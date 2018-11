TV PREPORUKA DANA: Adaptacija bestselera Emme Donoghue o 5-godišnjaku koji je s mamom pet godina živio u 9 kvadrata (Soba)

HRT2, 13.25, DRAMA, Molitve za Bobbyja

Priča počinje 1979. godine. Bobby je miljenik svojih roditelja i cijele rodbine, uzoran u svemu, kompleks za ostalu braću i sestre koji nisu tako savršeni. Tek kad pokuša popiti tablete za spavanje, njegov stariji brat Ed (A. Nichols) prvi dozna istinu: Bobby (R. Kelley) je homoseksualac, ne mašta o djevojkama, nego o mladićima. Iako je bratu obećao da ništa neće reći roditeljima, Ed kaže majci (S. Weaver), jer se brine da se Bobby ponovno ne pokuša ubiti. Majka je tvrdokorno odlučna da će sina izliječiti od homoseksualizma, a potkrepu svojim uvjerenjima nalazi u vjeri, koja smatra grijehom da “muškarac legne uz muškarca”. Ona Bobbyja vodi na psihoterapije na kojima mora odgovarati na pitanja kao da je duševni bolesnik. Kad ga sestrična pozove k sebi u Portland, Bobby otkriva da ima obitelji različitih od njegove i roditelja koji su razboriti su i tolerantni. Bobby je potresen kad shvati da se njegova majka neće promijeniti.

HRT2, 16.50, DOKUMENTARNA SERIJA, Život u velikim močvarama: Fundy, svijet najvećih mijena

U Kanadi, u zaljevu Fundy, zanimljivo je pratiti vodene mijene, od dubina oceana pa sve do regija dubokog zaleđa. Ovdje se raznovrsna fauna i bujna flora suočavaju s najvećim plimama na svijetu. Nakon jakih oseka javlja se plima toliko visoka da je količina vode jednaka tome kao da su se sve rijeke svijeta slile u ovaj zaljev. Jake struje i valovi stvorili su jedinstvenu sredinu u kojoj se morski divovi goste planktonom i krilom. Upravo ta osobitost daje priliku preostalim sjevernoatlantskim pravim kitovima, a ima ih petstotinjak, da se ljeti ovamo sklone i pogoste.

HRT1, 20.05, DOKUMENTARNA SERIJA, Rat prije rata: Životom branjena sloboda

Prvih dana srpnja iz Srbije u Hrvatsku ulaze kolone oklopnih vozila. Cilj je ojačati snage za rat u Sloveniji i pacificirati Hrvatsku i Hercegovinu. Međutim, dva dana poslije, pod pritiskom prosrpskog dijela jugoslavenskog Predsjedništva, Kadijević će biti prisiljen promijeniti ciljeve. U Komandu 1. vojne oblasti stiže zapovijed: izbiti na crtu Virovitica – Pakrac – Kutina. Početak akcije: 9. srpnja, četiri sata ujutro. Umjesto obrane Jugoslavije, novi cilj je: izbiti na crtu Karlovac – Plitvice na zapadu, Baranja – Osijek – Vinkovci – Sava na istoku i Neretva na jugu. Hrvatski državni vrh za tri mjeseca odgađa proglašenje neovisnosti, opći napad na Hrvatsku je obustavljen. Armija to koristi kako bi svoje postrojbe neometano izvukla iz Slovenije. Nakon niza nesuglasica i afera, Tuđman smjenjuje generala Martina Špegelja. Zna da se sprema veliki rat. Varljivo Brijunsko primirje iskoristit će za pripremu obrane. Sredinom srpnja imenuje Vladu nacionalnog jedinstva. Mobilizacija u Srbiji, treća u pet mjeseci, ne teče prema planu. Iznosi svega 69%, od toga u Vojvodini 93%, a u užoj Srbiji samo 26%. Traje dramatična borba s vremenom: hoće li se Hrvatska prije domoći oružja u svojim vojarnama, pod nadzorom Armije, ili će Armija svim snagama iz Srbije krenuti u odlučujući napad na Hrvatsku.

HRT2, 21.00, DRAMA, Soba

U Akronu u Ohiju 24-godišnja Joy Newsome (B. Larson) i njezin petogodišnji sin Jack žive u bijednoj šupi koju zovu “soba”. Dijele krevet, WC, kadu, televizor i kuhinjicu. Jedini prozor koji imaju je krovni. Zatočenici su čovjeka kojeg zovu stari Nick (S. Bridgers). On je Jackov biološki otac koji je prije sedam godina oteo Joy. Redovito je siluje dok Jack spava u ormaru. Joy pokušava ostati optimistična zbog sina, ali pati od pothranjenosti i depresije. Dopušta Jacku da vjeruje kako su stvarni samo “soba” i ono što se nalazi u njoj, a da ostatak svijeta postoji samo na televiziji.

