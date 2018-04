TV PREPORUKA DANA: Atletico Madrid i Sporting zadnji put su se susreli 2010., a oba su susreta završila neriješeno

HRT2, 13.30, ROMANTIČNA KOMEDIJA, Prvotravanjska čarolija

Mira (J. Szohr) radi kao web-dizajnerica, posao joj je osmišljavati nove ideje za stranicu, no njezin neposredni šef Michael (P. Benson) kao da je gluh na njezine ideje, što je neizrecivo frustrira. Jedini tko je razumije je njezin najbliskiji suradnik, grafički dizajner Jonah (B. Hollingsworth). Usput rečeno, svi u odjelu znaju da je Jonah zaljubljen u Miru, jedino ona toga nije svjesna. Ni privatno nije posve zadovoljna: nema dečka, jer, kako misli njezina starija sestra, živi u svijetu mašte i ima nerealna očekivanja, k tome, živi u stanu koji dijeli s dvije prijateljice i čini se kao da se nikad neće ostvariti njezin životni san da ima vlastitu kuću.

Na 1. travnja, iznervirana što je sama nasjela na nekoliko šala, prevari sestru kako je našla dečka svog života, a Jonaha kako je dobila unapređenje i postala šefica odjela. Na izlasku s posla sudari se s mladićem koji izgleda kao njezin idealni muškarac, k tome on pokaže želju da se ponovno vide, a kad je sljedeći dan došla na posao, zaglavila se u liftu s direktoricom Erin (D. Hall). Kako bi smirila Erin, koja je paničarka, zabavlja je osobnim pričama, a ujedno joj iznese neke svoje ideje o stranici. Već istog dana Erin je imenuje šeficom odjela, a kao šefici odjela pripada joj i kuća u kojoj će stanovati dokle god je na toj funkciji.

HRT1, 15.55, DRAMSKA SERIJA, Anno Domini – Kraljevstvo i carstvo

Jakov Pravedni dođe u Jeruzalem i u ime Crkve zatraži primirje s Kajfom. Učenici pošalju Savla daleko od Jeruzalema radi njegove sigurnosti. Tabita je pretučena, a Ivana zatočena. Gabra se susretne s Levijem da utanače zelotski ustanak.

HRT3, 16.05, HOROR, Kolos iz New Yorka

Humanitarni djelatnik i dobitnik Nobelove nagrade za mir Jeremy Spensser slučajno je ubijen. Njegov otac William (O. Kruger), sjajni neurokirurg, u potaji radi na tijelu svojega sina prije sprovoda. Kasnije otkriva svojem drugom sinu Henryju (J. Baragrey) da je izvadio Jeremyjev mozak i da će ga ugraditi u robota.

RTL2, 19.50, DRAMSKA SERIJA, Dr. House

Tim preuzima slučaj Valerie, atraktivne poslovne žene koja u ciklusima proživljava neizdržive bolove. I dok House liječi Valerie, muškarci u timu su fascinirani njezinim šarmom i osobnošću. U međuvremenu Thirteen pokušava na sve moguće načine pronaći poveznicu između sebe i bolesti koja je iscrpljuje.

HRT2, 20.05, TALK SHOW, Žene, povjerljivo!: Susjede

Oni su nekad dio naše proširene obitelji. Znaju što kuhamo, kada smo došli kući, pri ruci su nam kada su svi drugi daleko. U ulozi savršenih susjeda s drugog, trećeg i osmog kata u emisiji Žene, povjerljivo su glumica Vera Zima, producentice Marina Andree Škop i Darija Kulenović Gudan te televizijska susjeda Karmela Vukov Colić.

HRT2, 21.00, NOGOMET, EL: Atletico Madrid – Sporting

Atletico i Sporting u prethodne dvije runde nokaut faze nisu imali preteške rivale, ali je ipak Atletico bio puno sigurniji protiv Kopenhagena i Lokomotiva, nego Sporting protiv Astane i Plzena. Kada je prvenstvo u pitanju, Atletico drži drugu poziciju i teško će do prve, dok je Sporting tek treći u Portugalu i također će se teško upustiti u borbu za naslov.

HRT1, 21.00, DRAMSKA SERIJA, Njemačka 83.

Kad Moritz otkrije kako je HVA povjerovala da je NATO-va nuklearna ratna strategija pod nazivom Able Archer pravi napad, shvati da mora generala Edela uvjeriti da se povuče prije nego što bude prekasno. Ali kako? Naposljetku mu ne preostane ništa drugo nego da razotkrije svoj pravi identitet.

