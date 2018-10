TONČI POSTAO SOTONČI: Huljić u novoj epizodi ‘Zvijezda’ pokazao tamnu stranu i zaradio novi nadimak

Nova epizoda Zvijezda donosi romantičnu priču, ali i novi nadimak Tončiju Huljiću koji će pokazati zube

U večerašnjoj epizodi glazbeno-natjecateljskog showa Zvijezde žiri će ostati potpuno zatečen izvedbom 16-godišnje djevojke, kao i rokerskim glasom i stasom Noe Rupčića, sina poznatih glazbenika Hrvoja Rupčića i Tine Kresnik. Noa će žiriju priznati da se u show jednim dijelom prijavio zbog djevojke koja će također nastupiti pred peteročlanim žirijem, a hoće li oboje proći dalje i dobiti svoje mentore, gledatelji će doznati večeras.

Bit će tu i svađe između natjecatelja i žirija, ispijat će se i rakija, a Tonči će biti bez dlake na jeziku, što će Grašu asocirati da mu nadjene nadimak ‘sotonči’. Najstariji natjecatelj, koji je proputovao svijet, pojedine će članove žirija natjerati da postanu malo zločestiji, a sve će na kraju začiniti Petar Grašo kada Tončija nagovori da otpjeva svoju verziju pjesme Elvisa Presleyja It’s now or never. Kako će Tonči proći kod svojih kolega, a kakva sudbina čeka natjecatelje, ne propustite doznati večeras od 21:10 sati na RTL-u.