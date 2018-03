THE VOICE: U dramatičnoj završnici mentori popunili svoje timove

U petoj emisiji audicija u showu The Voice – Najljepši glas Hrvatske mentori su popunili svoje timove, a za dramatičnu završnicu pobrinula se mentorica Indira Levak koja je za odabir posljednjeg natjecatelja čekala – zadnji čas.

Posljednju emisiju audicija otvorila je Dorotea Marić Popović (29) iz Đakova koja je iskustvo nastupa pred televizijskim kamerama stekla još u djetinjstvu. Na ovoj se pozornici predstavila pjesmom Rehab Amy Winehouse i natjerala je Tonyja i Indiru da se gotovo istodobno okrenu, a potom se okrenuo i Ivan. Tony je zamjerio Dorotei što je u jednom trenutku zvučala kao Amy Winehouse, a Indiri i Ivanu upravo se to svidjelo.

“Imaš fora boju glasa”, rekao je Ivan kojeg je Dorotea odabrala.

Vjekoslav Ključarić (23) iz Punta na otoku Krku na audiciji je pjevao Unchain my heart Joea Cockera.



Interpretacijom je zainteresirao mentora Jacquesa, koji se i plesao dok je Vjekoslav pjevao.

“Prošle godine nisam imao prilike imati jedan ovako rasan, rokerski, pravi kokerovski glas u timu, a to mi je – mrak”, rekao je Jacques.

Mentor Ivan je priznao da se nije okrenuo, jer ga je taj glas previše podsjetio na Joea Cockera, te ga zamolio da otpjeva neku drugu pjesmu. Indira je zaželjela da otpjeva Led Zeppeline, što je mladi rocker i učinio te je izvedbom pjesme Rock and roll na noge podignuo i mentore i publiku.

Karla Krmpotić (19) iz Gospića izvedbom pjesme Think Arethe Franklin, na žalost, nije uspjela zainteresirati mentore. “Bilo mi je malo tanko. U visinama mi je bilo super, ali u srednjim lagama je falilo sugestije”, rekao je Tony. “Meni su najbolje bile gornje lage. Onaj zadnji ‘freedom’ koji nitko ne može izvući, ti si izvukla najbolje. U jednom momentu sam se htio okrenuti samo zbog tog tona. To je pjesma koja ima toliko užasno puno stava, a bilo je previše ležerno”, zaključio je Jacques koji je, Karli za utjehu, s njom zapjevao i dao joj nekoliko savjeta.

Tajana Turković (35) za predstavljanje na pozornici The Voicea odabrala je I’d rather go blind Ette James. Ova Zagrepčanka, bogata glazbenog iskustva, oduševila je sve mentore.

“Malo si me podsjetila na Zdenku Kovačiček, a to je uvijek dobro”, rekao je Jacques. “Imate uistinu prekrasan vokal, snažan glas i taj prekrasan alt. Vi predivno zvučite i kada govorite, a kamoli kad pjevate”, rekla je Indira.

“Tajana, hvala ti što si nas počastila ovako raskošnim glasom i prekrasnim pjevanjem, te učinila i nama boravak u ovom studiju interesantnijim”, rekao je Ivan i dodao da bi jako volio vidjeti Tajanu u svojem timu, što se i ostvarilo.

Gabrijel Lukač (27), rodom iz Subotice, na audiciji je otpjevao pjesmu Broken vow, prema izvedbi Josha Grobana. Premda je za vrijeme Gabrijelovog nastupa Jacques komentirao da se ježi na njegovu izvedbu, ipak se nije okrenuo, kao ni ostali mentori.

“Malo si se na trenutke gubio u intonaciji. Vjerujem da je to zbog situacije u kojoj se trenutno nalaziš, koja ti vjerojatno nije baš svakodnevica”, rekao je Ivan.

“Boja je tu, osjećaj je tu, emocija je tu. Da si se makar još malo ohrabrio, jer čini mi se da imaš velik glas. Jako sam bio blizu“, rekao je Jacques.

Makaranka Branka Mrčela (35) na audiciji je pjevala pjesmu Kelly Clarkson Stronger (What doesn’t kill you). Zainteresirala je mentora Tonyja koji je tipku “moj glas” pritisnuo u posljednjem trenutku i time upotpunio svoj tim.

“Napokon više ništa ne moram slušati s obavezom. Sada se mogu opustiti i uživati. Mislim da ima materijala u vašem glasu s kojim se može raditi, tako da ćemo raditi puno”, rekao je Tony.

“Branka, imate lijepu boju glasa. Odličan mi je taj alt. Ova pjesma je u originalu viša, no vi ste je prilagodili sebi i lijepo je to zvučalo“, rekla je Indira te dodala da glasova sličnih Brankinu Dijana Babić (24) iz Ernestinova na audiciji se predstavila Adelinom pjesmom Someone like you, no nažalost nije zadovoljila kriterije mentora.

“Nisam osjetio to što trebam osjetiti”, rekao je Jacques. “Ne znam što reći, osim da ti se stisnulo grlo u jednom trenutku i onda je to rezultiralo ‘falšem’. Žao mi je”, rekao je Tony.

Dijana je u šali rekla Ivanu neka joj stane na prste, što je i učinio.