KANAL FOX, 22.00, SF SERIJA, Legion

Davida su odmalena premještali iz jedne psihijatrijske ustanove u drugu, no u svojim je ranim 30-ima upoznao prekrasnu i nesretnu pacijenticu imena Syd (Rachel Keller) u koju se i zaljubio. Nakon uznemirujućeg susreta sa Syd, David je bio primoran suočiti se sa šokantnom mogućnošću da su glasovi koje čuje i vizije koje ima uistinu stvarni. Syd je Davida odvela k Melanie Bird (Jean Smart), zahtjevnoj, no brižnoj terapeutkinji koja predvodi tim specijalista – Ptonomy (Jeremie Harris), Kerry (Amber Midthunder) i Cary (Bill Irwin). Svaki od članova tima ima jedinstveni i neobični dar. Zajedno su pomogli Davidu da prepozna i obuzda svoje skrivene moći.

S njihovom je potporom David napokon otkrio duboko potisnutu istinu – cijeli ga je život progonio parazit nezamislive moći. To stvorenje pod imenom Shadow King, pojavljivalo se u obliku Davidove prijateljice Lenny (Aubrey Plaza), no u stvarnosti ono je drevno stvorenje imena Amahl Farouk.

NOVA TV, 22.30, INFO MAGAZIN, Provjereno

Nakon prošlotjedne priče o ilegalnom deponiju u Zagrebu, po hitnom je postupku krenula sanacija. No, u redakciju Provjerenog stiže i dojava iz Gline – tamo zaposlenici komunalca sami rade kazneno djelo. Mrtvi golubovi koji padaju s neba, otrovani psi, uginula vidra, fazan! Što se to događa u Osijeku i što je uzrok masovnom pomoru životinja? U moru crnih vijesti o izumiranju Hrvata, Toljanići ruše sve negativne statistike. Mama Katarina i tata Franjo prije 2 mjeseca dobili su 12.dijete. Da bi svi skupa mogli na putovanja – kupili su si autobus. Donosimo priču o velikoj, složnoj i radišnoj obitelji koja ruši sve predrasude! Svaki njegov hod može značiti novi prijelom i gips, ali 8-godišnjeg Tea ništa u tome ne sprječava. Vrstan plivač, odličan učenik, osmijeh od uha do uha! Ovo je priča o nevjerojatnom dječaku koji živi sa sindromom staklenih kostiju.

HRT3, 22.50, DRAMA, Uskrsnuće

Krajem 19. stoljeća u Rusiji kneza Dimitrija Nehljudova (T. Peach) pozovu na suđenje kao porotnika. Optuženica je Kaćuša Maslova (S. Rocca), a sudi joj se za ubojstvo trgovca koje nije počinila. Dimitrij prepozna Kaćušu, ona je djevojka koju je prije puno godina zaveo te ju odluči spasiti…

Film je dobitnik nagrade Golden St. George na 24. Moskovskom međunarodnom filmskom festivalu.

HRT2, 22.55, HUMORISTIČNA SERIJA, Brooklyn 99

Terryjeva bivša (Kimberly Herbert Gregory) zamijeni Teddyja u reviziji postaje. Jake i Rosa odluče se pozabaviti zločinom koji se dogodio na setu njihove omiljene detektivske serije. I dok se ostatak ekipe bavi revizijom (i Terryjevom negdašnjom vezom), Jake i Rosa druže se sa glavnim glumcem (Nathan Fillion) i producentom (Greg Germann) serije, koji neprestano zabadaju nos u istragu. I sasvim očaraju Jakea.

HRT1, 23.20, KRIMI SERIJA, Sretnik

Čovjek je ubijen u propalome pokušaju pljačke dijamanata u Hatton Gardenu. Harry i Suri istražuju pljačku, no samo je pitanje vremena kada će banda opet izvesti nešto slično. Harry je uvjeren da im nešto izmiče.

NOVA TV, 23.50, KOMEDIJA, Dar života

Nakon što je godinama pokušavala dobiti bebu sa svojim suprugom, Lizzie (Radha Mitchell) je napustila nada da će ikada imati svoje biološko dijete. No kad njezina prijateljica Andie (Michelle Monaghan) ostane trudna nakon afere za jednu noć, nazire se neočekivano rješenje: Andie ponudi da Lizzie posvoji njezino dijete. Par se odlučuje na ovakav plan pod jednim uvjetom – Andie se mora useliti k njima prije poroda. Može li njihovo prijateljstvo sve to preživjeti?