TV PREPORUKA DANA: Ako zbog vrućine ne možete zaspati pogledajte komediju Stara gunđala i dramu Sedam duša

HRT2, 11.45, SF FILM, Zvuk grmljavine

Godina je 2055. i bogati imaju priliku putovati vremenskim tunelom u prethistoriju na vremenski safari kako bi ubijali dinosaure malo prije njihovog izumiranja. Safari je izuzetno profitabilan te je Charlesu Hattonu (B. Kingsley) donio golemo bogatstvo. No jedan od vodećih eksperta za vremenski safari, Travis Ryer (E. Burns), primijeti promjene klime i prirode u sadašnjosti te ustanovi da je prirodna ravnoteža opasno narušena. Travis mora popraviti uništeno i vratiti prirodni tijek no pitanje je hoće li uspjeti…

Film je snimljen prema kratkoj priči poznatog i rado adaptiranog američkog pisca znanstvene fantastike Raya Bradburya, inače, među ostalim, autora romana Fahrenheit 451 prema kojem je ikona francuskog novog vala, Francois Truffaut snimio istoimeni intrigantni futuristički film. “Zvuk grmljavine” film je interesantnog ZF koncepta s karizmatičnim B. Kingsleyem u jednoj od glavnih uloga. Režirao ga je iskusni Peter Hyams (Svemirska postaja broj 1, Planet prokletih), a produkcijiski je vrlo bogat.

HRT2, 13.30, KOMEDIJA, Vječni pripravnik

Ben Kremer (R. Knizka) ima trideset i dvije godine, inteligentan je sposoban i ambiciozan, prema kolegama je strpljiv, prema poslodavcima odan, no unatoč tome ni na jednom poslu nije uspio odmaknuti dalje od pripravnika. Najnoviji posao u financijskoj tvrtki napokon nešto obećava, počevši od zgodne djevojke na recepciji, Jane (A. Brüggemann), koja mu se svidi na prvi pogled. Njegov šef Kamprath (A. Zirner) obećava mu napredovanje, no do tada Ben strpljivo izvršava sve njegove prohtjeve, ne samo zbog svoje karijere, nego i zato što Kamprath može kreditom spasiti Benova oca, koji je u financijskim nevoljama. Kad Kamprath zatraži od Bena da njegovu ženu izvede na operu i na večeru umjesto njega, jer on ima važan sastanak, Ben i na to pristane, no slučaj će htjeti da te večeri otkrije kako je došlo vrijeme za reći ne.

DOMA TV, 19.45, AKCIJSKA SERIJA, Navy CIS LA

Dok je Hetty na saslušanju pred Senatom u Washingtonu, ubojstvo skupine marinaca ekipu NCIS-a dovodi do ukradenih protutenkovskih projektila i opasne paravojne skupine.

HRT2, 20.05, DOKUMENTARNI FILM, S Oliverom u Parizu

Oliver Dragojević svojevrsnu je krunu dugogodišnje karijere doživio u pariškoj Olympiji, u kojoj je nastupio krajem lipnja 2006. U dokumentarnom filmu “S Oliverom u Parizu” čut ćemo njegova razmišljanja o tom velikom trenutku, vidjeti kadrove pred znamenitostima Pariza te iz Olympije, s tehničkih priprema i generalne probe.

HRT1, 20.05, DRAMSKA SERIJA, Raj za dame

Teresa otkrije Pietrovu tajnu, a on u međuvremenu nestane. Situacija u robnoj kući je ozbiljna i može je riješiti samo Vittorio.

HRT1, 21.05, DRAMSKA SERIJA, Crno-bijeli svijet

Dunja i Ksenija autobusom idu u šoping u Trst strepeći kako će na povratku, prekrcane robom, proći carinsku kontrolu. Istoga dana u šoping u Trst krenuli su i Jura, Jagoda i Una, no zbog Jagodine nepromišljenosti na graničnom prijelazu ostaju puno dulje nego što su planirali. U Zagrebu se za to vrijeme događaju dramatične stvari: Žac je napokon ispričao bratu što je doznao o Ksenijinom novom mužu te Kipo i on suočavaju Dominika s tajnom koju je sakrio pred njihovom majkom, a Kipo i Žungul cijeloga dana zbog intervjua ganjaju Miru Furlan, no njihovi napori da je nađu pretvaraju se u pravu malu pustolovinu s tulumom na kraju.

RTL2, 21.30, HUMORISTIČNA SERIJA, Teorija velikog praska

Pošto Leonard nikada nije slavio rođendan niti imao zabavu iznenađenja, Penny je odlučila uzeti stvari u svoje ruke. Sheldon koji zavidi Leonardu što nije morao prolaziti kroz muku zvana rođendanska zabava smatra da je to besmisleno. Penny je ucjenom riješila mali problem zvan Sheldon dok je pravi recept pri organiziranju rođendanske zabave iznenađenja je ucjena, mašta i malo kikirikija.

NOVA TV, 23.55, DRAMA, Sedam duša

Prije dvije godine Tim Thomas (Will Smith) prouzročio je prometnu nesreću jer je pisao poruku dok je vozio. Sedam je ljudi poginulo: šest nepoznatih osoba i njegova zaručnica Sarah Jenson (Robinne Lee). Želeći se iskupiti, Tim želi spasiti živote sedam dobrih ljudi. Godinu nakon nesreće, nakon što je dao otkaz na mjestu aeronautičkog inženjera, Tim svom bratu Benu (Michael Ealy), djelatniku porezne uprave, donira jedan režanj plućnog krila. Šest mjeseci poslije donira dio jetara socijalnoj radnici Holly (Judyann Elder). Nakon toga počinje tražiti još kandidata koji bi primili njegove organe. Nalazi Georgea (Bill Smitrovich), trenera hokeja mlađih dobnih skupina, i donira mu bubreg. Koštanu srž donira dječaku po imenu Nicholas (Quintin Kelley).Dva tjedna prije smrti naziva Holly i pita je poznaje li nekoga tko zaslužuje pomoć. Ona predlaže Connie Tepos (Elpidia Carrillo), djevojku koja živi s nasilnim dečkom.

HRT2, 00.00, KOMEDIJA, Stara gunđala

U snijegom okovanoj Wabashi u Minnesoti dvojica postarijih susjeda John Gustafson (J. Lemmon) i Max Goldman (W. Matthau) ne prestaju vrijeđati jedan drugoga, iako su bili najbolji prijatelji. Kada se u gradu pojavi atraktivna Areil Truax (Ann-Margret) njihovo suparništvo dosegne vrhunac. Areil u početku odluči viđati Johna, ali ubrzo počne izlaziti i s Maxom. Istodobno, John ima problema s kućom jer mu zbog dugova prijeti zapljena, a posjeti ga i kći Melanie (D. Hannah) kojoj u životu također ne cvjetaju ruže. Maxov sin Jacob (K. Pollak) upravo u Melanie ugleda svoju priželjkivanu srodnu dušu.