TV PREPORUKA DANA: Ancelottijevom Napoliju u goste dolazi Liverpool koji je pobjedama ušao u ovu sezonu

HRT2, 13.40, KRIMI FILM, U osinjem gnijezdu

Monica Bolland (J. Staite) viđa svog muža Josha jedva dvaput mjesečno, jer je on kao FBI-ev agent na zadatku hvatanja bande Colina Murphyja( M. Cummins). No, u tijeku neke akcije ubijen je, a nju ispituje agent iz Unutarnje kontrole i sumnjiči da je otvorila tajni račun, te da su i ona i Josh u stvari radili za Murphyja. S druge strane, agent Isaac Nolan ( J. Cassini), koji je njoj i Joshu bio i vjenčani kum, pa u njega ima povjerenja, kaže joj kako je najbolje da na neko vrijeme nestane, promijeni grad, ime i izgled, kako bi izbjegla zatvor, dok se ne otkrije istina. Monica odlazi ravno u osinje gnijezdo, u bar koji pripada Colinu Murphyju, gdje se javlja na oglas za posao pipničarke. Za vrijeme studija neko je vrijeme radila u baru, pa u tom poslu ima iskustva. Vrlo brzo pruži joj se prilika i da za Murphyja vodi knjigovodstvo, što joj daje mogućnost da otkrije istinu o Joshovu ubojstvu.

HRT1, 20.05, DOKUMENTARNA SERIJA, Mijenjamo svijet: Jackie Kennedy – Borba za građanska prava

Malo ljudi zna da se Jackie Kennedy zalagala protiv segregacije u vrijeme kad su se crnci borili da im se priznaju građanska prava. Od vjenčanice koju je naručila kod stilistice crnkinje do pokopa svojeg muža, tijekom kojeg je zahtijevala da Afroamerikanci nose njegov kovčeg, Jackie Kennedy uvijek je bila na prvoj crti borbe za priznanje prava američkim crncima.

DOMA TV, 20.30, AKCIJSKA SERIJA, Navy CIS

Dok je Gibbs na misi za prijatelja izgubljenog u moru, otkriva da se pokojni kapetan Phillip Brooks skrivao za vrijeme napada na njegov brod i poslije otplivao do obale. Dotad se cijela ekipa uspjela priviknuti na realnost gubitka kolege.

HRT2, 21.00, NOGOMET, LIGA PRVAKA: Napoli – Liverpool

Moćan je i zvučan bio ulazak Liverpoola u ovosezonsko izdanje Lige prvaka, turnira u kojem su prošle sezone igrali finale. S Anfielda su Kloppove trupe ispratile bogati i zvučnim imenima krcati PSG i najavile da će i ovaj put igrati značajnu ulogu u prestižnom klupskom europskom nogometnom natjecanju. Dobra je njihova forma i u Premier ligi u kojoj nakon sedam odigranih utakmica ne znaju za poraz, no sve to sada moraju staviti po strani i u Napulju krenuti kao da se ništa nije dogodilo. San Paolo će, pak, gurati svoje miljenike u popravni nakon što je Napoli kod Crvene zvezde uhvatio tek bod i nadati se da njihov trener može održati niz nepobjedivosti protiv Liverpoola u Ligi prvaka. Carlo Ancelotti je četiri puta vodio utakmice LP-a protiv Redsa, upisao tri pobjede i remi koji ga, doduše, i dalje peče. Bilo je to u finalu Lige prvaka 2005. kada se Liverpool vratio nakon 0-3 i slavio naslov nakon izvođenja jedanaesteraca. Sve ovo, ipak, večeras manje je važno u odnosu na ono što donosi 90 minuta, a jedno je sigurno – donosi spektakl.

HRT1, 21.00, DOKUMENTARNA SERIJA, Preživljavanje: Priča o globalnom zdravlju: Tražimo svoje neprijatelje blizu

Podsjećamo na teške epidemije i pandemije od davne prošlosti do danas, od Justinijanove i Ciprijanove kuge, preko ebole do zike. Tijekom najvećeg dijela povijesti svaka bakterijska ili virusna infekcija unešena hranom, vodom, mlijekom ili posjekotinom čovjeka je mogla stajati glave. Prije uvođenja antibiotika i cjepiva čovjek se od infekcija nije mogao zaštititi niti obraniti. Bit će riječi i o rijetkim mikrobima koji su mutirali i postali opasni, zatim o bioterorizmu te otpornosti na antibiotike.

