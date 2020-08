TURBULENTAN TJEDAN, A NAPETOST RASTE: Burni prekidi, razočaranja i svađe sve su zasjenili, no jedan par je opstao

Dok dečki podupiru Michaela, Anna je ušla u teški okršaj s Michaelom kojeg više ne prepoznaje

Amber se vratila sama iz Case Amor i ostala zaprepaštena kad je vidjela da je Michael našao novu djevojku. Curtis je priznao Amy da ona nije prava za njega i okončao vezu. Ovie je olakšao Anni nedoumicu između njega i Jordana. Maura koristi svoje zavodničke čari kako bi osvojila slobodnog Curtisa.

Povrijeđena Amber

Svi su je uvjeravali kako je Michael zasigurno čeka i da ne postoji šansa da je očijukao s novim curama. Amber mu je ostala vjerna i iz Case Amor se vratila sama. No ostala je šokirana kad je vidjela da je Michael našao novu djevojku, Joannu.

NOVI OTOČANI, STRASTVENI POLJUPCI I ZAVODLJIVA PANTOMIMA: Donosimo top 5 trenutaka prošlog tjedna

Svađa koja je odjeknula vilom

Dok dečki podupiru Michaela, Anna je ušla u teški okršaj s Michaelom kojeg više ne prepoznaje. Smatra kako je tjednima zavlačio njezinu prijateljicu govoreći joj da je ona jedina za njega i da nema šanse da pogleda drugu. Michael smatra kako mu se Amber nikad nije otvorila i da joj se on zapravo uopće ne sviđa.

Veza iz bajke dobila je svoj kraj

Amy je bila presretna kad je vidjela Curtisa kako stoji sam i čeka nju na povratku iz Case Amor. Odlučila je kako je pravi trenutak da mu kaže da ga voli, no prije nego što je uspjela izgovoriti te riječi, doživjela je hladan tuš. Curtis joj je priznao da je očijukao s Jourdan te da ju je dva puta i poljubio, a kad ju je pitao da postane njegov par, Jourdan je to odbila. Zato je Curtis dočekao Amy. Za Amy je to sve bio popriličan šok i nakon nekoliko dugih razgovora o njihovoj vezi, Curtis je prekinuo. Čovjek ne može lagati sebe i druge, Amy nije ona prava!

Osjećajna Molly

Molly-Mae i Tommy jedini su stabilan par u vili. Ostali su si vjerni prilikom njezina boravka u Casi Amor i time pokazali da je njihova veza čvršća nego što su mnogi mislili. Kad je ugledala Tommyja kako stoji sam i čeka nju, suze su joj navrle na oči od sreće. Iskušenje zvano Casa Amor natjeralo ih je da shvate koliko su jedan drugome nedostajali i koliko su njihovi osjećaji iskreni.

Karte na stol!

Maura je priznala Lucie da joj se Curtis sviđa od prvog dana kad je ušla u vilu, no tada nije htjela ništa poduzimati jer je on bio u čvrstoj vezi s Amy. Sada je ‘single’ i pravi je trenutak da Maura krene u akciju. Prvo ga je zamolila da ju nauči plesati, što je izazvalo veliko čuđenje kod Amy. Na kraju mu je priznala da joj se sviđa te bi voljela da se nastave družiti. Maura je stavila sve karte na stol. Što će učiniti Curtis i kako će razvoj situacije utjecati na povrijeđenu Amy?

Izlazak sa suparnicom

Amber je dobila poruku kako mora izvesti Joannu i s njom raščistiti situaciju. Nakon duge šutnje Joanna je uspjela progovoriti kako ne želi neugodnosti u vili. Amber je po običaju manipulirala izgovorenim riječima i događajima, a rekla joj je kako joj Michael ni u jednom trenutku nije rekao da je između njih svršeno. To je razljutilo Joannu jer ne zna komu da vjeruje, Michaelu ili Amber. Kako bi raščistila situaciju, Joanna je odlučila razgovarati s oboje i Michael je pred njom morao reći Amber da je među njima svršeno.

Dvostruki prekid

Maura i Lucie istovremeno su prekinule sa svojim odabranicima koje su dovele iz Case Amor. Osjećaju da su pod pritiskom jer se druže s njima, a ne osjećaju privlačnost.

VEČERAS BIRAJU DEČKI: Anton i Danny moraju odlučiti koja će djevojka napustiti vilu

Neugodni spojevi

Novopečeni samci Jordan i Amber dobili su priliku pozvati nekoga na spoj. Jordan je pozvao Annu, a Amber Ovieja jer joj trenutno treba razgovor s prijateljem. Parovi su sjedili stol do stola, pa je Anni bilo malo neugodno što Ovie promatra njezin i Jordanov spoj. Ovie je priznao Amber da mu je za oko zapela i Joanna, a Amber mu je kazala neka si je slobodno uzme, a njoj vrati Michaela. Dok su se Ovie i Amber lijepo zabavljali i smijali, Anna i Jordan uglavnom su pričali o svojoj vezi. Na kraju je Ovie, iziritiran Anninom neodlučnošću, rekao Jordanu neka je slobodno uzme.

