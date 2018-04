TV PREPORUKA DANA: Adaptacija romana Jane Austen sa Sally Hawkins u ulozi nesretno zaljubljene djevojke (Nagovor)

HRT2, 13.40, BIOGRAFSKA DRAMA, Kad ljubav nije dovoljna

Lois Burnham (W. Ryder) se 1914. udala iz ljubavi za Billa Wilsona (B. Pepper). Pred njima je bila lijepa budućnost, jer je Bill bio i darovit i uspješan burzovni agent na Wall Streetu. Međutim, vrlo brzo Lois je shvatila da Bill previše pije i prečesto dolazi kući pijan. Isprva se branio kako zbog posla mora piti s partnerima i klijentima, no s vremenom nijedno objašnjenje nije moglo opravdati svakodnevno pijanstvo. “Srce može oprostiti ono što razum ne može”, to je bilo ono što je Lois Wilson shvatila nakon dugogodišnje borbe da svog muža izvuče iz alkoholizma time što je ostajala uz njega i u trenucima najvećeg beznađa… I Winona Ryder i Barry Pepper za uloge u ovoj impresivnoj istinitoj drami bili su nominirani za najinspirativnije glumce godine (Movie Guide), a film je bio nominiran za nagradu Prism.

HRT1, 20.05, TALK SHOW, U svom filmu

Više od četiri desetljeća bavi se psihom i traumama Hrvata! O mentalnom zdravlju nacije govori najpoznatiji hrvatski psihijatar, prof. dr. Veljko Đorđević.

HRT2, 20.05, GLAZBENA EMISIJA, Koktel-bar: Marko, David i Jure

Marko Kutlić, David Temelkov i Jure Brkljača mladi su muški vokali naše estrade. Pripadnici iste generacije, ne dijele samo snove i pozornice nego su i u privatnom životu prijatelji pa će tako prijateljski podijeliti pozornicu, ali i kauč Koktel-bara. Ispričat će nam sve o svojim počecima, uzorima, aktualnim singlovima i planovima te uz kućni band Koktel-bara pokazati sve svoje vokalne mogućnosti.

Nešto drugo o dečkima doznat ćemo u istoimenoj rubrici, informirat ćemo se uz Koktel vijesti, a nasmijati gledajući nove dogodovštine glazbenika u usponu u rubrici Snimam ti pismo.

HRT2, 21.00, ROMANTIČNA DRAMA, Nagovor

Anne Elliot ima 27 godina i osuđena je na to da ostane usidjelica jer se prije osam godina beznadno zaljubila u Fredericka Wentwortha, za kojega joj obitelj nije dopustila da se uda jer nije imao niti titulu niti bogatstvo. Kada se Wentworth vratio s mora kao ugledni kapetan, Anne je mogla samo gledati kako mu se druge djevojke bacaju pod noge. Ona ga nikada nije prestala voljeti, a on nju? Kako će si Anne ikada moći oprostiti za to što je slušala svoju obitelj, a ne svoje srce?

HRT1, 21.05, DOKUMENTARNA SERIJA, Snovi o budućnosti: Dom budućnosti

Na mjestu gdje stanujemo trebali bismo se osjećati ugodno i zaštićeno. Dom je simbol raznih univerzalnih vrijednosti: udobnosti, sigurnosti, sreće, intimnosti i slobode. No suočavamo se s novom dilemom. U gradove se doseljava milijun ljudi na tjedan. Ovim će tempom do 2050. godine dvije trećine od devet milijarda stanovnika Zemlje živjeti u gradovima. Dom budućnosti mora odgovarati novim ljudskim društvenim i ekološkim zahtjevima. Kako će izgledati stanovanje 2050. godine? Hoćemo li živjeti u posve modularnim urbanim prostorima? Hoće li se dom ponovno povezati s okolišem? U ovoj epizodi pokazat ćemo kako bujaju inovacije na području graditeljstva: 3D ispis, recikliranje materijala… Gradski domovi bit će modularni i inteligentni, a zbog povećanja broja stanovnika počet ćemo istraživati nova područja na Zemlji, čak i na drugim planetima. Gost epizode je dizajner i arhitekt Philippe Starck.

