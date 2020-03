TURBULENTNO FINALE ‘LJUBAV JE NA SELU’: Marijana sve oprostila Hakiji, a Josip više ne voli Gabi

U večerašnjem velikom finalu sezone gledatelji su doznali u kakvim su odnosima ostali kandidati

Nakon turbulentnog susreta farmera i svih njihovih odabranica došlo je vrijeme da emisija uđe u svoje finale.

U POSLJEDNJOJ EMISIJI BIT ĆE UZBUDLJIVIH RASPLETA: Hakiju čeka ‘vatreno finale’, a Josip će sve šokirati neočekivanim priznanjem

Marijana Batinić provela je farmere kroz dane koje su Ines, Nikolina i Marijana provele kod Hakije Špage u Konjicu. A nakon pogledanog video materijala, djevojke su počele vrijeđati Hakiju. ”Sviđa mi se sve što sam vidio u ovom izlaganju i ne bih rekao da u njemu ima nešto negativno”, rekao je Hakija.

Voditeljica Marijana odlučila je reći Nikolini da joj Hakija onomad nije želio uzvratiti poljubac jer prema njoj nije gajio osjećaje, već ih je imao prema Marijani. No, Črlenec se s tim nije složila. ”Nije istina, zašto ju je onda poticao na poljubac, a kada ga je poljubila onda nije valjala”, rekla je Marijana, a Nikolina je potvrdila njezine riječi. Na pitanje voditeljice da li ju je farmer poticao na poljubac, rekla je da je to istina. ”Čula sam da me vrijeđa i podcjenjuje sa strane”, dodala je Nikolina.

”Meni se sve ovo čini kao da je izrežirano protiv mene”, rekao je Hakija, a Nikolina je nastavila s grubim riječima.

”Nisam ja nikad naveo točno rekao što da poduzme samo sam rekao da je red da poduzme neku inicijativu, nije inicijativa poljubac”, rekao je Hakija. ”Hakija nije dobar čovjek, on je dvolična osoba”, zaključila je Nikolina.

Batinić je rekla da svi vide da Hakija gaji neke osjećaje prema Marijani, no ona je rekla da to nije istina i da njih dvoje više nemaju ništa. ”Pokušala sam s njim razgovarati, svi su išli sa mnom kao podrška, ali nije mi želio otvoriti vrata”, otkrila je Črlenec te poslije rekla da ne voli Hakiju. Batinić joj je rekla da smatra kako to nije istina jer je upoznala njezinu drugu nježniju stranu te da je takva otkako je bila u društvu s Hakijom.

”Ma ja bih prešla preko njegovog ponašanja prema meni i ignoriranja da Bahra i Valter nisu čuli kad je izgovorio da ima curu u Zagrebu, a taj isti dan si ga Marijana pitala zašto je takav prema meni”, kazala je Črlenec.

Batinić je rekla Hakiji da se sad ima priliku izjasniti. ”Upecala se, brate, to je fora. Marijana nekada ima problem s povjerljivošću i svaku šalu shvati preozbiljno”, rekao je Hakija te dodao da ima pozitivno mišljenje o Marijani, a onda u kameru rekao da se ohladio zbog njihove ‘privatne stvari’. Nakon svađe, Hakija ju je upitao da li je za njihov valcer, a nakon nagovaranja Marijana je pristala pa su zaplesali i dobili aplauz svih prisutnih. Osim Nikoline. ”Marijana bi trebala stajati iza svojih riječi, a ne da bude promjenjiva”, zaključila je Nikolina Sajević.

Nakon pregleda Dušanove farme i za njihovim je stolom došlo do žustre rasprave. ”Ja kad sam ovo pogledala, naša farma je bila sve samo ne farma”, komentirala je Gorana viđeno. Na pitanje što se dogodilo kod Dušana na imanju, prva je do riječi željela doći Tajana Mužinić. ”Dušan je rekao nešto što uopće nje bila istina i potencirao je da je to istina što govori, non-stop. Tu sam ja kao bila kriva, a to je bio moj prijatelj s kojim sam se samo pozdravila. On je drugi dan ispričao drugu priču, i to je bilo to za mene. Mrtav čovjek!”, rekla je Tajana te dodala da je i vikao na njih. Gorana se, pak, s Tajanom nije složila te je rekla da prema njoj nikad nije povisio glas, a Dušan se nije želio braniti već je samo komentirao da mu se čini da su ga oči prevarile jer je Tajanu i ‘prijatelja’ vidio kako se ljube.

