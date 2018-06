SPLIĆANKE SU NOVE POBJEDNICE KULINARSKOG SHOWA: Andrea i Barbara od rezervnih igračica s klupe do pobjede

Andrea i Barbara najbolje su amaterske kuharice 6. sezone showa ‘Tri, dva, jedan – kuhaj!’ Splićankama nije bilo lako osvojiti laskavu titulu, novčanu nagradu od 100.000 kuna i Priminu kuhinju u vrijednosti od 30.000 kuna, opremljenu svim aparatima, jer su u finalu imale vrlo opaku konkurenciju!

Andrea i Barbara protiv Ružice i Barice borile su se do zadnjeg tanjura. Žiri je već kod prvog kušanja bio razočaran kada je Tomislav Špiček u tanjuru Andreje i Barbare pronašao dlaku, no kako je vrijeme prolazilo, mlade arhitektice pred žiri su donosile sve bolja jela. Andreji i Barbari u prilog je išla i slučajna pogreška konkurencije. Naime, Ružica i Barica zamijenile su redoslijed sljedova pa su prije juhe servirale toplo predjelo, što žiri nije mogao oprostiti.

„Ružica i Barica imale su istu priliku kao i Andrea i Barbara, ali kada smo sve izvagali i posložili, mislim da su se zeznule jer nisu poslužile barem dva slijeda domaćeg, pravog jela!“, kazao je Špiček nakon proglašenja pobjednika. Žiri je i sam rekao da neće tražiti dlaku u jajetu pa su donijeli jednoglasnu odluku – Andrea i Barbara kroz cijeli su show najviše napredovale!

„Ružica i Barica pokazale su svoje kulinarsko znanje od samog početka. Držale su se kontinuiteta, držale su svoju kvalitetu od početka i samo su je nadograđivale. Bile su jako mudre. One su jedne vrijedne dame koje znaju kuhati, ne boje se eksperimentirati, znaju što žele i zasluženo su došle do finala. Međutim, Andrea i Barbara došle su u show s minimalnim znanjem, rekao bih da s takvim znanjem ne zaslužuju ići toliko daleko u show. Igrom slučaja išle su naprijed, i to je tako divno gledati kako ljudi rastu i uče, kako su te dame zainteresirane. Njih dvije goni želja i volja, u polufinalu su pokazale svu svoju moć i zasluženo su došle do finala! Djevojke su opravdale ono što smo očekivali od njih. Od jednog dobrog, amaterskog para došle su do ozbiljnog statusa kuhara. To je jedna fantastična priča. Cure su zasluženo pobijedile!“, kaže Ivan Pažanin.

„Polako su se, na zadnja vrata takoreći, uvukle u finalni ciklus. Stvarno su, svakim tjednom, bile sve bolje i bolje. Imamo priliku gledati kako nešto raste pred našim očima, preko naših zadataka i komentara. A, moram priznati, to je poprilično dobar osjećaj“, otkriva Mate Janković.

Andrea i Barbara dokaz su da „tiha voda brege dere“, od rezervnih su igrača dospjele do samog trona u showu „Tri, dva, jedan – kuhaj!“ i to upijajući svaki savjet žirija, zanimanjem za svaki gastro-trik i, malo-pomalo, izbacivanjem ostalih natjecateljskih parova!

„Drago nam je da neki bivši natjecatelji daju iskrenu podršku, da su vjerovali u nas jer mi nismo bili favoriti za pobjednika. To nam puno znači!“, otkrivaju pobjednice 6. sezone popularnog RTL-ovog kulinarskog showa „Tri, dva, jedan – kuhaj!“.