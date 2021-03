SVI SE PITAJU ‘ZAŠTO JE BAŠ ANITA ZAMIJENILA MARIJANU BATINIĆ’: Produkcija ‘Ljubavi na selu’ dala je zanimljiv odgovor

‘Anitin veliki plus je i to što je i sama odrasla na selu pa joj ništa od čari takvog života nije strano’, kazali su u produkciji

Vijest kako Marijana Batinić neće više voditi “Ljubav je na selu” dobrano je zatekla mnoge obožavatelje tog realityja. Oni su preko društvenih mreža pokrenuli pravu lavinu pitanja u stilu “zašto je baš Anita Martinović voditeljica 13. sezone popularnog realityja”.

Anitu su gledatelji upoznali kad je sudjelovala u showu “Gospodin Savršeni”, a produkcija “Ljubavi na selu”, za RTL.HR pojasnila je zašto su izabrali baš nju.

“Anita je bila na castingu s još nekoliko poznatih voditeljica i TV lica i oduševila nas svojom elokventnošću, spontanošću i pozitivnom energijom. Već je u ‘Gospodinu Savršenom’ primijećen njen talent za komunikaciju, kada je svojim pitanjima poticala i sramežljivog Miju da se opusti.

Marijana je zadovoljna nasljednicom

Kako je Marijana Batinić u vrijeme snimanja 13. sezone ‘Ljubav je na selu’ bila na rodiljnom dopustu, pokazala se potreba za novom voditeljicom, a Anita se savršeno uklopila u traženi profil za tu vrstu emisije. Njezina spontanost, skromnost, srčanost i znatiželja za novim poslovnim izazovima upravo su ono što format ‘Ljubav je na selu’ treba, a spoj te popularne emisije i Anite pokazali su se kao pun pogodak!

Anitin veliki plus je i to što je i sama odrasla na selu pa joj ništa od čari takvog života nije strano. A s obzirom na to da je i sama bila kandidatkinja u showu, Anita se mogla poistovjetiti s farmerima i kandidatima te im je bila podrška na snimanjima kada im se pojavila trema zbog kamera”, priopćili su iz produkcije.

Također, Marijana Barinić oduševljena je svojom nasljednicom.

“Imala sam priliku škicnuti novu sezonu i jako sam zadovoljna kako se Anita snašla u novoj ulozi. S obzirom na to da sam na rodiljnom dopustu moći ću se kao gledatelj posvetiti svojoj omiljenoj emisiji i doživjeti zgode farmera i kandidatkinja iz za mene potpuno nove perspektive. S Anitom sam se već nekoliko puta čula i radujem se našem susretu uživo!”, rekla je za RTL.HR.