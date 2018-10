TV PREPORUKA DANA: Biografska drama o Gertrude Bell, putnici, spisateljici i političkom atašeu Britanskog Carstva u osvit 20. stoljeća (Kraljica pustinje)

HRT2, 13.35, TRILER, Neznanka u kući

Jade (E. Vaugier) se brine o svom ocu Wayneu (J. Novak) koji je bolestan, gotovo nepokretan i u kolicima. Majka joj je stradala u prometnoj nesreći, pa se osjeća odgovornom za oca. Ona sama nepunu godinu ranije udala se za Marca (M. Maccaull), no mladi par zbog Waynea nije imao priliku otići ni na bračno putovanje. Wayne je izvanredno bogat čovjek i oko njegovog imena veže se afera poznata širom Amerike, kad su mnoge obitelji ostale bez domova, jer su životnu ušteđevinu ulagale u Wayneovo poduzeće. Jade nikad nije povjerovala u očevu krivicu. Marco nagovara Jade da angažiraju njegovateljicu i fizioterapeutkinju koja bi se mogla brinuti o Wayneu, pa bi njih dvoje napokon mogli otputovati na toliko željeni odmor. Iako nevoljko, Jade pristaje. Kad se na oglas javi mlada i očigledno vrlo stručna Samantha (J. Largy), Jade je angažira. No, kad se poslije mjesec dana vrate, zatječu oca pomlađenog i vedrog, a Samantha na ruci ima vjenčani prsten. Iako uvjerena da je Samantha samo lovac na Wayneovo bogatstvo, ne može to dokazati, čak ni kad kratko vrijeme nakon toga Wayne bude pronađen mrtav. Prema policijskom izvještaju, zajedno s kolicima pao je niz liticu.

RTL2, 19.00, DRAMSKA SERIJA, Dr. House

Usred zabave na kojoj se sakupljaju novčani prilozi, popularni američki senator i predsjednički kandidat (Joe Morton) se onesvijesti. Vogler slučaj daje Houseu. Iako senatorova početna dijagnoza upućuje na AIDS, House i dalje istražuje kako bi bio siguran. U međuvremenu, u bolnicu stiže žena koja je navodno zatrudnjela bez spolnog odnosa.

HRT1, 20.05, TALK SHOW, U svom filmu: Mate Rimac

Počeo je u očevoj garaži prije deset godina, a danas proizvodi najbrže automobile na svijetu. On je najbolji hrvatski poduzetnik, čovjek koji utječe na globalne trendove.

Gost emisije je – Mate Rimac!

HRT2, 20.05, DRAMSKA SERIJA, Milijarde

Axe razmišlja o kupnji nogometnoga kluba i stječe novoga saveznika. Chuck uz pomoć doušnika pokreće slučaj protiv bankarskog titana. Axeovi zaposlenici idu na godišnji dobrotvorni pokerski turnir. Wendy se kontroverzno pojavi na turniru kao savjetnica Axeovog konkurenta. Lara pokreće svoj novi posao.

HRT2, 21.00, BIOGRAFSKA DRAMA, Kraljica pustinje

Gertrude (N. Kidman) je bila iz bogate britanske obitelji Bell koja joj je omogućila sjajno obrazovanje. Britanski društveni život bio joj je istinski dosadan pa je otišla ujaku koji je obnašao visoku diplomatsku funkciju u Teheranu. Istok ju je očarao, kao i zaposlenik u veleposlanstvu Henry Cadogan (J. Franco). Umiješali su se njezini roditelji i zabranili joj da se za njega uda jer Henry nije prihvatljiv za njihovu kćer. On je bio očajan i ubio se. Poslije ljubavne tragedije Gertrude se u potpunosti posvetila pisanju i istraživanju na Bliskom istoku.

HRT1, 21.05, DOKUMENTARNA SERIJA, Putovanje prostor-vremenom: Asteroidi – opasnost iz svemira

Čovjek stoljećima promatra zvijezde. Stoljećima nas svemir fascinira i nameće nam mnogobrojna pitanja. Što je još ondje? Kako je sve postalo? Odakle potječemo? Ali u neprestanoj smo opasnosti. Osim nas svemirom kruže milijuni nebeskih tijela: meteori, kometi, asteroidi… Za neke od njih znamo. Druge tek trebamo otkriti. Najveći su među njima pravi ubojice. Udare li u Zemlju, mogao bi nastupiti kraj čovječanstva.