RTL TV, 21.00, REALITY SHOW, Gospodin Savršeni

Goran Jurenec krenuti će u potragu za svojom srodnom dušom. Gospodin Savršeni u svoju će raskošnu vilu na Samoborskom gorju primiti 19 ljepotica u nadi kako će jedna od njih biti ona prava. Luksuzno opremljena vila od 700 četvornih metara s jacuzzijem, saunom i privatnom vinotekom te prostrano dvorište od 8000 kvadrata s bazenom postat će njihov novi dom sve do kraja showa. Večere uz svijeće, uzbudljiva romantična putovanja, raskošne zabave i mnoga iznenađenja samo su dio onog što će Goran iskusiti s odabranim sretnicama, a gledatelji će imati priliku pratiti svaki njegov potez i zajedno s njim proživljavati ljubavne zaplete.

HRT1, 21.00, DRAMSKA SERIJA, Novine

Posljednje predizborne ankete ne idu u prilog predsjedničkom kandidatu Tomaševiću pa on, uz pomoć Prskala i Mladenovića, inscenira atentat na samoga sebe. Zbog toga policija drastično podiže mjere sigurnosti, pa stvarni plaćeni ubojica kojeg je angažirao tajkun Mario Kardum odustaje od Tomaševićevog ubojstva. Ali Kardum ne odustaje te na brzinu smišlja novi plan likvidacije. Premijer Lozančić se složi da inspektor Jolić dostavi Dijani Mitrović kompletni policijski materijal o sedmero korumpiranih sudaca kojim su Majer, Antunović i Jakovljević ucjenjivali te suce.

RTL2, 21.30, HUMORISTIČNA SERIJA, Teorija velikog praska

Amy povrijedi saznanje da su Bernadette i Penny isprobavale haljine za vjenčanje bez nje. Kada ju Sheldon pokuša utješiti, ona od njega zatraži seks, ali stvar zapne na maženju, kojeg Sheldon ne voli. Saznavši za cijelu stvar, Penny i Bernadette se osjećaju krivima i pokušavaju se ispričati, ali, Amy je uporno uvrijeđena. Leonard i Sheldon nalaze pijanu Amy koja im govori da ju je Penny naučila da se tuga treba utopiti u vinu, pa ponovno pokuša zavesti Sheldona.

DOMA TV, 21.50, KRIMI SERIJA, Zaboravljeni slučaj

Trudnica proučava obiteljsku povijest i nailazi na neriješeno ubojstvo svoje prabake Violet Holley. Rush se prihvaća tog slučaja iz 1929., svog dosad najstarijeg slučaja, ali nalazi samo nekoliko bilježaka koje otkrivaju da je siromašna Violet ostala trudna s bogatašem Nickom Bartlebyjem. Sjećanja tadašnjih suvremenika koji su još živi nisu pouzdana, ali Rush pronalazi Nickova praunuka i otkriva dokaze koji bi je mogli odvesti do ubojice. U međuvremenu Rushina majka Ellen objavi svoje zaruke i želi da Rush dođe na vjenčanje.

HRT2, 22.55, KRIMI SERIJA, Most

Christoffer je i dalje u opasnosti i nakon što su ga pritvorili. Saginu znatiželju pobuđuje otkriće da Frank nešto taji.

HRT3, 23.05, HOROR, Maska crvene smrti

Europski knez terorizira lokalno stanovništvo te se u isto vrijeme svojim dvorcem koristi kao utočištem protiv pošasti “crvene smrti” koja se širi zemljom… Film je nastao prema istoimenom djelu Edgara Allana Poea.

NOVA TV, 23.25, PUSTOLOVNA DRAMA, Orao

Dvadeset godina nakon neobjašnjivog nestanka Devete legije u planinama Škotske, mladi centurion Marcus Aquila stiže iz Rima ne bi li objasnio misteriju i povratio dobar glas svog oca, komandanta Devete legije. Marcus se upućuje preko Hadrijanovog zida u divljinu Kaledonije kako bi vratio davno izgubljeni amblem orla devete legije. Epski film Oscarom nagrađenog redatelja Kevina Macdonalda (“The Last King of Scotland”) adaptacija je povijesno avanturističke knjige “The Eagle of the Ninth” britanske spisateljice Rosemary Sutcliff.

HRT2, 00.00, AKCIJSKI TRILER, Ubojstvo trikom 2

Stručnjak za specijalne efekte Rollie Taylor (B. Brown) povukao se iz filmova kako bi se bavio smišljanjem i konstruiranjem neobičnih dječjih igračaka. Kad ga detektiv Mike Brandon zamoli za pomoć pri hvatanju opasnog ubojice, on nerado pristaje. Mike Brandon ubijen je u akciji, a Tyler sumnja da se iza njegovog ubojstva krije nešto više. U pomoć zove starog prijatelja detektiva Lea McCarthyja (B. Dennehy) koji pokreće vlastitu istragu. Otkrivaju veliku zavjeru oko ukradenih vatikanskih zlatnih medaljona u koju su upleteni i policija i mafija.