STANARI LJUTITI: Tomislav odlučio bojkotirati zadatak jer je nominiran, otkazao poslušnost predsjednici

Svi stanari moraju raditi isto, a nekima se ta ideja ne sviđa pa su odlučili dati otkaz.

Na početku tjedna su stanari dobili tjedni zadatak – proizvoditi što više konfeta, što se većini nije svidjelo. Iako su svi smatrali ovaj zadatak nepotrebnim, ipak su se primili posla. Sve do neki dan, kada je predsjednica morala donijeti najtežu odluku u karijeri i tako Tomislavu odlučila dodijeliti smrtonosnu nominaciju, Splićanin nije htio više izvoditi jutarnju himnu i odlučio je dati otkaz u BB tvornici konfeta kao znak protesta protiv predsjednice.

On smatra da njegova nepromišljena odluka neće utjecati na cjelokupni zadatak kao ni na ostale stanare, no ženski dio u kući se boji da će svi pasti zadatak. Svi su stanari odlučili sjesti i riješiti ovaj problem, no nitko nije mogao doći do riječi zbog predsjednice Ane i Tomislava.

„Sada nitko ne radi svoj zadatak. Svi gledaju, a predsjednica se svađa s Tomislavom“, zaključio je Matija, koji živi s Dubravkom i Marijanom u tajnoj kući.



Kako je prošla rasprava zbog tjednog zadatka između Ane i Tome, jesu li uspjeli pronaći rješenje, i kako na sve to gleda tajna obitelj, doznajte večeras u 23 sata na RTL-u!