RTL2, 21.30, HUMORISTIČNA SERIJA, Teorija velikog praska

Dr. Elizabeth Plimpton (Judy Greer), fizičaraka s Princeton University, dolazi u Cal Tech na dogovor za posao. Sheldon joj organizira put i ponudi joj da prenoći u njegovom stanu, kako bi pokazao pravo gostoprimstvo. Leonard je pokušava impresionirati razgovorom o njenom poslu, no ona je više nabrijana na seks, što Leonard sa zadovoljstvom prihvaća. Jutro poslije, Sheldon nije ničega svjestan, ali Penny shvaća što se dogodilo – Leonard i Elizabeth su previše bliski, pa dobiva napadaj ljubomore. Kasnije, dr. Plimpton upoznaje Raja, kojeg također namjerava odvesti u krevet.

FOX LIFE, 22.00, DRAMSKA SERIJA, Za narod

Radnje ove američke odvjetničke drame smještena je u New York – turbulentnu sredinu gdje samo najjači opstaju. Mladi pravnici: Allison (Jasmin Savoy Brown), Jay (Wesam Keesh), Seth (Ben Rappaport) i Sandra (Britt Robertson) započinju svoju karijeru unutar državnog odvjetništva i tužiteljstva s jednim ciljem – da opstanu. U tom kontekstu morat će se susretati s prestižnim odvjetničkim firmama čije su pozadine daleko jače od njihove, sredstva nemjerljivo veća, a odvjetnici iskusniji i nemilosrdniji. No njihov zadatak je zaštiti pravnu državu, pravo pojedinca i boriti se bez obzira na okolnosti. Pitanje je tko je najizdržljiviji i tko će moći odoljeti svim preprekama koje se postavljanju pred njima. Dok se bore s najrizičnijim i najzahtjevnijim slučajevima u državi, njihovi životi se počinju isprepletati i sve više komplicirati već zamršenu situaciju.

NOVA TV, 22.25, DOKUMENTARNA SERIJA, Tragovi

Uobičajenu rutinu brojnih stanovnika cetinskog kraja prekinuo je nestanak omiljene i rado viđene 21-godišnje studentice ekonomije. Svaki trag izgubio joj se nakon što je krenula u noćni izlazak u Sinj. Prijateljice, s kojima se Kristina trebala sastati, u početku nisu ni sumnjale da se s njom nešto dogodilo. Izbivanje i nejavljanje na mobitel kod njezinih roditelja ipak je probudilo alarm sumnje pa su već istog dana prijavili nestanak svoje kćeri.

HRT3, 22.50, BIOGRAFSKA DRAMA, Sokrat

U Ateni u 4. stoljeću prije Krista filozof Sokrat zbog lažnih je optužbi izveden na suđenje i osuđen na smrt…

“Sokrat” je film iz Rossellinijeva posljednjeg ciklusa u kojem stavlja u središte povijesne osobe ili razdoblja.

RTL TV, 23.25, AKCIJSKI FILM, Metro

Scott Roper (Eddie Murphy) je pregovarač policijskog odjela u San Franciscu poznat po specifičnom načinu rada. I iako se ne drži slijepo pravila i procedura, Roper na kraju uvijek slučaj okonča na najbolji način. Rezultati govore najviše u njegovu korist, a zbog svoje uspješnosti dobio je poštovanje kolega i novog partnera, Kevina McCalla (Michael Rapaport), bivšeg specijalca. U privatnom životu Roper se pokušava posvetiti djevojci Ronnie Tate (Carmen Ejogo) i izgladiti pokoji nesporazum. Kada Korda (Michael Wincott), psihotični kriminalac uslijed pljačke nakita ubije jednog od Roperovih kolega, a njegovu djevojku Ronnie uzme za taokinju, slučaj postane osobne prirode.

HRT2, 23.45, ROMANTIČNA DRAMA, Nagovor

Anne Elliot ima 27 godina i osuđena je na to da ostane usidjelica jer se prije osam godina beznadno zaljubila u Fredericka Wentwortha, za kojega joj obitelj nije dopustila da se uda jer nije imao niti titulu niti bogatstvo. Kada se Wentworth vratio s mora kao ugledni kapetan, Anne je mogla samo gledati kako mu se druge djevojke bacaju pod noge. Ona ga nikada nije prestala voljeti, a on nju? Kako će si Anne ikada moći oprostiti za to što je slušala svoju obitelj, a ne svoje srce?…

Adaptacija romana Jane Austen. Na Međunarodnom televizijskom festivalu u Monte Carlu 2007. Sally Hawkins je dobila nagradu za najbolju glumicu u TV filmu.

NOVA TV, 23.50, ROMANTIČNA KOMEDIJA, Ljubav u četrdesetoj

Nedavno rastavljena žena i majka dvoje djece za vrijeme odmora na Havajima ususret svom 40. rođendanu, upušta se u neočekivanu romancu s puno mlađim muškarcem. Jackie Laurens (Heather Locklear) će nakon što ju sudbina spoji s mladim i zgodnim instruktorom surfanja Kyleom Hamilotonom (Robert Buckley) spoznati kako život tek počinje u četrdesetima… Film je nastao prema romanu Jane Porter.