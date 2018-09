TV PREPORUKA DANA: Adaptacija istoimenoga romana Bernarda Schlinka s Oscarom nagrađenom Kate Winslet (Žena kojoj sam čitao)

HRT2, 13.25, TRILER, Oteti snovi

Laura Paddington (B. Langton), odvjetnica, prezaposlena je majka trogodišnje djevojčice Zoe. Ipak odvaja vrijeme da dijete odvede u park. No telefonski poziv samo na trenutak odvrati joj pozornost od djeteta i ono nestane. Policijska potraga ne daje rezultate. Laurin život toga se trenutka zaustavio. Dugo joj treba da se vrati poslu, ali niti svoj privatni život nikad nije obnovila. S mužem Richardom (M. Dopud) više nije u vezi, iako formalno nisu rastavljeni. Opsesivno traži svoje dijete i nekoliko puta u proteklih četrnaest godina učinilo joj se da ju je našla. Čak je dala izraditi i kompjutorsku projekciju Zoe kako bi mogla izgledati kao sedamnaestogodišnjakinja. Na grupnoj terapiji na koju ide zajedno s drugim ljudima kojima su djeca nestala upoznaje šarmantnoga Jacoba (P. Benson), kojemu je, kako kaže, prije više godina oteta mlađa sestra. Jacob se zaljubljuje u Lauru i prosi je, no za nju je to prenaglo, mora se najprije osloboditi svoje prošlosti. Prvi korak je da sve Zoine stvari, koje su stajale netaknute, odnese u prihvatilište za napuštenu djecu. Ondje upoznaje djevojku Rebeccu (S. Bennett) , za koju osjeti da bi mogla biti Zoe. No, Richard nema isti osjećaj, unatoč tome što DNK analiza potvrđuje srodnost.

DOMA TV, 19.45, AKCIJSKA SERIJA, Navy CIS LA

Nakon što Callen uhvati čovjeka koji mu je provalio u kuću, bivši operativac KGB-a vodi ekipu NCIS-a do pošiljke krivotvorenih računalnih čipova koji ulaze u SAD.

HRT1, 20.05, DRAMSKA SERIJA, Mjesto koje zovem dom

Jack Sari govori o bljeskovima uspomena iz prošlosti. Sarah sumnja u pretpostavke o krivnji Sir Richarda za Regininu smrt i zaključuje da je Regina inscenirala svoje ubojstvo da bi obitelj spasila od Sir Richarda. To je bio njezin posljednji pokušaj da se iskupi za svoje grijehe. Obitelj sad mora donijeti odluku: hoće li otkriti istinu, da Sir Richard nije ubio Reginu, i tako mu omogućiti da provede svoje zle planove, ili će šutjeti i zauvijek ga se riješiti?

HRT2, 20.05, DOKUMENTARNA SERIJA, Najekstremnija mjesta na svijetu: Tuneli

Tuneli su mračni i opasni, duboko pod zemljom i teško pristupačni kada treba pružiti pomoć. Od švicarskih Alpa do japanskih metropola, tuneli mogu biti čuda moderne gradnje, utočišta za vrijeme krize, no isto tako mogu biti i poprišta tragedija. Ovo je 10 najekstremnijih tunela na svijetu.

RTL TV, 21.00, AKCIJSKA KOMEDIJA, Johnny English ponovno jaše

Pet godina od zadnje akcije Johnny English (Rowan Atkinson) nalazi se u Tibetu, gdje zbog propale misije u Mozambiku po kazni uči borbene vještine. Međutim, dolazi do obrata i MI7 ga hitno zove u sjedište agencije u London. Nova šefica Pamela (Gillian Anderson) ima zadatak zaustaviti ubojstvo kineskog premijera, koje bi se trabalo dogoditi za vrijeme susreta s britanskim kolegom te zove Englisha u pomoć. Johnny se ubrzo susreće s glavnim izumiteljem MI7 Patchom Quartermain (Tim McInnerny), koji će ga opskrbiti zadnjim novitetima iz oružarnice britanske tajne službe, ali također upoznaje mladog agenta s kojim će raditi – Colina Tuckera (Daniel Kaluuya).

