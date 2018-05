TV PREPORUKA DANA: Bajka snimljena prema romanu Mate Lovraka smještena je u ruralni krajolik srednje Europe (Anka)

HRT2, 13.20, ROMANTIČNA DRAMA, Dama s kamelijama

Camille je pariška kurtizana u ljubavnoj vezi s mladim Armandom Duvalom (C. Firth). Njegov otac je preklinje da Armandu ne uništi karijeru i budućnost ženidbom što ona prešutno prihvati i ode. Kad je svlada teška bolest, otkrije da je Armand i dalje voli…

Ovo je jedna od mnogoborojnih filmskih interpretacija romana “Dama s kamelijama” Alexandrea Dumasa sina, prva je bila daleke 1915. U današnjem TV filmu nastupaju proslavljeni britanski glumci.

KANAL FOX, 15.20, HUMORISTIČNA SERIJA, Čovjek s planom

U novoj humorističnoj seriji Andi (Matt LeBlanc) je građevinac koji misli da je spreman za više roditeljskih odgovornosti nakon što njegova supruga Andi (Liza Snyder) ponovno počne raditi nakon 13 godina. No, Adam saznaje da se nije baš tako lako nositi s troje neuredne djece – Kate (Grace Kaufman), Teddy (Matthew McCann) i Emme (Hala Finley) – koja ne mogu živjeti bez interneta. Adamov stariji brat i poslovni partner, Don (Kevin Nealon), uživa dijeleći mu grozne savjete o tome kako da upravlja svojom obitelji. Ali uz Andine riječi ohrabrenja i savjete dvoje roditelja iz susjedstva koji su pod jednakim stresom, Marie (Jessica Chaffin) i Lowella (Matt Cook), Adam preuzima vodstvo nad djecom i započinje novu životnu avanturu!

HRT2, 20.05, TALK SHOW, Žene, povjerljivo!: Žene sa stavom

One su odvažne, odlučne i hrabre, kažu što misle i iza toga čvrsto stoje. Ne boje se misliti drukčije i ne strahuju od posljedica. One su žene sa stavom. Gošće emisije su: feministica i aktivistica Rada Borić, donedavna predsjednica Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa Dalija Orešković te redateljica i producentica Dana Budisavljević.

RTL TV, 20.20, ANIMIRANI FILM, Merida Hrabra

Kao mala djevojčica, škotska princeza Merida od oca, kralja Fergusa za rođendan prima dar – luk i strijelu, uz neslaganje kraljice Elinor. U šumi u kojoj se igra Merida sreće zloduha te uskoro demonski medvjed napadne obitelj. I dok Merida s majkom pobjegne od zvijeri, kralj se ostaje oduprijeti, ali u borbi izgubi nogu. Kasnije, kao djevojka, i to poprilično tvrdoglava, Merida se nevoljko zaručuje za sina jednog od prijatelja svog oca. Majka je upozorava na legendu o djevojci koja je odbijanjem očevih želja uništila kraljevstvo te joj kaže da bi njezin neposluh mogao donijelo nesreću Dunbrochu.

HRT2, 21.00, OBITELJSKI FILM, Anka

Anka je djevojčica iz sirotišta koju posvaja bogata rođakinja. Nedugo nakon Ankina dolaska otmjena rođakinja pokazuje drugo lice te razočarana i utučena Anka bježi želeći se vratiti u sirotište. Put je dovodi do ciglane u dubini šume, gdje pronalazi privremeni dom među radnicima grube vanjštine, ali toplih srca. Ondje otkriva bajkovit svijet šumskih bića koja vide samo djeca bujne mašte.

HRT1, 21.00, DRAMSKA SERIJA, Ona riječ na A

Alison teško pogađa vijest da Joeovoj njegovateljici Mayi prijeti deportacija. Paul i Eddie otkrivaju da njihove žene žele nešto posve drugačije od njih, a Maurice se grize što je pustio Louise da ode.

VIASAT EXPLORE, 21.45, DOKUMENTARNA SERIJA, Garaža na kraju svijeta

Protagonisti serije živopisna su ekipa genijalnih mehaničara koji rade u obiteljskoj garaži ”CRB Automotive” u North West Riveru, jednom od najudaljenijih mjesta na Istočnoj obali. Služeći se katkada upitnom domišljatošću, pametni stručnjaci za automobile izvode svoje ”mehaničarske” čarolije popravljajući i izrađujući što god je potrebno građanima tog zabačenog gradića s 553 stanovnika. Baš kao što se zajednica oslanja na njih, mehaničari se oslanjaju na ekscentrične mještane koji im mogu ponuditi mudrost, rezervne dijelove i pomoć.

