TARA I DINO POBJEDNICI SHOWA ‘ZVIJEZDE PJEVAJU’! Najmlađi par osvojio najviše glasova gledatelja. Zasluženo?

Bili su favoriti od prve emisije i sada su samo zapečatili svoj vrhunski talent i nevjerojatnu suradnju

Završila je finalna epizoda popularnog showa “Zvijezde pjevaju”, u kojoj je glasovima žirija pobjedu odnio najmlađi par ove sezone – Tara Thaller (21) i mentor Dino Jelusić (26). Nakon sedam tjedana žestoke borbe, finale popularnog HRT-ova showa “Zvijezde pjevaju” izborila su dva para – Ashley Colburn (32) i Bojan Jambrošić (33) te spomenuti Tara i Dino.

Povratak starih natjecatelja

Finalisti su pripremili tri pjesme. Na velikoj pozornici izveli su jednu pjesmu bržeg i jednu sporijeg ritma, a ovaj put nisu imali puno izbora. Naime, mogli su birati između pjesama koje su već izvodili ove sezone. Za treću su izvedbu, pak, morali odabrati novu pjesmu koja simbolizira njihov put do finala.

Na početku emisije, na pozornicu su stali svi parovi koji su sudjelovali u osmoj sezoni showa. Zapjevali su neke od najvećih stranih, ali i domaćih hitova.

Tara i Dino za početak su odabrali swing izvedbu pjesme “Dream a Little Dream of Me”, za koju su u 6. emisiji od žirija dobili sve desetke. Remi nije mogla sakriti emocije. Izjavila je kako su njih dvoje jednostavno – čarolija. Valentina je od prve emisije par vidjela u finalu. I ovoga se puta za njihov nastup “dogodila” repriza desetki.

Pljušte same desetke

Ashley i Bojan odlučili su se za rock’n’roll pjesmu “Footloose”. Danijela smatra da su čitav show “pomaknuli naprijed” jer su došli s kompletnom pričom. Pohvale za nastup dobili su i od predsjednika ocjenjivačkog suda Miroslava Škore. I oni su za prvu izvedbu pobrali same desetke.

Tara i Dino zatim su nas podsjetili na soul hit “Think”, koji su izveli u 2. emisiji showa. I Škori i Danijeli nastup se iznimno svidio, a Danijeli je to bila čak i najbolja izvedba u čitavome showu. I za svoju drugu izvedbu najmlađi je glazbeni par osvojio po deset bodova od svih članova žirija.

Ashley i Bojan potom su otpjevali pop baladu “Princeza”, s kojom su nastupili u prvoj emisiji. Remi je Ashley nazvala pravom kraljicom, dok je na interpretaciji paru čestitala i Valentina. Pale su, očekivano, desetke.

Simbolični odabiri treće pjesme

U trećem dijelu natjecateljskog showa, u kojemu se pjevala pjesma koja simbolizira iskustvo para na putu do završnice, Tara i Dino izveli su pjesmu “Molitva”. Zbog neospornog talenta Škori je bila čast ocijenjivati Dinu, a i Tara je pokazala posebnu darovitost, ustvrdio je predsjednik žirija. Ni ostali nisu štedjeli riječi hvale, a to su pokazali i svojim desetkama.

Za Ashley i Bojana, pjesma “Time of My Life” iz kultnog filma “Prljavi ples” bila je simbol putovanja do samoga finala. Trebamo li uopće spominjati da su još jednom pale najviše ocjene svih članova žirija?!

Finalisti su za kraj zajednički otpjevali hrvatski hit iz 80-ih, pjesmu “Program tvog kompjutera”, a žiri je spremio pravo iznenađenje duhovitom izvedbom hita grupe Boney M “Daddy Cool”.