HRT2, 21.00, PSIHOLOŠKA DRAMA, Žena kojoj sam čitao

U Berlinu, netom nakon kraja Drugog svjetskog rata, petnaestogodišnji Michael (R. Fiennes) slučajno upozna tajanstvenu osamljenu ženu Hannu (K. Winslet) s kojom se upušta u strastvenu vezu. Iako ona potraje jedno ljeto, ostavi dubok trag, pogotovo zbog toga što joj on, da popuni emocionalnu prazninu u životu i zabavi je, počne čitati zanimljive knjige. Osam godina kasnije, a nakon što je Hanna iznenada nestala, Michael, kao student prava, prisustvuje njemačkom suđenju za ratne zločine. Radi se o šest žena koje su osumnjičene da su skrivile smrt nekoliko stotina Židova. Jedna od osumnjičenih je Hanna.

NOVA TV, 21.20, INFO MAGAZIN, Provjereno

Mržnja i rasizam raspiruju se Europom! Bili smo na maršu ekstremističkog, protuislamskog pokreta Pegida i razgovarali s jednim od glavnih ljudi pokreta! Zbog ugriza komarca u kapcima ima crva. Dok joj liječnici ne mogu pomoći, oni se u njoj razmnožavaju! Ravnatelj škole, pored 10 žena prijavljenih za posao – izabrao baš svoju suprugu! Ništa sporno niti nemoralno on ne vidi u tome. Najveća ironija jest što je ravnatelj- vjeroučitelj. Žena koja će vam pogled na svijet okrenuti naglavačke! Mersiha je rođena bez ruku i nogu, ali nju to ne sprečava apsolutno u ničemu! Inspirativna priča o ženi o kojoj je snimljen film.

NATIONAL GEOGRAPHIC, 21.55, DOKUMENTARNA SERIJA, Drugi svjetski rat: Pakao pod morem

U prvoj sezoni serijala gledatelji su mogli pogledati teška nastojanja od strane Saveznika da dođu do pobjede nad Silama Osovine. Napad na Pearl Harbor uzrokovao je kaos, a Nijemci su bili odlučni u svojoj namjeri da kaos pretvore u svoju prednost. Reinhard Hardegen poveo je najambiciozniji napad na luku New Yorka. U siječnju 1943. godine američke podmorničke ratne snage borile su se za prednost u Južnom Pacifiku. Dudley „Mush“ Morton bio je zapovjednik podmornice „Wahoo“ i odlučan u svojoj namjeri da prednost i ostvari. Nešto kasnije, u prosincu iste godine, kapetan Richard Hetherington sa podmornicom USS Tang krenuo je na japansko brodovlje. Podmornica je uspjela potopiti čak 17 brodova!

HRT3, 23.10, DRAMA, Besmrtna

Zagonetna priča o ljubavnoj avanturi tajanstvene žene i profesora te njihovoj sudbini. Žalosni muškarac upozna tajnovitu ljepoticu, potencijalno upletenu u lanac koji trguje otetim ženama eksploatiranim u prostituciji. Nekoliko dana nakon tugom prožete strasne veze ona nestane. Žalosni muškarac ne može je pronaći, a svi Turci iz toga mjesta glume da se takve žene uopće ne sjećaju.

HRT1, 23.20, HUMORISTIČNA SERIJA, Brooklyn 99

Jake i Amy žele da se njihovi roditelji zbliže pa organiziraju večeru u povodu Dana zahvalnosti. Na njihovu žalost prvi zajednički obiteljski blagdan ne protječe prema planu. U postaji je netko ukrao Holtovu i Kevinovu blagdansku pitu pa Holt kreće u potragu za krivcem.

NOVA TV, 23.55, ROMANTIČNA KOMEDIJA, Kako se piše ljubav

Keith Michaels (Hugh Grant) nekoć je bio nagrađivani holivudski scenarist, no danas je u dugovima i bez inspiracije. Stoga je primoran prihvatiti posao gostujućeg predavača na malom koledžu. Iako se isprva nada da će u posao uložiti minimalan trud kako bi se mogao posvetiti svojem novom scenariju, Keith se sve više uključuje u živote svojih studenata među kojima je Holly (Marisa Tomei), samohrana majka koja nastoji okrenuti novu stranicu u životu.