RTL donosi veliku jesenju poslasticu kao odgovor na ovo pitanje - na ekrane stiže dramska serija s elementima humora. Iza serije stoji prepoznatljivi tim sastavljen od autora Mirne Miličić, Vlade Bulića i Gorana Rukavine, a snima se prema najvišim produkcijskim standardima u novoizgrađenom studiju u zagrebačkom Jadran filmu. Snimanje je krenulo, a vrhunska glumačka ekipa i neodoljiva priča garancija su vrhunskog dramskog proizvoda za nadolazeću televizijsku sezonu.

Radnja serije prati mladića koji je zvijezda nogometnog kluba Croatia, a pred kojim je transfer života u Španjolsku. Kada u bizarnoj nesreći tijekom procesije u rodnom Kamenu ozlijedi već ozlijeđeno koljeno, Alen Stošić (Marko Braić) mora početi ispočetka. Tridesete ga okrutno dočekaju, transfer propadne, a doživi i krah veze s nekadašnjom misicom Kristinom (Arija Rizvić). Mlada odvjetnica Maja Romić (Tea Šimić) preuzima Alenov sudski proces s pohlepnom mu bivšom djevojkom. Kada Alenova karijera naglo propadne, ruše se svi snovi njegova oca Mirka (Emir Hadžihafizbegović), koji sada mora pronaći novi način da dostigne toliko željeni uspjeh.

Važnost obitelji, ambicija, ljubav, novac - glavne su to niti vodilje kojima su se vodili tvorci serije.

Majstori svog posla i ovog puta isporučili su vrhunski, duhovit scenarij, naslonjen i na dinamičnu hrvatsku svakodnevicu.

Vrhunska ekipa

„Bila mi je fascinantna procesija 'Za križen', za koju se ljudi upisuju dvadeset godina unaprijed. Palo nam je napamet kako se lik, kojeg i nije previše briga za to, snalazi kada mu se bane na vrata i zahtijeva od njega da nosi križ na procesiji, za što ga je otac davnih dana zapisao. Kada smo odlučili da se lik bavi nogometom, otvorio se cijeli jedan novi prostor. Tu su i doživljaji obitelji čiji klinac odjednom vrijedi nekoliko milijuna eura... Tako je krenula inicijalna priča. Volimo stvarati ambiciozne likove koji imaju svoje mane, no uvijek se trudimo prikazati ih iz pozitivne perspektive. Obiteljske vrijednosti ostaju im svetinja, bez obzira na to koliko velike prepreke im se nađu na putu“, ispričali su Bulić, Miličić i Rukavina.

Nekretnine, nogomet i novac goruće su teme hrvatskog društva, a u tom kontekstu odvija se i fabularna nit RTL-ova jesenskog hita.

„U Hrvatskoj je nekretnina sve, društveni kontekst ne treba previše objašnjavati. Parcela koju je djed zaboravio, odjednom postaje suho zlato. Jasno ti je oko čega će se Hrvati tući - oko čega nego oko nekretnina“, dodaju autori serije.

Mirna Miličić i Vlado Bulić čime vrhunski tim s Goranom Rukavinom.

„Kliknuli smo u smislu za humor, u ideologiji po kojoj radimo i veliko je olakšanje kada svoj scenarij daješ u ruke onoga za koga znaš da će beskompromisno raditi na najboljem mogućem proizvodu“, zaključuje Bulić.

RTL-ov novi nadolazeći televizijski hit okupio je sjajnu glumačku ekipu sastavljenu od plejade legendarnih glumaca s ovih prostora, ali i mladih nada koje će držati gledatelje prikovanima uz ekrane. Glavna muška uloga pripala je mladom i talentiranom Marku Braiću dok se u naslovnoj ženskoj ulozi našla sjajna Tea Šimić. Gledatelji će imati prilike u ulozi glavne negativke pratiti izvrsnu Ariju Rizvić, a sjajna je vijest da se nakon niza godina na hrvatske ekrane vraćaju i proslavljeni Emir Hadžihafizbegović te Frano Lasić, koje ćemo prvi put u njihovim karijerama gledati kako igraju zajedno. Serija donosi i likove snažnih žena, koje će veliki dio zapleta i raspleta serije držati u svojim rukama. Među njima gledatelji će imati prilike pratiti i sjajne Andrijanu Vicković, Ivanu Krizmanić, Milu Elegović, Nadiju Cvitanović, Petru Dugandžić... Usto što će Lasić i Hadžihafizbegović prvi put glumiti zajedno, gledatelje će radovati i to što će se ponovno zajedno naći Žarko Radić i Nada Gačešić Livaković, koje iskusniji gledatelji pamte iz kultnih 'Kapelskih kresova'.

'Privukao me odličan scenarij'

Lasića je povratku na domaće ekrane privukao odličan scenarij.

„Prvenstveno zgodno napisan scenarij jer tekst i priča su vrlo važni. Ako je pitka priča koja se lako čita, onda će i gledatelji moći lako pratiti i bit će im zanimljivo. Druga stvar je ta što sam ja oduvijek želio studirati arhitekturu, čak sam i pokušao, nažalost, nisam uspio pa sam završio na sasvim drugom poslu.“

Proslavljeni Emir Hadžihafizbegović također ne krije zadovoljstvo što radi na ovako velikom projektu.

„Jako sam sretan i počašćen što sam dobio povjerenje u jednoj ovako velikoj seriji. Ogroman je posao preda mnom i pred cijelom ekipom serije. Priča je jako moćna, a kolege su vrhunski profesionalci“, jasan je Hadžihafizbegović, čije ime je garancija vrhunske glumačke izvedbe.

Seriji se veseli i glavni glumac Marko Braić, a gledateljima obećava spektakl.

„Ima dosta kolega s kojima sam već radio, baš nam je odlična ekipa i jedva čekam da počnemo glumiti. Vrlo je važno imati dobre ljude oko sebe, da te mogu držati, čuvati i poduprijeti“, rekao je Marko.

Spreman je za veliki projekt i Zlatan Zuhrić Zuhra, koji je siguran da je serija prava poslastica za gledatelje.

„Budi radost, pozitivu i veselje. Ova serija će sve to potaknuti u gledateljima i natjerati ih da zaključe: 'Ma, nije sve tako crno!'“ zaključio je Zuhra.

Nova serija producira se na novoizgrađenom setu od 1800 kvadratnih metara koji se prostire na dva kata, s produkcijskom ekipom koju čini tim od stotinjak osoba.