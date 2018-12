TV PREPORUKA DANA: Ajax i Bayern koji su već osigurali prolazak u osminu finala bore se za prvo mjesto u skupini

HRT1, 13.15, TALK SHOW, Dr. Oz

Danas, prvi put otkako emisija postoji, gledajte postavljanje medicinske dijagnoze uživo u studiju. Pogledajte što će se dogoditi kada žena iz publike otkrije što je to što je već dugo muči. Doznat ćete i što se dogodi kad se prejedete prije odlaska u krevet i koliko sati sna uistinu trebate.

HRT2, 14.15, DOKUMENTARNA SERIJA, Mentalitet pobjednika

Aksel Lund Svindal je norveški alpski skijaš. Aksel je imao mnogo uspona i padova u karijeri – od gotovo fatalnog pada u Beaver Creeku do pobjede na istoj stazi iduće godine. U tri epizode serije pratimo Aksela diljem svijeta. Idemo s njim na Havaje u posjet njegovoj bivšoj djevojci Juliji Mancuso. Također mu se pridružujemo u Argentini i snimamo ekskluzivu s norveškom skijaškom reprezentacijom, koja je vječni rival Švicarcima i Austrijancima. I na kraju idemo u Kanadu, gdje se Aksel razboli uoči prvih brzinskih utrka sezone.

NOVA TV, 17.30, ZABAVNA EMISIJA, IN magazin

Izabran je najljepši muškarac na svijetu. Titula Mister Supranational za 2018. pripala je isklesanom Indijcu. Koje su kvalitete kandidati ovog svjetskog izbora za Mistera istaknuli kao najvažnije, ali i što ih privlači kod žena otkrili su ekipi IN magazina. Antonija Šola predstavila je svoj novi glazbeni materijal i otkrila da u ljubavi leži njezina najveća inspiracija. Tko je osvojio njezino srce i kome Antonija posvećuje svoje stihove, doznajte u IN magazinu. Tiramisu torta od pudinga je jelo koje će Sanja Doležal i Renata Končić Minea danas pripremati u rubrici Kuhanje je IN.

HRT2, 21.00, NOGOMET, LIGA PRVAKA: Ajax – Bayern M.

Večeras nas u posljednjem susretu skupine E Lige prvaka očekuje susret Ajaxa i Bayern Munchena. Bavarci u Nizozemsku dolaze izbjeći poraz i zadržati prvo mjesto, a Nizozemci će tražiti način da iznenade njemačkog diva i pobjedom osvoje skupinu.

HRT1, 21.00, DOKUMENTARNA SERIJA, Stani u Lici: Korenica

Do izgradnje autoceste lička magistrala bila je svetinja. Kad bi se otvorila zelena Plješivica, znao si što slijedi – vozačima omiljena Korenica. Tu si morao izaći, htio – ne htio. Tko nije čekao u redu za zahod kod Macole ili gulaš s nogu, taj u Zagrebu studirao nije. Iz tih dana pamtimo i pjesme s radija, novokomponirane ili tradicionalne, znali smo ih napamet, htjeli – ne htjeli.

RTL2, 21.55, HUMORISTIČNA SERIJA, Teorija velikog praska

Howard ne želi naljutiti majku i novopečenu suprugu Bernadette, pa objema laže o svojim odlukama kod koga će živjeti nakon povratka iz svemira. Sheldon pozove usamljenog Raja da mu se pridruži na proslavi druge godišnjice ‘veze’ s Amy, što naljuti slavljenicu. S obzirom da je kod njih nepoželjan, Raj se uputi k Leonardu i Penny, koji još uvijek ne znaju u kojem se smjeru kreće njihova veza.

DOMA TV, 22.40, KRIMI SERIJA, Tijelo je dokaz

Kad sina njujorškog mafijaškog šefa pronađu ustrijeljenog u uličici, dok Tommy, Adam i Megan istražuju, netko zapuca na njih. U mrtvačnici mafijaš prijeti da će se pobrinuti da ubojica njegova sina ne doživi sljedeći dan. Megan i Tommy istražuju ubojstvo koje naoko izgleda kao slučaj teškog zlostavljanja djeteta. No roditelji djevojčice Caleb i Laura Banks tvrde da je njihovu kćer zaposjeo i ubio vrag. Megan i Tommy istražuju svirepo ubojstvo mlade žene koje ih dovodi do njezina susjeda koji ugrize Tommyja te mu dijagnosticiraju bjesnoću.

HRT3, 22.50, EROTSKA DRAMA, Čaj u Sahari

Port i Kit Moresby bogat su i dokon newyorški bračni par umjetničkih sklonosti, koji doputuje u sjevernu Afriku. Njihov bračni odnos opasno nagriza rutina, stoga su u potrazi za novim senzacijama u egzotičnim ambijentima, a društvo im pravi mladi bonvivan George Tunner. Port se već prve noći upusti u nimalo bezazlenu pustolovinu s lokalnom prostitutkom, dok Kit, kako se čini, bezazleno koketira s Tunnerom. Port inzistira da put prema jugu, dublje u saharsko područje, nastave automobilom s gđom Lyle i njezinim ne osobito bistrim sinom Ericom. Kit odluči putovati vlakom, i to s Tunnerom.

HRT2, 23.35, HOROR, Isijavanje

Pisac Jack Torrance (J. Nicholson) u stvaralačkoj je krizi. Kad dobije ponudu za posao pazikuće u osamljenom hotelu Overlook u planinama Colorada, to mu se učini dobrim rješenjem njegovih problema. Zimi je hotel zatvoren te će on i njegova obitelj, supruga Wendy (S. Duvall) i mali sin Danny (D. Lloyd), nekoliko mjeseci biti njegovi jedini stanari. Uskoro snježna oluja odsiječe Torranceove od ostatka svijeta. Danny, koji je vidovit i ima sposobnost telepatskog komuniciranja – “isijavanja” – s onostranim, uskoro otkrije da je hotel napučen duhovima, bivšim zaposlenicima i gostima, još s početka 20. stoljeća. Nezadovoljan svojim pisanjem Jack počinje sve više piti, postaje mrzovoljniji i agresivniji, pogotovo nakon druženja s gospodinom Gradyjem (P. Stone), bivšim pazikućom koji je ubio svoju suprugu i kćeri blizanke.

NOVA TV, 23.55, DRAMA, Opsjednuta

Derek Charles (Idris Elba) je vrijedan radnik, zaposlen kao upravitelj imovine u privatnoj tvrtci. Sretan je sa svojom prekrasnom ženom Sharon (Beyonce Knowles) i sinom jedincem. Zbog svoje marljivosti upravo je dobio veliko unaprjeđenje na poslu, ali dobiva i privremenu radnicu koja je i atraktivna i pametna. Osim što je impresioniran njome, ubrzo shvaća i da ga fizički privlači. Ovo je prvi film Beyonce Knowles u kojemu ona ne pjeva. Film s tri filmske nagrade te osam nominacija.