Tražimo asteroide i promatramo ih, računamo njihove orbite i procjenjujemo koliko su opasni. Možemo čak i sletjeti na njih. Ali nisu otkrivena sva tijela koja dolaze iz svemira. A kad se nebeska tijela previše približe Zemlji, postanu joj ozbiljna prijetnja.

HRT3, 22.55, BIOGRAFSKA DRAMA, Život u ružičastom

Mala Edith nije rođena pod sretnom zvijezdom: majka joj je ulična pjevačica koja posljednji novčić troši na alkohol, otac cirkuski akrobat, a baka joj vodi javnu kuću. S dvadesetak godina, ona radi na Montmartreu kao ulična pjevačica, što urodi plodom: njezin izuzetan glas nije mogao proći nezapaženo. Vlasnik obližnjeg kluba angažira je kao pjevačicu, no ubrzo je ubijen. Njegov suradnik odluči ustrajati na tome da od nje izvuče ono najbolje: uskoro, već prilikom prvog velikog koncerta, Edith (M. Cotillard) postigne neviđen uspjeh koji je lansira u zvijezde.

HRT2, 23.05, DRAMSKA SERIJA, Tabu

Serija čija je radnja smještena u 1814. godinu, govori o Jamesu Delaneyju, čovjeku koji je bio na kraju svijeta, odakle se vraća potpuno drukčiji. Premda su ga svi odavno smatrali mrtvim, on se iz Afrike vraća u London kako bi naslijedio ostatak očeva brodarskog carstva i izgradio sebi novi život. No očevo nasljeđe dvosjekli je mač. Neprijatelji vrebaju iz svakog mračnog kutka i James se mora oprezno snalaziti u sve složenijim situacijama kako bi sačuvao živu glavu. U vatrenoj priči o ljubavi i prijevari razotkriva se mračna obiteljska tajna, prepuna spletki, umorstava i izdaja.

HRT1, 23.20, HUMORISTIČNA SERIJA, Brooklyn 99

Jake pregovara s kradljivcem dragulja, da bi se naposljetku ispostavilo da se njih dvojica već dugo poznaju. Amy i Gina pomažu Charlesu koji vodi zahtjevni mobilni restoran, a Holta uhvati panika kada sazna da je odbor za imenovanje ravnatelja policije odlučio porazgovarati s Hitchcockom.

RTL TV, 23.25, PUSTOLOVNI AKCIJSKI FILM, Hitman: Agent 47

47 (Rupert Friend) je genetički stvoren ‘agent’, supervojnik kojeg je kreirao ukrajinski doktor Petr Litvenko (Ciarán Hinds), koji je zbog grižnje sasvjeti što je osmislio savršen stroj za ubijanje, prije završetka projekta nestao i iza sebe ostavio kći Katiju (Hannah Ware). 47 radi kao plaćeni ubojica za agenciju ICA te je posljednjih nekoliko godina proveo tražeći Katiju kako bi mogao naći njezina oca i odgovore na pitanja o svom porijeklu. Posljednja meta agenta 47 su plaćenici na čelu s Delriegom (Rolf Kanies), koji također pokušavaju naći Litvenka kako bi pokrenuli program stvaranja superubojica, naravno, u svoju korist. Katia živi u Berlinu te je i dalje u neumornoj potrazi za ocem. Jednog dana u podzemnoj joj priđe čovjek koji sebe naziva John Smith (Zachary Quinto), koji joj otkriva da joj je na tragu 47 te nudi zaštitu i informaciju o njezinom ocu.

NOVA TV, 23.50, KRIMI DRAMA, Pokojni

Mladi policajac Billy Costigan (Leonardo DiCaprio) mora se infiltrirati u mafijaški sindikat ne bi li pridobio povjerenje zloglasnog šefa irske mafije Franka Costella (Jack Nicholson). U isto vrijeme Costello šalje mladog i ambicioznog kriminalca Colina Sullivana (Matt Damon) da se infiltrira među policajce kao doušnik. Kada i kriminalcima i policajcima postane jasno da u svojim redovima imaju krtice, Billyju i Colinu prijeti opasnost da ih uhvate i odaju suprotnoj strani… Ovaj film je prema kritičarima jedno od boljih uradaka redatelja Martina Scorsesea. Vrhunska A lista glumaca sastavljena od Leonarda DiCaprija, Jacka Nicholsona, Matt Damona i Mark Wahlberga odlično se uklapa u priču o organiziranom kriminalu. ‘ Film je 2007. godine dobio četiri Oscara i to za najbolji film, najbolju režiju, najbolju montažu te najbolji adaptirani scenarij.