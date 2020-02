SVAĐE OBILJEŽILE PRVU NOĆ NA IMANJIMA: ‘To njegovo ponašanje je bilo ispod svakog komentara!’

Hakija je svoje dame odlučio povesti u noćni izlazak, a njima nije trebalo dugo da se opuste

U Zrinu je djevojke čekala duga i besana noć u showu “Ljubav je na selu”. Nakon što su izrazile nezadovoljstvo uvjetima u koje ih je smjestio Dušan, odlučile su stvar uzeti u svoje ruke i počistiti spavaću sobu.

“Nisam neka čistunka, ali kod mene ovako nije niti bi si to dozvolila”, komentirala je Gorana kojoj je prvotna sreća zbog susreta s Dušanom iznenada splasnula.

“Ovako ćemo provesti cijelu noć… Stalno nešto leti, nešto lupa”, komentirale su djevojke skupa sjedeći na jednom krevetu dok je njihov farmer već odavno slatko spavao, a njih je svaki i najmanji nepoznati zvuk iznova plašio. “Nek’ smo mi uplašene, njega ne zanima”, dodala je Tajana.

A u Istri – fešta! Valter je svojim damama odlučio pripremiti tulum dobrodošlice i predstaviti ih svojim prijateljima, susjedima i kolegama s posla. Valter je prisutnima priznao kako bi volio da jedna od njegove tri dame ostane živjeti s njim, no unatoč nagovaranju, nije htio otkriti tko je zasad njegov favorit.

Najopuštenija je bila Sandra

Bahra je odlučila predvoditi zdravicu, a zatim je fešta mogla početi. Najopuštenija je bila Sandra koja je sramežljivog farmera odmah izvela na plesni podij, a zatim je zaplesala i s njegovim prijateljima. “Ako je tulum, onda se zabavljamo”, komentirala je Sandra koja je do kraja večeri zaplesala i na stolu.

“Moje mišljenje, kao jedne čestite žene, je da nema smisla tako se ponašati pred nepoznatim ljudima”, nije bila oduševljena Bahra, dok Zorica u Sandrinu ponašanju nije vidjela ništa sporno.

Spašavanjem Nikoline, dramatični trenuci u Konjicu nisu prestali. Nakon što se Hakija s ostavljenom djevojkom vratio s rijeke, dočekao ih je Marijanin i Inesin napad. “Kasnite dva sata!” nisu odustajale. “Mene taj napad nije iznenadio, znala sam, očekivala sam”, kazala je Nikolina.

Hakija je pozvao djevojke da konačno uđu u kuću, a njih je posebno zasmetalo što se nije ponudio da im pomogne s teškim koferima. No međusobne razmirice ovdje nisu prestale. Farmer je Nikolinu i Ines smjestio u zajedničku sobu, dok je za Marijanu imao posve drugačiji plan.

Josip je djevojke upoznao s društvom

“Ovo je tvoja soba. Ovdje imam ove specijalne krevete na kat. Možeš birati koji želiš”, obznanio je Hakija svojoj djevojci, koja je ostala u potpunom šoku. “Moja soba… Imala sam osjećaj kao da sam došla u zatvor”, poručila je Marijana pitajući ga šali li se s njom.

I Josipove djevojke smjestile su se u njegovu kuću, a on ih je već prvu večer odlučio upoznati s društvom, iako im je obećao nešto posve drugo.

“Napomenuo je da će samo jedan prijatelj doći, no došla su trojica i nije mi se sviđalo njihovo ponašanje”, pričala je neugodno iznenađena Tea. Vrlo brzo djevojke su krenule optuživati Josipa da ih posve ignorira, no on nije mislio tako pa je izbila prva svađa.

“To njegovo ponašanje je bilo ispod svakog komentara”, složila se i Ivanka. Josip i njegovo društvo nastavili su s tulumom bez djevojaka koji je potrajao do jutra. Novo jutro na Mirinoj farmi započelo je raspravom. Djevojke su odlučile probuditi Marijanu pa su u njezinu sobu ušle s kamerom, no njoj se to nije nimalo svidjelo.

Cure skoro pa da i nisu spavale

“Nije htjela prihvatiti šalu, naljutila se i nije izlazila iz sobe van”, komentirale su djevojke, a Marijana je zaključila da Irena očito voli raditi spačke.

Na Dušanovoj farmi i sljedeći dan vladalo je loše raspoloženje, Cure su priznale da nisu gotovo uopće spavale te da nisu raspoložene ni za kakve aktivnosti na imanju. “Nakon ove jako teške noći ujutro sam curama skuhao kavu i napravio kolač da se malo razbude pa da krenemo u ljepši dan”, pokušao je spasiti stvari Dušan.

Hakija je svoje dame odlučio povesti u noćni izlazak, a njima nije trebalo dugo da se opuste. “Lijepo je bilo vidjeti Konjic, ali to nije grad za mene, ne vidim se tu”, otkrila je Marijana. No sve što je lijepo, traje kratko pa su se tako Ines i Hakija nedugo zatim porječkali, a djevojke su priznale da im je nakon izlaska ostao gorak okus u ustima.

Ni Josipove djevojke nisu se naspavale, a prva se probudila Ivanka. “Noć je provedena strašno loše. Dečki su žamorili već oko šest… Ušla sam bezobrazno u njihove odaje koje su bile otvorene, nisu me ni pozdravili”.

