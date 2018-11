SUPERTALENT ZAPALILE SEKSEPILNE PLESAČICE, KOMIČAR ZGROZIO ŽIRI: ‘Ovo sad je bilo dno dna’

“Ti moraš znati da je ovo sad bilo dno dna” u šoku je bila Martina, a Maja se nadovezala: “Da ne ubijem atmosferu do kraja, samo ću reći da je ovo bilo možda najlošije ikada u Supertalentu.”

U posljednjoj audicijskoj emisiji Supertalent vidjeli smo brojne kandidate koji su oduševili žiri, a jedni od njih su i djevojke iz sastava Cabaret a la carte koju su izvele broj Big Spender iz mjuzikla Sweet charity.

”Karolina, pojela si i pomela si pozornicu! Ta minucioznost pogleda, svjesnost kuta pod kojim gledaš, čak si se razigrala s ovim odlijepljenim natjecateljskim brojem. Ti si apsolutno rođena za stage. Ti si po svim karakteristikama i plesačkim i glumačkim i bojom glasa za formu koja se zove glazbeni teatar, najkompleksnija forma jer uključuje sve discipline.”, rekla je Martina voditeljici grupe Karolini Suši.

Davor je komentirao: “Uz svoju uskogrudnost sam uspio primijetiti i vaše kolegice jer znam da je ovo interdisciplinarno. Ja sam se više fokusirao na ovaj dio s plesom. Što se izvedbe tiče, siguran sam da si ti vrlo sigurna u to što radiš, da uživaš u tome, čak i izvan granica koliko možda uživaju oni koji to gledaju, što je čak i dobro za izvođača. Ima dijelova u kojima se može nadograditi tvoj plesni izričaj.“

ODUŠEVIO HRVATSKU I RASPLAKAO ŽIRI SUPERTALENTA: Pogledajte genijalan nastup ovog velikog, velikog borca

Josipa Butorac oduševila je žiri s pjesmom Whitney Houston – I Have Nothing, a Nensi Mitorvić, koja se predstavila pjesmom Alicia Keys – If I Ain’t Got You, Davor je poručio: “Ti meni malo bacaš na Pepeljugu, a zašto mi bacaš na Pepeljugu – jer imam osjećaj da si ti negdje čučala, a imaš jako puno toga za pokazati.”

Razočarali

Četiri X-a zasvijetlila su se iznad trojice natjecatelja u prošloj epizodi. Profesionalni ulični svirač, Rade Malobabić, nije uspio osvojiti naklonost žirija. “Problem je u tome što je ovo i svirački bilo loše, ovo čak nije ni za ulicu. Ljudi nisu gluhi, ima i gluhih, ali ima i nas koji čujemo”, komentirala je Maja.

OVO JE DJEVOJKA KOJA JE BACILA ŽIRI SUPERTALENTA NA KOLJENA: Poslušajte kako ‘skida’ Whitney Houston i Ninu Simone

Baš kako je i strahovao da žiri neće shvatiti njegov humor, Filipu Ratkoviću, mađioničaru i komičaru se to i obistinilo.

“Ti moraš znati da je ovo sad bilo dno dna” u šoku je bila Martina, a Maja se nadovezala: “Da ne ubijem atmosferu do kraja, samo ću reći da je ovo bilo možda najlošije ikada u Supertalentu.”