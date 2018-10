TV PREPORUKA DANA: Akcijska komedija o bivšem vozaču utrka koji je sada instruktor za vožnju i ne svojom voljom pljačkaš (Gas do kraja)

HRT2, 13.40, ROMANTIČNA KOMEDIJA, Ponoćni maskenbal

Odvjetnički ured Carter i sinovi desetljećima zastupa kompaniju Samford, koju je od oca preuzela mlada, lijepa, sposobna, ali istodobno dobra i poštena, Elyse Samford (A. Reeser). Carterovi sinovi, Emmett (D. Runyan) i Andrew (D. Smith), prilični su zgubidani i nesposobni za posao. Emmett je obijestan i ohol, a Andrew lijenčina i neznalica. Obojica iskorištavaju znanje Roba Carellija (C. Russell), izvrsnog mladog odvjetnika zaposlenog u uredu. On im priprema sve materijale za rasprave, a oni ubiru pohvale svojega oca i klijenata. Tako je i s Elyse Samford, u koju se Rob zaljubljuje gotovo na prvi pogled. Bal pod maskama u Noći vještica, na kojemu će biti i ona, dobra je prilika da se s njom bolje upozna izvan ureda, no upravo te večeri šef mu naredi da ostane na poslu do deset sati, i to pod prijetnjom otkaza.

HRT1, 15.55, KRIMI SERIJA, Velečasni Brown

Velečasni Brown svrati u boksački klub u Chedworthu i ugleda kako londonski gangster Dennis Nelson ugovara Jebu nastup na boksačkom natjecanju u Cheltenhamu. Dok Dennis odlazi, propali boksač Roy zamoli ga za angažman, no Dennis mu jedino ponudi ulogu zaštitara. Dok se veliki meč bliži, Roy se srdito potuče s Jebom do krvi. Trener Teddy nanjuši viski u Royevu zadahu te ga izbaci iz kluba. U Crvenom lavu velečasni Brown i Bunty ugledaju kladioničara koji skuplja oklade. Mnogo je novca uloženo na Jebovu pobjedu. Sljedeće jutro velečasni Brown i Teddy pronađu mrtvog Roya u dnu stubišta u boksačkom klubu. Kad policija na katu pronađe krv, pokrene istragu o umorstvu, a Jeb je glavni sumnjivac.

HRT1, 20.05, DOKUMENTARNA SERIJA, Mijenjamo svijet: Erdogan: Uspon do apsolutne moći

U rasponu od samo nekoliko godina Recep Tayyip Erdogan uspio se nametnuti kao srednjoistočni diktator, ključni diplomatski partner Bruxellesu i Washingtonu, a ponajprije kao neosporan vladar uskomešane Turske. Neuspjeli pokušaj državnog udara 15. srpnja 2016. učvrstio ga je u odluci da Turskom unedogled vlada sâm. A sve to, reklo bi se, uz tihi pristanak Europe. Dokumentarni film prikazuje Erdoganovu polaganu transformaciju, preobrazbu nekadašnjeg demokratskog i proeuropskog vladara u autokratski nastrojenog reakcionara. Pratimo događaje od naglog prekida razgovora o pristupu Turske Europskoj uniji 2010. pa do golemih čistki koje destabiliziraju današnju državu. Vidjet ćemo primjenu nesmiljene strategije kojoj je svrha samo jedno: da turski predsjednik postane srednjoistočni sultan. Film se bavi promjenama u turskome društvu, ističe razdore koji muče današnju zemlju i analizira razornu dinamiku koja suvremenu Tursku pretvara u državu sve rastrganiju između Istoka i Zapada.

HRT2, 20.05, DOKUMENTARNA SERIJA, Obiteljski zločini: Obitelj Macias

Mjesto Merced u Kaliforniji poznato je po obilju plodne obradive zemlje, no jedan lokalni graditelj zarađuje na tržištu nekretninama. Njegova nova mladenka i njezina djeca uživaju u plodovima njegovoga truda i čini se da je cijela obitelj doživotno zbrinuta. No uslijedi ekonomska kriza, a i neželjena trudnoća nekoga pretjerano uznemiri. Kad odjeknu pucnji, istražitelji otkrivaju cijelu obitelj sumnjivaca i istinski zlokobnu urotu.

DOMA TV, 20.10, KRIMI SERIJA, Mentalist

Patrick Jane koristi svoje mentalne sposobnosti da zavadi osumnjičenike kako bi riješio slučaj bogatog direktora softverske tvrtke koji je pronađen ubijen na svojoj jahti. Patrick Jane mora naći pametan način da uvjeri problematičnu djecu na rehabilitaciji u divljini da mu ispričaju kako je doista došlo do smrti jednog njihovog kolege.