RTL2, 21.30, HUMORISTIČNA SERIJA, Teorija velikog praska

Djevojke pronađu Pennynu haljinu s maturalne večeri te odluče napraviti svoju maturalnu proslavu. Sheldona brine mogućnost seksualnog odnosa jer misli da Amy očekuje izmjenu nježnosti nakon proslave. No ona ga umiruje i zatraži nešto drugo od njega te se začudi da Sheldon to učini samoinicijativno.

DOMA TV, 22.15, AKCIJSKA SERIJA, Supergirl

Rhea uz pomoć srebrnog kriptonita manipulira Kalovim osjetima pa on Karu vidi kao generala Zoda. Kara ga svlada i odvodi u Utvrdu odakle oporavljeni Kal nađe načina da prekine invaziju. Kara izaziva Rheu na Dakkam Ur, ritual u kojem se dva vođe bore i gubitnik priznaje poraz u ratu. Rhea pristaje. Lillian, Lena i Winn grade napravu koja raspršuje olovo u atmosferi. Olovo je smrtonosno za Daxamce i tako je planet za njih nenaseljiv. Kara kaže DEO-u da to iskoriste ako ona izgubi u dvoboju. Tijekom dvoboja Rhea nastavlja s invazijom. J’onn se budi i pridružuje se bitki. Rhea kaže da će se invazija nastaviti čak i ako ona izgubi pa Kara lansira napravu koja ubija Rheu i prisiljava flotu na povlačenje. Kara smješta Mon-Ela u sondu i šalje ga u svemir. Cat se vraća u CatCo, Alex prosi Maggie. Mon-Elova sonda u svemiru uvučena je u crvotočinu. U bljescima Kriptonova uništenja nepoznata frakcija šalje drugo dijete na Zemlju kako bi ono vladalo.

HRT3, 22.45, DRAMA, Zimski san

Bivši glumac Aydin (H. Bilginer) vodi maleni hotel u Anatoliji sa svojom mladom suprugom Nihal (M. Sözen) i sestrom (D. Akbag) koja pati zbog nedavnog razvoda. S dolaskom zime i snijega hotel postaje sklonište, ali i mjesto gdje ne mogu izbjeći međusobne netrpeljivosti…

Uspješan nastup filma na međunarodnim festivalima potvrđuju mnogobrojne nagrade i nominacije, među ostalim Zlatna palma i nagrada FIPRESCI redatelju Ceylanu.

NOVA TV, 23.05, DRAMA, Vrata tame

Profesor Mike Cole (Nicolas Cage) traži sina koji je nestao za vrijeme velike parade povodom Noći vještica. Godinu dana nakon njegova nestanka, roditeljima se počinje ukazivati sin za kojeg saznaju da se nalazi u drugoj dimenziji. Istražujući što se točno dogodilo, otkrivaju da su i ostali slučajevi nestanka djece na taj dan povezani. Kako bi vratili izgubljenog sina, morat će se suočiti s nečim izvan ovog svijeta.

HRT2, 23.10, HUMORISTIČNA SERIJA, Mućke

Del je presretan što je Raquel napokon pristala useliti se u njegovu sobu. U zadnje mu vrijeme sve ide od ruke. Kao da je nešto njegova optimizma prešlo i na Rodneyja. Njegov tast Alan dao mu je ideju kako da ponovo osvoji Cassandru – dočekat će je na aerodromu na povratku iz Španjolske i odvesti na romantičnu večer u apartman za mladence ekskluzivnog hotela. Možda bi mu to i uspjelo da nije bilo njegova brata koji je nehotice prouzročio kaos na aerodromu Gatwick kada je Boycieju pokušao nadomjestiti ukradenu satelitsku antenu.

HRT1, 23.25, KRIMI SERIJA, Sretnik

Harry se opasno približava Goldingu i u šokantnom preokretu zatiče se usred lavlje jazbine. Rich je u smrtnoj opasnosti, no Harry prekasno shvaća tko doista vuče konce.