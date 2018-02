TOMO I ORKY SMISLILI NOVU SPAČKU, LILI OPRALA PO BB SUSTANARKI: ‘Ona je toliko povodljiva, svi je samo ismijavaju’

Čini se kako je Lili jučerašnju kaznu od četiri sata šutnje danas odlučila nadoknaditi smišljanjem novih teorija pa je u ispovjedaonici Big Brotheru otkrila što misli o Lidiji, ali i ostalim stanarima.

”Nije mi jasno da ima toliko godina, a da može biti toliko povodljiva”, započela je Ljiljana svoju priču, dodavši kako ju je posebno zasmetalo kad ju je Lidija jučer upitala u kakvim je odnosima s njezinim mužem. Lili je cijelu stvar negirala, baš kao i Dubravka, a cijela će se laž Lidiji, kaže, obiti u glavu.

Svi ismijavaju Lidiju

No s druge strane, Ljljana je Bigiju priznala da se ne slaže ni s nekim postupcima ostalih stanara i njihovim ponašanjem prema Lidiji. ”Žao mi je kad je se ismijava, a da ona toga nije ni svjesna”, nastavila je, rekavši da joj posebno smeta što članovi Lidijinog crvenog tima ne pokazuju poštovanje prema svojoj kapetanici već joj se smiju iza leđa. Dvolične su mi sve osobe koje se s Lidijom smiju, a kad Lidija okrene glavu, oni se zajednički pogledaju i ismijavaju. To nije smijeh, to je ismijavanje!’’, ljutito je rekla Lili.

Nova spačka u dvorištu

S druge, strane, Tomo i Orky se ludo zabavljaju vani. Već je naveliko poznato da su dvojica stanara najkreativniji kada je u pitanju osmišljavanje raznih nepodopština u kući, a tako je bilo i ovoga puta. Nakon što je njihovo dvorište zabijelio snijeg, na pamet su im pale nove, urnebesne ideje. Njih dvojica su se, naime, osamili u dvorištu i dali se u izradu velikih gruda snijega koje su odučili ugurati u pušionicu i tako zapapriti stanarima-pušačima. Ubrzo su im se vani pridružili Marijan, Lidija i Anči koji su ih u nevjerici promatrali, no Tomo i Orky nisu se dali smesti.

Jesu li dečki uspjeli u svome naumu i kako je reagirala Anči koja je baš u tom trenutku poželjela zapaliti cigaretu, pogledajte u videu!