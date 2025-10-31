VESELA VODITELJICA /

Sve je spremno za veliko finale 'Života na vagi'! Antonija otkrila kako teku završne pripreme

Finale 'Života na vagi' gledajte uživo na RTL-u i platformi Voyo

31.10.2025.
17:39
Veliko finale popularnog showa "Život na vagi" gledajte večeras na RTL-u i platformi Voyo.

Omiljena voditeljica Antonija Blaće dodatno je podigla uzbuđenje među obožavateljima uoči večerašnje završnice. Na svom Instagram profilu podijelila je atmosferu iza kulisa i pokazala kako izgledaju posljednje pripreme za emisiju koja će se po prvi put prikazivati uživo.

U videu Antonija je povela pratitelje kroz studio, otkrivajući dijelove scenografije, tehničku ekipu i režiju, uz osmijeh i dozu pozitivne energije.

Pozvala je gledatelje da se u petak u 20:15 sati uključe u prijenos na RTL-u i navijaju za svoje favorite.

"Proletjelo nam je, jedva ih čekamo sve vidjeti! Budite s nama, navijajte", poručila je Antonija.

