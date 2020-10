SUSJEDI IZ PAKLA: Sukob dviju obitelji završio podmetnutim požarom, a sve su pratile kamere

PLAY Premium predstavlja zabavne formate koji će vam skratiti kišne jesenske dane

Zabavne emisije koje se emitiraju diljem svijeta dotakle su se svih mogućih i nemogućih scenarija koje si možete zamisliti – od lovaca na starine, do okršaja šivaćim iglama, preko nepodnošljivih susjeda, ali i nestašnih otočana. Ovo je naš odabir emisija koje će vas zabaviti, ali i dokazati da je sve moguće. Pa krenimo:

DOBAR, BOLJI, NAJBOLJI… KROZ UŠICU IGLE

Od producenata poznate serije “Dobar, bolji, najbolji… britanski slastičar” stiže nam nova zabavna emisija u kojoj se natječu amateri krojači. U svakoj epizodi natjecatelji imaju tri izazova tematski predodređena. U početku je 10 natjecatelja, a najslabiji se eliminiraju iz epizode u epizodu. Okršaj iglama za šivanje možete gledati u zabavnom reality showu na PLAY Premiumu.

SUSJEDI IZ PAKLA

Većina ljudi doživjela je manju ili veću prepirku ili čak svađu sa susjedima. Dokumentarno-kriminalistička serija ‘Susjedi iz pakla’ pokazuje što se dogodi kada svađa eskalira u sukob koji završi tragično. Odnosi sa susjedima mogu se pogoršati do te mjere da se tragedija gotovo može i predvidjeti, no rijetko ne i spriječiti. Pa tako na PLAY Premiumu imate priliku pogledati kako vijetnamski veteran poludi kada je njegov pas, koji je ugrizao djecu susjeda, ubijen, sukob dviju obitelji s malom djecom završi ubojstvom roditelja jedne obitelji, policajac koji zbog svojih predrasuda o međurasnim brakovima izgubi posao te se osvećuje obitelji zbog koje je završio na cesti, sukob dviju obitelji završi podmetnutim požarom, stariji čovjek i njegova obitelj, koja želi živjeti u miru i tišini, sukobi se mladim susjedima koji žive glasno a sukob završi smrću jedne osobe – sve su to tragične priče u dokumentarcu, koji donosi potresne priče, ali i upozorava što se događa kada se upustite u konflikt s ljudima koje ne poznajte dobro, a oni izgube kontrolu koja na kraju uzima najvišu cijenu.

LOVE ISLAND

Oduvijek ste se pitali gdje možete pratiti posljednju sezonu najpopularnijeg reality showa na svijetu, i to bez reklama i u HD rezoluciji? Love Island, šesta sezona iz 2020. godine dostupna je na PLAY Premiumu! Nova lokacija, novi stanari, ista pravila. Pjevačica, djelatnica demokratske službe, medicinska djelatnica, građevinski radnik, policajac ali i blizanke natjecat će se za glavnu nagradu. Kakve spletke će djevojke pripremati dečkima? Hoće li otočani uspjeti izvršiti sve zadatke? Ukoliko se želite prisjetiti prijašnjih sezona, sve su dostupne na RTLplayu.

IMANJE ZA SPAŠAVANJE

‘Stvarni ljudi sa stvarnim problemima’ opisao je Marty show za koji je jednu sezonu snimao čak sto dana u komadu. ‘Imanje za spašavanje’ je Discovery reality serija koju možete pratiti u sklopu PLAY Premium platforme, u kojoj stručni domaćin, Marty Raney, zajedno sa svojom kćeri Misty i sinom Mattom, pruža obiteljima u borbi drugu priliku za kvalitetan život. Na kakve su sve probleme naišli ne možemo ni zamisliti, a kamo li opisati!

LOVAC NA STARINE

Moderni lovac na blago, Drew Pritchard, jedan je od vodećih prodavača starina u Velikoj Britaniji. Pretražujući zemlju uzduž i popreko, u stalnoj je potrazi za neobičnim, lijepim i vrijednim predmetima. Posjećujući sve lokacije, od otpada do uglednih kuća, pivovara i zapuštenih tvornica, on će prevrnuti svaki kamen u potrazi za unikantim, nesvakidašnjim starinama koje kupuje i sređuje. Ovu edukativnu Discovery reality seriju možete pratiti na PLAY Premiumu.

LOVCI NA NEKRENINE

Osim kompletnih sezona ‘Kupuj i prodaj’, ‘Lovci na nekretnine’, ‘Drewova kuća za medeni mjesec’ na PLAY Premiumu možete pogledati i seriju najnovijeg datuma ‘Lovci na nekretnine: Savršen dom’. Jonathan i Drew Scott kreću u novu misiju renovacije domova! Ovoga puta cilj im je pomoći obiteljima da svoje prosječne kuće pretvore u savršen dom. Otkriti pravi potencijal doma, preurediti prema potrebama, željama i snovima nije jednostavno, no zato su tu braća Scott koja odlaze u obilazak kuća te otkrivaju bez čega obitelji ne mogu živjeti i što bi voljele mijenjati nudeći promjene, naravno, unutar obiteljskog budžeta, pritom se koristeći 3D grafikom kako bi svaki dom pretvorili u malu dizajnersku funkcionalnu sredinu koja će obitelji savršeno odgovarati, ali i izgledati.

