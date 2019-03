TV PREPORUKA DANA: Anne Hathaway kao mlada psihologinja koja pomaže ljudi preživjelima u nekoj tragediji (Putnici)

HRT2, 13.15, KOMEDIJA, Zvono kao spas – neautorizirana priča

Film o životu šestoro mladih, nepoznatih glumaca koji se nađu pod svjetlima Hollywooda. Susreću se s brojnim izazovima koje im donosi odrastanje pod budnim okom javnosti dok istovremeno nastoje očuvati svoj besprijekorni imidž, kako na ekranu tako i u stvarnom životu.

DOMA TV, 19.20, KRIMI SERIJA, Navy CIS New Orleans

U drugoj sezoni, nakon bombaškog napada na vojni konvoj na mostu u New Orleansu, Pride i tim planiraju opasnu tajnu operaciju kako bi vratili ukradeni projektil i spriječili napad na američki mornarički brod. NCIS-ov tim istražuje i ubojstvo blogera koji je radio na razotkrivanju korupcije u vladi i zataškavanja te otkriva mornaričkog SEAL-a i CIA-inu humanitarnu misiju s mračnom tajnom.

VIASAT HISTORY, 20.00, DOKUMENTARNA SERIJA, Tajni rat

Od svibnja 1940. do lipnja 1944. Nijemci su osvajali Europu. Dok se Crvena armija bavila Trećim Reichom na Istoku, Britanija i njezini saveznici odugovlačili su s otvaranjem Zapadnog fronta. Churchill je Staljinove izljeve bijesa pokušavao umiriti pokretanjem kampanje sistematskog bombardiranja Njemačke, no Saveznici su vodili još jedan smrtonosan rat na terenu. Taj rat bio je tajan. Uključivao je bezbrojne akcije koje su zahtijevale hrabrost, nemilosrdnost, prijevare i izdaje.

HRT1, 20.05, DOKUMENTARNA SERIJA, Nesreća: Ljudi gdje mi je vlak

Dokumentarna serija s igranim dijelovima u šest epizoda obrađuje neke od najvećih prometnih ili prirodnih nesreća u Hrvatskoj od Drugog svjetskog rata do 1992. godine. Pitanje iz naslova pripisuje se strojovođi Nikoli Kneževiću koji je, zajedno s pomoćnikom Stjepanom Vargom, 1974. godine zaustavio lokomotivu na zagrebačkom Glavnom kolodvoru bez putničkih vagona. Zbog brzine vagoni su iskočili iz tračnica i odveli u smrt više od 155 ljudi. Sve se to događalo pred očima pomoćnika stanice koji se prisjeća događaja. Svjedoče i teško ozlijeđeni policajac, istražitelj, patolog, sin optuženog pomoćnika strojovođe i drugi.

HRT2, 21.00, DRAMA, Putnici

Mladu psihijatricu Claire Summers (A. Hathaway) usred noći pozovu u bolnicu zbog petero ljudi koji su preživjeli pad putničkog aviona. Pod nadzorom svog mentora, Perryja (A. Braugher), Claire s njima organizira grupni rad. Posebnu pozornosti posvećuje Ericu (P. Wilson), jer joj se čini kako on predobro reagira, pa pretpostavlja da sve potiskuje. Stoga s Ericom počinje i individualan rad. Iznenađana je što Eric zna detalje o njezinom privatnom životu. Tretmani s Ericom brzo prelaze u bliskost i zaljubljenost, a on se i dalje ponaša nedokučivo, kao da zna nešto što ona ne zna. Dok Claire radi s preživjelima, uoči čovjeka koji ih uporno prati. Posumnja da je on predstavnik zrakoplovne kompanije koja sa sebe želi skinuti odgovornost za nesreću, a sve postaje gore kad putnici jedan po jedan počinju nestajati.

TV1000, 21.00, TRILER DRAMA, Ralje

Kada velika bijela psina počne napadati ljude na plažama Nove Engleske, šef policije, stručnjak za morske pse i ribar krenu u opasan lov na tu zvijer… Temeljen na bestseleru Petera Benchleyja i nominiran za četiri Oscara, uključujući i nominaciju za najbolji film, ovaj je klasik milijune kupača istjerao iz mora.

HRT1, 21.00, DRAMSKA SERIJA, Crno-bijeli svijet

Glavni događaj epizode su Zimske olimpijske igre u Sarajevu, gdje Žungul pokušava snimiti ekskluzivne fotografije Katarine Witt, a Kipo uživa u nastupima bendova tzv. new primitivesa, predvođenih Zabranjenim pušenjem. U Sarajevo stiže i Una s dečkom, redateljem Kokotom, jer imaju predstavu na susretu kazališnih akademija. Jagoda daje Esteri novac za spas butika i tako postaje ravnopravna partnerica.

