjeta i prijedloga kako bi njihovi vrtovi izgledali dobro cijele godine.





HRT2, 13.45, KRIMI FILM, Jane Doe: Da, dobro se sjećam

Na aerodromu agenti britanske obavještajne službe dočekuju čovjeka koji je zapamtio 160 imena istočnoeuropskih dvostrukih agenata u Velikoj Britaniji. Međutim, pred očima najprobranijih agenata Smythe je otet i nestaje bez traga. Otmičari traže otkupninu od 15 milijuna dolara. U tome trenutku na zadatak je pozvana tajna agentica Jane Doe (L. Thompson), koja je u normalnom životu domaćica, supruga i brižna majka, a njezina obitelj ne sluti čime se bavi. No, ona je i kći svoje majke Polly (D. Mills), koja joj beskrajno ide na živce i koja je i sama izvrsna agentica već trideset godina.

HRT3, 15.20, DRAMA, Djeca ponoći

Film prema istoimenom romanu Salmana Rushdieja o dvoje djece rođene u prvim satima indijske neovisnosti od Velike Britanije i njihovo odrastanje u zemlji koja nema ništa zajedničko s Indijom kakva je bila za generaciju njihovih roditelja…

Poznati književnik Salman Rushdie sudjelovao je i u pisanju scenarija s redateljicom D. Mehtom prema vlastitom romanu “Djeca ponoći” (1981.) za koji je 1993. dobio nagradu “Booker nad Bookerima” kao najbolji od romana u posljednjih 25 godina nagrađenih ovom nagradom. Trebalo mu je dvije godine da knjigu od 600 stranica svede na njih 130. Snimanje filma držalo se u tajnosti jer se redateljica Mehta bojala protesta islamističkih fundamentalista.

HRT1, 15.45, KRIMI SERIJA, Zagonetni slučajevi dr. Blakea

Tjedan prije Božića Blake istražuje ubojstvo farmera koji je ustrijeljen iz neposredne blizine. Uskoro otkriva zapletenu mrežu sumnjive trgovine zemljištem, starih zavada, neostvarenih ambicija i obiteljskih intriga. A usred svega toga Blakeova rastava odjednom je postala veoma javna.

NOVA TV, 17.30, ZABAVNA EMISIJA, IN magazin

Stari zanati poput pletenja i heklanja mnogima su tek uspomena na njihove bake i neka minula vremena. Za Moniku Mihalić heklanje je strast, a mnoge starije susjede zovu je i čuvaricom tradicije. Prije dva mjeseca pjevačica Ivana Marić i njezin suprug po drugi put su postali roditelji. Iako je već iskusna mama osmogodišnje Vite, Ivana je za IN magazin priznala da se ipak susreće s određenim izazovima. Ljubitelji slatkog doći će na svoje jer u rubrici Kuhanje je IN Sanja Doležal priprema slatke muffine. Svakako zapišite recept!

DOMA TV, 20.00, AKCIJSKA SERIJA, Navy CIS

Abby (Pauley Perrette) je regrutirana za rad na tajnom zadatku. Kada vladin znanstvenik nestane, Abby regrutiraju da nastavi njegov rad, no tim je zabrinut da bi mogla doživjeti istu sudbinu kao i njezin prethodnik. Chris O’Donnell gostuje u ulozi specijalnog agenta G. Callena, LL COOL J gostuje u ulozi specijalnog agenta Sama Hanne. Truplo marinca vodi šalje Gibbsa (Mark Harmon) i McGeeja (Sean Murray) u ured NCIS-a za specijalne projekte u Los Angeles, gdje istraga ubojstva ubrzo postaje pitanje nacionalne sigurnosti, a dva ureda moraju surađivati kako bi riješila zločin. U međuvremenu, Tony počinje njuškati po Zivinu privatnom životu.

HRT1, 20.05, DOKUMENTARNI FILM, Mijenjamo svijet: Nafta: Trgovina koja smrdi na sumpor

U Švicarskoj i Europi standardi kvalitete goriva vrlo su strogi kako bi se sačuvala čistoća zraka i ljudsko zdravlje. Tako je već godinama. No istraga TV ekipe otkrila je da moćne švicarske kompanije za trgovinu naftom namjerno proizvode prljavo gorivo – gorivo kakvo bi kod nas bilo zabranjeno – te ga prevoze i prodaju u zapadnoj Africi. Ta trgovačka strategija je profitabilna, legalna, ali i šokantna.

