TV PREPORUKA DANA: Andrew Garfield u ulozi oca koji će učiniti sve ne bi li obitelj održao na okupu (99 domova)

HRT2, 13.35, TRILER, Uhoda iz susjedstva

Gracein muž u njezinom ponašanju primjećuje ispade kojih ona, čini se, nije svjesna. Kad je privoli da ode na razgovor psihijatrici, ona vrlo brzo konstatira takozvani sindrom HPD, koji obuhvaća poremećaje koji se vide kod Grace (D. Savre): neprekidna potreba da joj se dokaže da je voljena i poželjna, izazovno ponašanje kako bi postigla da bude zapažena, koketiranje s nepoznatima kako bi se osjetila poželjnom. Ako ne postigne ono što želi, bijesna je i agresivna. Ono na što liječnica upozorava jest da će se stanje s vremenom pogoršavati, te da se svakako mora liječiti. Grace nije svjesna svog poremećaja, ne pristaje na liječenje i smatra da je muž bez razloga optužuje. Smatra da je zbog takve izdaje zaslužio da umre, te inscenira nesreću kad je on visoko na ljestvama popravljao struju u kući. Nakon Harveyjeve smrti Grace se seli u drugi grad i mijenja prezime. Prvi muškarac kojega susretne toliko joj se svidi da odlučuje učiniti sve kako bi on bio njezin. Ispostavi se da je to prof. Robert Harris (J. Brown), dečko njezine prve susjede Erin.

RTL2, 19.00, DRAMSKA SERIJA, Dr. House

House liječi muškarca (Howard Hesseman) kojeg je na dolazak u bolnicu nagovorila kći Army, a koji sve do pregleda nije bio svjestan da je imao srčani udar. Sada mu treba hitna transplantacija srca. Iako se odbor tome protivi, House odluči uzeti organ od jedne preminule pacijentice.

HRT1, 20.05, DOKUMENTARNA SERIJA, Rat prije rata: UDBA vs. KOS

Početkom svibnja 1990. Hrvati su prvi put u povijesti demokratski izabrali svoje političke predstavnike. KOS-ova mreža u Hrvatskoj u svojoj je prvoj velikoj akciji. Novu političku garnituru koja je čekala da i formalno preuzme upravljanje, dočekat će šokantna vijest. Čin ravan izdaji koji će za Hrvatsku imati dalekosežne posljedice. Armija je, naime, još ranije aktivirala plan vojnog udara. Kao dio tog plana u strogoj tajnosti još 1987. izrađen je i poseban dokument. Nosio je naziv Proboj. Trideset godina kasnije, u dubokoj starosti, priznat će to prvi put pred kamerama i zapovjednik vojske bivše Jugoslavije, admiral Branko Mamula. KOS stvara uporišta preko kojih stječe uvid u političko raspoloženje. Identificira neprijatelja i potencijalne suradnike. Radi se o tzv. stand by mrežama, koje se stvaraju godinama. Mamula 1988. odlazi u mirovinu. Plan ostavlja svom nasljedniku, Veljku Kadijeviću. Proboj je izvršen u Sabor, vrh Partije, Teritorijalnu obranu, sigurnosni sustav, nacionalnu televiziju, Vjesnik, Danas, Inu, Končar, Astru, Ingru, Plivu, novoosnovane stranke, među odvjetnike i liječnike. I danas, desetljećima poslije, nerazjašnjenim ostaje odnos netom izabranog reformskog lidera SKH, Ivice Račana, prema admiralu Mamuli u tom razdoblju i pitanje je li i zašto Račan Mamuli nudio da predvodi izbornu listu SKH. Tek ustoličeni državni vrh mogao je samo nagađati o razmjerima armijske agenturne mreže. Pojedinosti KOS-ove operativne akcije Proboj razotkrivat će se godinama poslije.

HRT2, 21.00, DRAMA, 99 domova

Film čija se radnja zbiva na Floridi prati samohranog oca Dennisa Nasha (A. Garfield) i njegovu obitelj koje iz kuće izbaci poslovni čovjek Rick Carver (M. Shannon). Kako bi zauzvrat zadržao obiteljski dom, Nash pristane pomagati Carveru u deložaciji drugih ljudi… Film je bio u konkurenciji za Zlatnoga lava na 71. međunarodnom filmskom festivalu u Veneciji. Osvojio je Grand Prix na Festivalu američkog filma u Deauvilleu 2015.

HRT1, 21.00, DRAMSKA SERIJA, Novine

Blago Antić se skriva pred policijskom potjerom. Pomažu mu Dijana Mitrović i policajac Jolić. Predsjednica Jelena Krsnik ne uspijeva zaustaviti pokretanje istrage protiv Antića. Portal “Novina”, na temelju dokaza koje je gradonačelnik Ludvig Tomašević dostavio svom bivšem glasnogovorniku Andreju Marinkoviću, objavljuje tekst o prometnoj nesreći koju je skrivila Dubravka Kardum. Policija dolazi uhititi Dubravku, ali njoj pritom pozli. Mario Kardum izlazi iz pritvora, a kući dolazi upravo u trenutku kad mu hitna pomoć odvozi majku.

