STRASTVENI BAJKERI RATKA I GORDON STIŽU U ‘SUPERPAR’: ‘Naše upoznavanje je rezultiralo tako da me pogodio zračnicom!’

Spojila ih je zajednička prijateljica, a prvi spoj proveli su na klupi u parku

Ratka (44) i Gordon Turk (45) dolaze iz Slatine, u braku su 24 godine i imaju sina Davida.

Ratka je prodajna predstavnica dok je Gordon mesar, ali mu je velika strast i hobi – lov. Susreli su se, otkrivaju, već s osam, devet godina, kada su još bili djeca, a Ratka se prisjeća kako je to izgledalo.

I ONI SE NATJEČU U ‘SUPERPARU’:Jelena i Mirko u vezi su čak 45 godina, suprug kaže da je jako dobar slušač

“Bake su nam živjele u istom kvartu pa smo se znali. On je bio zloćko, a upoznavanje je, ako se to tako može nazvati, rezultiralo tako da me pogodio zračnicom!”, smije se Ratka opisujući sebe kao veselu, pozitivnu, brbljavu, iskrenu i glasnu osobu.

Ponovno su se upoznali deset godina poslije, kada ih je spojila zajednička prijateljica, a prvi spoj proveli su na klupi u parku, kaže Ratka, dodajući da je Gordon bio cijelu večer sramežljiv i pričao samo o životinjama. Ipak, kasnije je, otkriva, postao i romantičan tako da joj je tako jednom zgodom došao automobilom pred kuću, otvorio prtljažnik, a u njemu je bila hrpa svježe ubranih ruža.

I Gordon i Ratka strastveni su bajkeri pa su tako čak jednom putovali motorom do Sarajeva, što navode kao jednu od najuzbudljivijih stvari koju su zajedno napravili. Kao razlog prijave u “Superpar” navode da žele vidjeti koliko im je veza duboka i čvrsta i u pomalo “neprirodnim” uvjetima.

PET ZLATNIH SAVJETA ZA USPJEH SVAKE VEZE: Pronalazite li se vi u ovim osobinama koje imaju svi superparovi?

Zabavnu emisiju “Superpar” možete pratiti na RTL-u od 14. rujna od 21 sat!