HRT2, 20.05, HUMORISTIČNA SERIJA, Što je muškarac bez brkova

Prikazujemo posljednju epizodu romantične komedije koja oslikava ozračje u tipičnom selu dalmatinskoga zaleđa. Priča je to o mladoj udovici Tatjani, koja se zaljubi u župnika netom izliječenog od alkoholizma. Svećeniku pokuša “pomoći” njegov brat blizanac, general hrvatske vojske. S druge strane, gastarbajter Marinko koji se vratio u selo, bivši vlasnik autopraonice Kroatien u Berlinu, uzaludno se pokušava oženiti Tatjanom, a veza njegove kćeri s lokalnim protuhom i haiku pjesnikom drugi je veliki udarac njegovom ugledu.

HRT2, 21.0, KRIMI DRAMA, Londonski bulevar

Mitchel (C. Farrell) nakon odslužene kazne napušta zatvor s čvrstom odlukom da krene poštenim putem. Bivše veze s druge strane zakona pokušavaju ga vratiti starom poslu i prisiliti na suradnju dok se on pokušava brinuti za sestru i zarađivati za život kao čuvar povučenoj glumici Charlotte (K. Knightley) koja mu se sviđa…

Koje su Michaelove mogućnosti? Postoji li šansa da se makne od bivših kompanjona i promijeni svoj život?

HRT1, 21.00, DOKUMENTARNA SERIJA, Dhruv Baker: Iz Hrvatske s ljubavlju – Varaždin/Varažidnske toplice/Čakovec

Vrijeme je za posjet unutrašnjosti. Na sjeveru Hrvatske Dhruv je na putu po regiji čiji je turistički i gastronomski razvoj u velikom uzletu. Barokni utjecaj je posvuda na ulicama Varaždina. Dhruv se ponovno sastaje s prijateljicom Petrom, koja ga upoznaje s gastronomijom ovog kraja. Dhruv i Petra zajedno kuhaju, okruženi rimskim legionarima ispred antičke bazilike. Na kraju, Dhruv ispire zlato na rijeci Muri, a i sam stvori zlato kuhanjem prekrasnih jela.

RTL2, 21.25, HUMORISTIČNA SERIJA, Teorija velikog praska

Dečki se silno trude svojim boljim polovicama prirediti najbolje Valentinovo ikad. Howard izrađuje maleni dar za svoju „malenu“ ženu Bernadette, Leonard sprema posebnu večeru, a Sheldon pošalje svoju asistenticu Alex u kupnju prikladnog dara za Amy. Za to vrijeme, Raj i Stuart organiziraju zabavu u dućanu stripova za sve koji nemaju curu ili dečka.

HRT3, 22.45, SATIRIČNA DRAMA, Paklena naranča

Alex (M. McDowell) bistar je engleski mladić kojemu je škola zadnja stvar na pameti. Omiljena mu je zabava večernji izlazak s prijateljima, koji se uglavnom sastoji od okršaja sa suparničkim bandama, napada na nedužne prolaznike i silovanja. Članovima bande dojadilo je njegovo šefovanje, pa ga prilikom jedne provale ostave na cjedilu i prepuste policiji. Alex je optužen za ubojstvo i osuđen na 14 godina zatvora. Suprotno očekivanjima, u zatvoru se drži podalje od nevolja, a pomaže i svećeniku na misi. U zatvor dolazi ministar unutarnjih poslova kako bi odabrao jednog zatvorenika za eksperimentalni program rehabilitacije, koji na radikalan način uništava zlo u čovjeku. Izbor pada upravo na Alexa te on napušta zatvor kako bi započeo dvotjedni tretman. No, čim sazna o kakvom je liječenju riječ, poželjet će da nikada nije napustio zatvor…

“Paklena naranča” većinu je gledatelja zatekla nespremnima, a u cenzorske redove unijela nemir.

NOVA TV, 23.40, AKCIJSKI TRILER, Smrtonosno oružje

Riggs (Mel Gibson) i Murtaugh (Danny Glover) losanđeleski su policajci koji su se borili u Vijetnamu. Obojica mrze raditi s partnerima i to im je jedino što imaju zajedničko. Martin Riggs je, ukratko, ubilački stroj. Zbog iznimne preciznosti istrenirane u CIA-inim tajnim operacijama i godina provedenih u specijalnim jedinicama, Riggs je u losanđeleskoj policiji poznat kao smrtonosno oružje. Na terenu, međutim, Riggs voli prihvaćati izazove, i to one koji nasmrt plaše ostale policajce. Nedavno je izgubio ženu nakon 11 godina braka pa mu više nije stalo ni do čega što je opasna kombinacija za nekoga tko ima nizak prag tolerancije i ubojite moći… Soundtrack filma uključuje pjesmu Elvisa Presleyja I’ll Be Home for Christmas. Film je nominiran za nagradu Oscar.