TV PREPORUKA DANA: Barcelona predvođena Lionelom Messijem protiv “crvenih vragova” ide po još jednu pobjedu

HRT2, 13.30, DRAMA, Otrovno nebo

Kad dr. Patel (D. Bacon), liječnik u bolnici u Seattleu, dobije istodobno nekoliko pacijenata s istovjetnim simptomima i očiglednim brzim napredovanjem bolesti, u pomoć zove svoju kolegicu, dr. Tess Martin (A. Heche), koja radi pri Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji i poznata je kao vrsna dijagnostičarka. Već nakon prvih testova dr. Martin prepoznaje simptome kuge, a kad na to upozori gradske vlasti, tražeći da se grad zatvori i proglasi karantena, gotovo da nailazi na porugu, jer nitko ne vjeruje da je kuga moguća u Sjedinjenim Državama u trećem tisućljeću.

DOMA TV, 20.00, AKCIJSKA SERIJA, Navy CIS

Nakon iznenadne smrti prevoditelja, koji je umro za volanom na povratku u Ameriku iz Guantanamo Baya, tim odlazi na Kubu kako bi istražio njegovu povezanost s krijumčarenjem u zatvoru.

HRT1, 20.05, MAGAZIN, Kultura s nogu

U novoj emisiji čekaju vas dvojica vrlo poznatih, vrijednih i raspoloženih hrvatskih pisaca – Damir Karakaš i Miro Gavran! Dobrodošli!

HRT1, 20.35, DOKUMENTARNA SERIJA, Cronovatori: Zaštita i spašavanje

U spašavanju i zaštiti imovine i ljudi jednako je važno biti brz i efikasan. Inovatori nam pokazuju kako taj cilj ostvariti u zaštiti od buke, poplave ili spašavanju utopljenika.

HRT2, 20.50, NOGOMET, LP: Manchester Utd. – Barcelona

Šef stručnog štaba Manchester Uniteda Ole Gunnar Solskjaer izbacio je PSG i vodi “Crvene vragove” prema uzbudljivoj završnici najelitnijeg nogometnog natjecanja i izbacivanje Barcelone bio bi kao šlag na torti. Ipak Barcelona je uz City prvi favorit za titulu, pa će Pogba i društvo morati pružiti više od maksimuma za prolaz. Barcelona igra odlično, u Španjolskoj su prvi, plasirali su se u finale Kupa i Valverde može tempirati formu za Ligu prvaka. Messi briljira, u Primeri je do sada postigao 31 gol uz 12 asistencija. U Ligi prvaka također je prvi strijelac sa osam golova. Njegova igra je posebno impresivna protiv engleskih timova kojima je do sada postigao 22 gola.

HRT1, 21.05, DOKUMENTARNA SERIJA, Mijenjamo svijet: Prljavi novac – Krijumčarenje migranata

Droga, oružje, lijekovi, čak i ljudska bića… Nema granica u kriminalnom i mafijaškom miljeu koji se bavi krijumčarenjem baš svega. Dokumentarna serija razotkriva mehanizme organiziranoga kriminala na međunarodnom nivou, koji se događa i cvate nama naočigled, unatoč zakonima i sve represivnijim mjerama borbe protiv kriminala.

RTL2, 22.00, HUMORISTIČNA SERIJA, Teorija velikog praska

Leonard dolazi na ideju da napravi smartphone aplikaciju koja bi rješavala diferencijalne jednadžbe, snimljene s ploče ili papira. U razvoju projekta Sheldon se pokušava nametnuti kao šef svih ogranaka i stalno kritizira Leonarda, optužujući ga da nema nikakve organizatorske sposobnosti.

HRT3, 23.00, RATNA DRAMA, Plavi križ

Veljača 1945. Pripadnici poljske službe spašavanja pripremaju se za izvlačenje ranjenih ruskih i slovačkih partizana koji su ostali zarobljeni s druge strane planine, daleko iza neprijateljskih linija… Andrzej Munk osvojio je nagradu za najboljeg mladog redatelja na Venecijanskom filmskom festivalu 1955.

NOVA TV, 23.50, DRAMA, Granice ljubavi

U gradiću u državi Iowi, nakon što joj je suprug alkoholičar ubijen u baru, Linda (M. Pfeiffer) je, ostavši sama, prisiljena odgajati svojega od rođenja gluhoga sina Clayja (S. Hudson). Istodobno, perspektivni hrvač Walter (A. Kutcher), potpuno posvećen treninzima u želji da uđe u američku reprezentaciju, sazna da mu je mučki ubijena sestra netom nakon vlastita vjenčanja. Zbog toga on napusti sport i vrati se majci. Tijekom suđenja sestrinom ubojici on će se sprijateljiti s Lindom, budući da ona ima sličnu životnu priču kao i on. Također, Lindinom Clayju se jako svidi Walter te se i on odluči baviti hrvanjem. Linda i Walter zajedno će dočekati presude ubojicama svojih najmilijih.