”Ne znam da li se sa svakim prijateljem tako ljubi. Moj je poznanik, a njezin je postao prijatelj, ne znam kako to?”, pitao se Dušan ali je rekao i da će dio istine sačuvati za sebe da je ne povrijedi.

Sandra je stala na Dušanovu stranu. ”Laže da se nije ljubila, Tajana. Ali pošto znam kakva je i što je sve ispričala…, znači ljubila se”, rekla je Sandra, a Gorana je bila na Tajaninoj strani tvrdeći da se Tajana nije ljubila.

Batinić ga je nakon toga pitala što se dogodilo s Goranom Vušurović, ‘zlatnom djevojkom’ i zbog čega ona ima zamjerke prema njemu. ”Nismo na romantičnom putovanju baš bili neki, više smo bili prijateljski”, rekao je Dušan, a Gorana se nadovezala rekavši da je sve bilo u redu do neki dan kad je Dušan zvao Marijanu Črlenec da dođe kod njega u sobu, no ona nije pristala i ispričala je Gorani. ”On cijelo vrijeme laže i tako laže da nije zvao ni Marijanu, a pet ljudi je potvrdilo”, rekla je Gorana. ”Što ti imaš bit ljubomorna ako smo prijatelji i ako ništa ne želiš”, rekao joj je Dušan, a Gorana je rekla da nije red zvati tuđe cure u sobu. ”Ja sam je zvao u društvo sa mnom i Josipom!”, branio se Dušan, a Sandra je stala na stranu djevojaka te rekla da bi ga ona ‘šakom udarila’ da je to njoj napravio.

”Evo, radi Sandre potpišite primirje!”, rekla im je Batinić, a iako su na kraju jedni drugima pružili ruku, Gorana je rekla da je lagala. ”Slagala sam, rekla sam da ćemo biti prijatelji. Ali nećemo biti prijatelji. Nećemo biti ništa!”, otkrila je uz smijeh. Poslije je upitala Dušana zašto ne prizna tko mu se najviše sviđa, a on je rekao da je to ona. No, Gorana je rekla da su njezina vrata ‘blindirana’.

”Srce mi nije slomljeno nego povrijeđeno jer sam se bojao neiskrenosti s druge strane pa sam ga držao na distanci. Da sam dobio više iskrenosti i da je rekla da želi nešto konkretno , vjerojatno bi više dao svoje srce”, kazao je.

I farma najmlađeg, Josipa Tratnjaka, došla je na red, a nakon kratkog rezimea, Gabi je komentirala da mora ponoviti sve ponoviti, da ništa ne bi mijenjala. Ivanka je objasnila da uopće ne razmišlja o Josipu.

”Te sve situacije za farmu, kao imat ćete četiri svinje, tri traktora, koze i ovce, puno polja, mislim, mi ništa od toga nismo vidjele”, komentirala je Tea nezadovoljna Josipovim imanjem.

Djevojke su kazale da Josip nije bio dobar domaćin, ali on je kazao da je. Batinić je upitala Gabrielu da li je po njezinu mišljenju Josip imao osnove da na početku misli kako je njoj stalo do njega, a ona je kratko odgovorila da nije.

”To je čista laž. Ne može mi reći da nije ni malo bila zainteresirana za mene kad je bila. To je i dokazala na izjavama”, rekao je farmer. ”Ako ti se ja obratim ne znači da smo cura i dečko”, rekla mu je Gabi, ali joj je Josip rekao da se ne želi svađati s njom. ”Ja uopće više nisam zaljubljen u Gabrielu”, rekao je Josip te dodao da će o sebi uvijek imati visoko mišljenje. ”Ljubav još uvijek negdje postoji, ali moram naći onu pravu. Mislio sam da sam je našao, ali nisam. I negdje me čeka sigurno iza nekog ćoška”, zaključio je najmlađi farmer.

Hakiji i Marijani ukazala se još jedna prilika, nesporazum se još uvijek mogao riješiti, a Marijana je bila ta koja je učinila korak i donijela Hakiji kavu te odlučila s njim otvoreno razgovarati. ”Ja sam predugo sama i odviknula sam se od nekih kompromisa, ali i ti si takav kao i ja. Ako prihvaćaš, ja se želim ispričati i povući to što sam rekla jer sam sve to rekla u afektu. Stvarno mi je žao što smo se samo nadovezivali jedno na drugo sa ispadima”, rekla mu je Črlenec. ”Ja sam na tvoje eksplozije naviknuo i znam koliko treba pričekati da te to prođe”, kazao joj je Hakija te se složio s njom da krenu ispočetka i zaborave sve što se do sada između njih dogodilo.