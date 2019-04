TV PREPORUKA DANA: Adaptacija istoimenog Horitzovog kazališnog komada s Maggie Smith i Kevinom Klineom (Moja stara gospođa)

HRT2, 13.30, KOMEDIJA, Banneri ponovno na okupu

U svojim kasnim tinejdžerskim godinama i ranim dvadesetima Bannerovi – braća Mitchell i Danny te sestra Desiree – postali su popularna rock skupina, ali na vrhuncu slave, Desiree je odlučila napustiti grupu i sve se raspalo. Sada, 15 godina poslije, njihova ih majka planira ponovno okupiti i riješiti probleme u obitelji.

HRT2, 20.05, DRAMSKA SERIJA, Dobra borba

Diane i Lucca zastupaju klijenticu koja se oporavlja od raka jajnika i traži povrat prethodno doniranih embrija. Maiji podmetnu lažni profil na društvenim mrežama. Mike Kresteva dolazi u posjet uredu Reddick, Boseman & Kolstad. U epizodi gostuje Matthew Perry.

HRT1, 20.05, TALK SHOW, U svom filmu: Branko Đurić Đuro

Bio je jedan od junaka kultne Top liste nadrealista, igrao je glavnu ulogu u Oscarom nagrađenom filmu, a danas svojom hit predstavom Đurologija obara rekorde posjećenosti.

HRT2, 21.00, HUMORNA DRAMA, Moja stara gospođa

Mathias (K. Kline), Njujorčanin kojeg je život pregazio, putuje u Pariz kako bi prodao velik i vrijedan stan koji je naslijedio od svog otuđenog oca. No kad stigne onamo, u stanu zatječe staricu Mathilde (M. Smith), koja ondje živi sa svojom kćeri Chloé (K. Scott Thomas).

HRT1, 21.00, DOKUMENTARNA SERIJA, Svemirske sonde: Unutrašnji planeti

Ostale su same samcate u svemiru i obavljaju svoj posao i dalje, mada su odavno trebale biti mrtve. Dospjele su dalje od ijednog čovjeka, preživjele nemoguće i još se ne predaju. To su naše svemirske sonde bez posade, koje su posjetile sve svjetove Sunčeva sustava. One su naše oči, uši, ruke pa čak i nosovi na udaljenosti od nekoliko milijuna kilometara, a sve više osvajaju i naša srca. Dvodijelni dokumentarni film bavi se tehnološkim čudima ESA-e i NASA-e koja su unijela revolucionaran zaokret u naše razumijevanje svijeta i poimanje našega mjesta u svemiru.

DOMA TV, 21.45, KRIMI SERIJA, Zakon braće

Neredi u zatvoru se zaoštravaju i mnogi se nalaze u opasnosti. Michael mora odlučiti želi li spasiti život doktorice Tancredi. Za to vrijeme, Abruzzi i Sucre udružuju svoje snage, tajni ubojica pokuša eliminirati Lincolna, a Bellick zabrani upravitelju razgovarati s guvernerom. Veronica i Nick lete u Washington tragom doušnikovog poziva.

RTL2, 22.00, HUMORISTIČNA SERIJA, Teorija velikog praska

Na jednom izlasku s Penny i Bernadette, Amy zapne za oko Pennyin bivši dečko, Zack. Prepričavajući Sheldonu svoj susret sa Zackom, Amy iznenađeno zaključi da je napaljena, što Sheldona čini poprilično ljubomornim, pa zaključuje da ju je napao vanzemaljski parazit. Penny mu nagovještava “da bi on tu mogao pomoći”, no Sheldon ne shvaća mig i krene organizirati spoj Amy i Zacka.

HRT3, 22.45, RATNI FILM, Mandarine

Rat u Abhaziji, u Gruziji 1990. godine. Estonac Ivo ostaje na svom imanju kako bi pobrao urod mandarina. Nakon krvavog sukoba jedan ranjenik ostavljen je pred njegovim vratima i Ivo nema izbora nego unijeti ga u kuću… Film je nominiran za Oscar 2015. kao najbolji strani film te za Zlatni globus.

NOVA TV, 23.50, KOMEDIJA, Kućna zečica

Shelley Darlington (Anna Faris) živi bezbrižnim životom u Playboyevoj vili. Sve dok se jedna njezina suparnica ne pobrine da je izbace. Shelley je očajna i nema kamo otići. No sudbina je odvede u sestrinstvo Zeta Alpha Zeta. Zete se nalaze u nevolji, naime ukoliko ne uspiju pridobiti nove članice ostat će bez svoje kuće koja će pripasti njihovim suparnicama sestrinstvu Phi Lota Mu. Članice sestrinstva u borbi za kuću trebaju Shelleyjnu pomoć, ona će ih naučiti zavoditi i šminkati. S druge strane one mogu pomoći Shelly da se osamostali.