“Sa zadovoljstvom”, odgovorio je. “Meni nisu smetali toliko ti krivi tonovi. Vjerujem da te malo ‘spucala’ trema. Meni je malo nedostajalo da me začaraš kada pjevaš, to je sve”, rekao je Ivan.

Studentica klavira Ivona Šimunić (23) na audiciji je izvela Sorry seems to be the hardest word Eltona Johna. Tony je odmah zažalio što je već popunio svoj tim, no Ivoni su se okrenuli svi drugi mentori, iako gotovo na samom kraju izvedbe.

“Imaš sjajan glas. Ti si nama sada pokazala samo dio toga spektra”, rekao je Ivan koji se prvi okrenuo.

“Zadivilo me to što imaš prekrasan karakter. Osjetila sam leptiriće u trbuhu, a to mi je znak: Indira, pucaj!“, rekla je Indira.

“Jedno mi se nije svidjelo, ukras koji nije ispao kako treba. Nekada je manje – više”, rekao je Jacques. Bez obzira na kritiku, Ivona je odabrala upravo Jacquesov tim.

Marjan Slavica (26) iz Bilica pokraj Šibenika u natjecanju se predstavio pjesmom Do I wanna know? benda Arctic Monkeys. Istodobno su mu se okrenuli Indira i Ivan, koji su u tom trenutku imali po jedno slobodno mjesto u timovima.

“Marjane, ima li nade za nas ili sam ovu bitku izgubila?”, pitala ga je Indira. “Meni u timu nedostaje pjevač koji pri odabiru pjesama razmišlja upravo kao ti. Samo ćemo te ‘furati u tom điru’“, rekao mu je Ivan kojeg je Marjan na kraju i odabrao za mentora. Time je tim Ivana Dečaka potpun, a slijedila je dramatična završnica audicija u kojoj su se dvije natjecateljice borile za posljednje mjesto u Indirinu timu.

Marina Bošković (21) iz Vinkovaca najviše voli pjevati na vjenčanjima. Na audiciji za The Voice pjevala je Rihanninu pjesmu We found love čime je rasplesala mentore i publiku, no Indiru ipak nije uspjela dovoljno zainteresirati da se ona okrene.

“Hvala ti za dvije minute izvrsnog disko provoda”, rekao je Ivan koji je pozvao publiku da Marinu utješi velikim pljeskom.

“Kad vidim te suze u očima, tako me srce boli”, rekla je Indira kojoj je bilo žao kada je saznala da je propustila okrenuti se jednoj Slavonki. Kako bi olakšali tešku situaciju, mentori su se Marini pridružili na pozornici, te su s njom zapjevali i zaplesali, što je publika nagradila gromoglasnim pljeskom.

To znači da je gotovo siguran prolaz imala zadnja natjecateljica.

“Ako sada bude neki sentiš, ubit ću se”, našalila se Indira. Dok su se ostali mentori skupili oko Indire kako bi joj pružili potporu, na pozornicu je došla Eni Jurišić (25). Indira se oduševila već nakon prvih taktova pjesme Tine Turner Nutbush city limits.

Vidljivo oduševljena izvedbom mlade Riječanke, Indira je pritisnula tipku “moj glas”, nakon čega se i rasplesala. “Samo ću jedno reći: Sreća prati hrabre!“, uzviknula je Indira.

“Ovo ni u najluđim snovima nisam mogla pretpostaviti. Ne mogu doći k sebi. Sad se moram malo smiriti. Stvarno sam jako sretna. Mislim da me dragi Bog pogledao”, rekla je uzbuđena Indira.

U timu mentora Jacquesa Houdeka su: Rino Petrović, Stefany Žužić, Rea Matić, Petra Vurušić, Alen Đuras, Stela Paradžik, Kristina Krolo, Ivana Benc, Vjekoslav Ključarić i Ivona Šimunić.

U timu mentorice Indire Levak su: Marko Domjan, Ana Dorotić Burmaz, Maja Tošić, Alen Bulić, Ivana Sutlović, Lucija Lučić, Ruža Janjiš, Milan Prša, Katarina Vučetić i Eni Jurišić.

U timu mentora Tonyja Cetinskog su: Edgar Rupena, Ivo Marinković, Monika Perić, Matea Dujmović, Bruno Banfić, Ana Bustruc, Sanja Berković, Lara Demarin, Ana Androić Knežević i Branka Mrčela.

U timu mentora Ivana Dečaka su: Tajana Belina, Mirta Dautović, Mirna Ružić, Ivana Brkašić, Ivan Anić, Vedran Ljubenko, Valentina Gyerek, Dorotea Marić Popović, Tajana Turković i Marjan Slavica.

Već iduće subote slijede dvoboji u kojima svaki mentor od svojih 10 natjecatelja treba sastaviti po 5 parova. Svaki par tijekom dvoboja izvodi duet, a njihov mentor treba donijeti vrlo tešku odluku – tko iz natjecateljskog para nastavlja dalje, a s kime se mentor mora rastati.

No, druga sezona showa donosi nadu da neprolazak u dvobojima ne znači i kraj natjecanja. Natjecatelja kojeg mentor ne odabere za nastavak showa može preuzeti jedan od troje ostalih mentora. Svaki mentor može preuzeti samo jednog natjecatelja tijekom dvoboja.

Ako više od jednog mentora odabere istog natjecatelja, o izboru mentora odlučuje natjecatelj.