HRT2, 21.00, AKCIJSKA KOMEDIJA, Gas do kraja

Peter Roberts (T. Jane) napustio je uzbudljivi svijet automobilskih utrka i podučava druge vožnji. Njegov sada miran život uzburka novi učenik Simon Keller (J. Cusack). Došao je na sat vožnje i prisilio Petera da s njim sudjeluje u pljački. Sad moraju bježati jer su im za petama i mafija i policija.

HRT1, 21.00, DOKUMENTARNI FILM, Mi vidimo ljude

Gotovo 12.000 volontera svakodnevno se brine o tisućama ljudi u potrebi, od čega 70 posto čine volonteri Hrvatskog Crvenog križa. Dokumentarni film istražuje razloge zbog kojih su se mladi ljudi okrenuli takvom humanitarnom pozivu i životu koji se sastoji od predanog, nesebičnog i plemenitog rada. U želji da svakoj osobi u nevolji osiguraju život dostojan čovjeka, u Hrvatskom Crvenom križu razvili su brojne programe u sklopu kojih pomažu svim ranjivim skupinama u društvu. Hrvatski Crveni križ poseban doprinos dao je za vrijeme Domovinskog rata kada je osigurao humanitarnu pomoć za više od 750.000 korisnika. Nacionalni ured Službe traženja Hrvatskog Crvenog križa riješio je više od 16.000 slučajeva traženja nestalih osoba. U tome ratnom razdoblju organizirali su akcije darivanja krvi u kojima je prikupljeno više od milijun doza krvi za povećane potrebe zdravstvene službe. Svoju snagu pokazali su u velikim poplavama 2014., kao i u migrantskoj krizi 2015. i 2016. godine. Danas je Hrvatski Crveni križ snažna humanitarna organizacija koja je spremna za sve izazove modernog doba.

RTL2, 22.15, HUMORISTIČNA SERIJA, Dva i pol muškarca

Alan i Charlie pomažu Jakeu učiti za test iz povijesti i Jake ga uspješno napiše. Evelyn nekako uspijeva cijelu stvar prikazati u lošem svjetlu, što pogubno utječe na Jakeovo samopoštovanje, a bijesni Alan ju izbaci iz kuće. Kasnije Evelyn naziva Alana i govori mu da je završila u bolnici. On i Charlie odmah prozru njezinu prevaru i predlažu joj da ide na operaciju. Ona se odmah složi s njima, pokazujući im da je njihov trud da razotkriju njenu manipulaciju potpuno uzaludan.

NOVA TV, 22.25, HUMORISTIČNA SERIJA, Ne diraj mi mamu

Budimir je ponovo na sedativima, a kako bi pojačao njihovo djelovanje, zalijeva ih rakijom. Tako pod utjecajem alkohola, Budimir i Zlatko u frižideru nađu posudu s hranom za koju vjeruju da je Dikin gulaš. I tada im sine ideja kako da pomognu Ivanu Galijatoviću, ali i da i oni zarade. Naime, za spas njegove kompanije Mesotrans, ponudit će mu Dikin recept za savršen gulaš. Međutim, ni ne slute da u posudi nije Dikin gulaš nego nešto puno gore. U kafiću Paragraf je ponovo uzbudljivo. Nazmije je odlučila ostaviti Kerima, te je ovaj spreman na očajnički potez – da glumi infarkt.

HRT3, 23.15, DRAMA, Doba Cosima de’Medicija (2. dio)

Drugi dio Rossellinijeve trilogije o procvatu renesansne Firence. Cosimov uspon na vlast, njegov izgon i povratak odigravaju se pred prizorima opore ljepote koji predstavljaju kulisu gospodarstvenih, pravnih, vojnih, vjerskih i estetskih struktura grada-države iz 15. stoljeća… The Age of the Medici svojevrsna je doku-drama koja povijesne informacije posreduje dramatiziranim razgovorima što se vode kako među povijesnim osobama, tako i među ljudima toga doba.

NOVA TV, 23.35, RATNA DRAMA, Vojničina

Poručnik američkih marinaca, Tom Highway (Clint Eastwood), svojoj je državi služio u brojnim ratovima, a želja mu je vidjeti još malo prave akcije prije mirovine. Međutim, vraćen je u Ameriku kako bi obučavao jedinicu bivših kažnjenika. Upozoren da će zbog svojeg manjka poštovanja prema nadređenima biti pod posebnim povećalom, Highway će pokušati promijeniti svoje metode, ali će mu opušteni stav njegovih regruta pokazati kako je on doista čovjek iz nekih drugih vremena, koristan jedino u slučaju rata.

HRT2, 23.35, KRIMI FILM, Noćna kretanja

Harry Moseby (G. Hackman) sasvim je običan losanđeleski istražitelj koji uhodi ljude zbog razvoda, traži osobe koje su pobjegle od kuće, kao i nestale. Sve dok mu radnu rutinu ne prekine poziv koji ga angažira u potrazi za prekrasnom tinejdžericom Delly Grastner (M. Griffith). Trag koji Moseby slijedi vodi ga u labirint zločina, od krijumčarenja do umorstva.