NATIONAL GEOGRAPHIC, 21.55, DOKUMENTARNA SERIJA, Unutar SS-a

Dokumentarac u dva djela prikazuje povijest SS-a, Hitlerove zločinačke organizacije koja je tijekom Drugog svjetskog rata bila odgovorna za smrt 12 milijuna ljudi. Rijetki arhivski zapisi i nekadašnji članovi SS-a koji su pristali stati pred kamere još više će približiti nezamislive strahote za koje je SS odgovoran. Istraživanjem mehanizama političke radikalizacije pokušati će se saznati kako su tisuće i tisuće muškaraca bili sposobni učiniti sve za ideologiju, bez ikakve empatije za druge ljude.

NOVA TV, 22.30, INFO MAGAZIN, Provjereno

Jedan naprasno ugašen mladi život i jedan otac koji traži pravdu za svog sina Davida – okidač su za masovni revolt građana! Više od 60 dana, deseci tisuća Banjalučana prosvjeduju tražeći istinu o slučaju! Zabrana pobačaja u Irskoj nije dovela do njihova smanjenja već do cvjetanja ilegalnih zahvata kao i odlazaka na pobačaj preko granice! I zato ovih dana Irska glasuje o ukidanju te zabrane zbog koje su žene mogle biti kažnjene zatvorom i do 14 godina. Ekskluzivno Zoran Marinović iz Konga: duga mračna noć s Maibobo, djecom ostavljenoj na cesti. Drogiranje, krađa, silovanje su svakodnevni! Vodimo vas u jedan od najopasnijih zatvora na svijetlu – u kojem zatvorenici zbog gladi jedu zemlju! Susret za pamćenje! Anu iz Požege smo odveli Bojanu u Trst. Njih dvoje pričaju – naopačke! Pogledajte taj nesvakidašnji razgovor.

HRT3, 22.45, DOKUMENTARNI FILM, Sveta obilaznica

Gotovo dvije godine Gianfranco Rosi proučavao je 70 km dugu rimsku obilaznicu i snimao dnevnu rutinu običnih ljudi kako bi napravio profil mikrosvemira na periferiji velikog Rima.

Film je bio prvi dokumentarac koji je dobio nagradu Zlatni lav na 70. venecijanskom filmskom festivalu.

HRT1, 23.25, TRILER SERIJA, Sigurna kuća

Ova četverodijelna serija donosi nam priču supružnika Roberta (Christopher Eccleston), bivšega detektiva, i učiteljice Katy (Marsha Thomason) koje je bliski prijatelj, inspektor Mark (Paterson Joseph) zamolio da svoj zabačeni hotel pretvore u policijsku sigurnu kuću. Sigurna kuća svoje “gostoprimstvo” najprije će ponuditi obitelji koji strahuje za život nakon što ih je brutalno napao netko tko tvrdi da ih poznaje. Taj će slučaj u Robertu pobuditi strahove i tjeskobu koji korijene vuku iz zastrašujuće noći prije 18 mjeseci kada je štitio glavnu svjedokinju koja je trebala svjedočiti protiv supruga povezanog s organiziranim kriminalom. Robert je bio ranjen, a svjedokinju su ubili. Zbog osnivanja sigurne kuće preispitat će taj incident i otkriti mrežu laži.

HRT2, 23.30, POLITIČKA SATIRA, U banani

Velika Britanija i SAD na rubu su izazivanja rata na Bliskom istoku. Daleko od očiju javnosti vladini dužnosnici i vojni krugovi ulažu napore na jednoj strani za pokretanje rata, a na drugoj za njegovo sprečavanje. Informacije o tome cure u javnost, slučajno i namjerno, istinite i izmišljene…

Film “U banani” izdanak je uspješne britanske satirične serije “The Thick of It”, čiji je autor škotski komičar i satiričar Armando Iannucci. On je autor i američke verzije “Veep”.

Film je dobro prošao kod kritičara i na festivalima, nominiran je za Oscara 2010. u kategoriji najbolje adaptiranog scenarija.