RTL2, 21.40, HUMORISTIČNA SERIJA, Teorija velikog praska

Sheldon smatra Stephanie jedinom podnošljivom ženom i jedino što nalazi kao prepreku je činjenica što je ona Leonardova djevojka. On se umiješa u njihovu vezu i ubrzo postaje nametljiv i krajnje nepodnošljiv. Vremenom borba Sherldona i Leonarda za željenu ženku postaje prava gikovska bitka i ostaje otvoreno kako će se taj sudar titana završiti. Hoće li hakiranje tuđeg Facebook profila pomoći pri osvajanju srca privlačne fatalne znanstvenice i objekta njihove požude? Ili će nju privući nešto drugo?

HRT3, 22.55, DRAMA, Prva spokojna noć

Priča o darovitom, ali nemirnom mladiću koji nije uspješan kao članovi njegove obitelji pa preživljava u anonimnosti, povremeno radeći kao nastavnik i održava vezu bez ljubavi s depresivnom ženom. Njegov besmisleni život nađe se na prijelomnoj točki kad se zaljubi u svoju učenicu, lijepu, ali emocionalno teško oštećenu djevojku.

HRT2, 23.20, SATIRIČNA DRAMA, Paklena naranča

Alex (M. McDowell) bistar je engleski mladić kojemu je škola zadnja stvar na pameti. Omiljena mu je zabava večernji izlazak s prijateljima, koji se uglavnom sastoji od okršaja sa suparničkim bandama, napada na nedužne prolaznike i silovanja. Članovima bande dojadilo je njegovo šefovanje, pa ga prilikom jedne provale ostave na cjedilu i prepuste policiji. Alex je optužen za ubojstvo i osuđen na 14 godina zatvora. Suprotno očekivanjima, u zatvoru se drži podalje od nevolja, a pomaže i svećeniku na misi. U zatvor dolazi ministar unutarnjih poslova kako bi odabrao jednog zatvorenika za eksperimentalni program rehabilitacije, koji na radikalan način uništava zlo u čovjeku. Izbor pada upravo na Alexa te on napušta zatvor kako bi započeo dvotjedni tretman. No, čim sazna o kakvom je liječenju riječ, poželjet će da nikada nije napustio zatvor.

HRT1, 23.25, TALK SHOW, Romano Bolković – 1 na 1: dr. Ivo Husić

Dr. Ivo Husić obnovitelj je rotarijanskoga pokreta u Hrvatskoj. Rotary je međunarodno udruženje osoba iz stručnog i poslovnog života koje se posvećuju humanim ciljevima, cijene i promiču visoka etička načela u poslovnom i privatnom životu, te šire dobru volju i razumijevanje u svijetu. Danas, kad slavimo devedeset godina Rotaryja u nas, prvi guverner Rotary Districta 1913 govorit će o povijesti rotarijanstva naše zemlje. Prvi klub osnovan u obnovljenoj Hrvatskoj je Rotary klub Zagreb koji je 23. listopada 1990. godine uključen u svjetsku Rotary zajednicu. Do danas je osnovano 55 klubova diljem Hrvatske koji okupljaju 1424 rotarijanki i rotarijanaca. Nakon više od 20 godina uspješnog djelovanja naših klubova u sklopu regionalnog Districta 1910, odlukom Rotary Internationala, formiran je samostalni District 1913 koji podupire rad i razvoj klubova na području Hrvatske, prateći potrebe lokalnih zajednica, a u skladu s rotarijanskim načelima i zakonskim regulativama. S Ivom Husićem razgovaramo o tome što je to Rotary i tko može biti rotarijanac; kako postati član; kako je nastao Rotary, tko je sve od povijesnih osoba bio član; Rotary kod nas i međuratna povijest; razdoblje osamdesetih i pripreme za obnovu pokreta u Hrvatskoj; čime se danas bavi Rotary u našoj zemlji itd.

NOVA TV, 23.40, ROMANTIČNA DRAMA, Umjetnost krađe

Crunch Calhoun (Kurt Russell) bivši je kradljivac umjetnina koji pristaje vratiti se u stari posao i sudjelovati u jednoj, posljednjoj pljački zajedno sa svojim nepovjerljivim bratom Nickyjem (Matt Dillon). Crunch okuplja staru ekipu prevaranata i smišlja plan za krađu neprocjenjive povijesne knjige, no taj uspješni posao navede Nickyja da smisli novi, mnogo riskantniji plan.