NOVA TV, 22.25, HUMORISTIČNA SERIJA, Ne diraj mi mamu

Budimir se dodvorava Ivanu Galijatoviću, najbogatijem tajkunu u regiji, kako bi preuzeo sve njegove pravne poslove. Ivan je bahat, ali Budimir je spreman na sve, pa čak i da mu pere auto. Sustret sa visokomoralnim Ivanovim prijateljem, Budimira ipak ostavlja kratkih rukava. Međutim, na nagovor Zlatka, odlazi kod Ivana, ali ga zatječe u nezgodnoj situaciji. Vjerujući da Ivan radi sklekove, napušta njegov ured. S druge strane Ivan vjeruje da ga je Budimir vidio s ljubavnicom, te u potpunosti mijenja svoje ponašanje prema njemu. Osim ugovora, u zamjenu za njegovu šutnju, poklanja mu Porschea i jahtu. U međuvremenu, Dževad, kako bi se dokazao pred Milanom, svojim školskim prijateljem, predstavlja se kao odvjetnik, Dunju predstavlja kao suprugu, a na večeri se razmeće skupocjenim vinom i kavijarom, vjerujući da je Milan uspješan i da će on platiti. No, njegova večera završava u kuhinji i to na poslovima pranja suđa.

HRT2, 22.50, KRIMI SERIJA, Most

Saga i Henrik otkrivaju vezu između žrtava i nekoliko izložaka u muzeju. Osim toga, svi izlošci su u vlasništvu Freddieja Holsta, poznatog i uspješnog danskog poslovnog čovjeka. Postoji li veza između ubojstava i Freddieja ili mu netko želi smjestiti? U isto vrijeme otkriveno je i peto tijelo koje se također može povezati s umjetnošću. Istraga postaje sve zamršenija i Linn pred Sagu postavlja sve veće zahtjeve. Saga nije samo pod stresom na poslu, nego otkriva da joj se mama ubila i da je Hans na respiratoru. Prvo odlazi Hansu, a zatim Henriku da je utješi. Henrik također olakšava Sagi dušu i povjerava joj svoju tajnu.

HRT3, 23.05, DRAMA, Mir

Ova televizijska drama bavi se mladićem koji želi okrenuti novi list nakon odsluženja trogodišnje zatvorske kazne. No njegovi snovi o boljem životu rasplinu se nakon što se silom prilika nađe u procjepu između korumpiranog šefa građevinske tvrtke i svojih kolega koji se odlučuju za štrajk.

DOMA TV, 23.15, KRIMI SERIJA, Castle

Tijekom velikog godišnjeg znanstvenofantastičnog skupa Nebula 9, obožavateljica Audrey O’Neill je s jednim čudnim parom organizirala pojavljivanje uživo originalne postave te kratkotrajne serije. Ona je nađena mrtva, ubijena pravim svemirskim laserom, od kojih su samo dva radila i rađena su po narudžbi. Castle, koji baš ne voli ovakve serije, zabavlja se jer je doznao da je tijekom studija Beckettica bila obožavateljica ove serije. Ekipa istražuje razne motive, osobne i poslovne te tko je od glumaca i organizatora imao koristi od ubojstva.

NOVA TV, 23.40, AKCIJSKI FILM, U ime kralja 2

Srednjovjekovni ratnik Granger (Dolph Lundgren) poslan je na zadatak da ispuni drevno proročastvo. Osvećujući se za ratom zahvaćeno kraljevstvo Ehb, sprijateljuje se s čudnovatim saveznicima s jednim ciljem – ubojstvom vođe ‘tamnih’. Hrabrom borbom protiv snažnih protivnika oni moraju osloboditi zemlju od stiska zla tiranina Ravena.

HRT2, 23.55, DRAMA, Dvoboj do istrebljenja

Francuska u doba Napoleona. Godine 1800. prvi se put susreću dvojica časnika, budućih neprijatelja: Gabriel Farrow (H. Keitel), koji je poznat po nagloj naravi i sklonosti da svaki nesporazum rješava mačevalačkim dvobojem, i Armand d’Hubert, koji je, ni kriv ni dužan, slučajno Farrowu prenio generalov poziv da se javi na razgovor. Farrow odmah izaziva D’Huberta na dvoboj, ali u njemu otkriva dostojnog protivnika. Njihov dvoboj mačevima nastavlja se nekoliko puta, sve dok i d’Hubert ne dobije opomenu od generala. Godine prolaze. Napoleon širi carstvo. Obojica muškarca iskazuju se u bitkama, a povremeni susreti samo potiču staro neprijateljstvo. Kad god se sretnu, nastavljaju dvoboj koji nikako ne uspjevaju završiti. Iako nikome nije jasno zbog čega se tuku, njihov slučaj postaje nadaleko poznat. Nakon Napoleonovog sloma d’Hubert se ženi i smiruje, ali ga Farrow svejedno pronalazi i još jednom izaziva na dvoboj.