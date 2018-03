ŠPIČEK ZAPRIJETIO NATJECATELJIMA KUHARSKOG SHOWA: ‘Po hodnicima čujem da sam zločest, vrijeme je da počnu pljuštati jedinice’

Cilj novog kulinarskog zadatka showa ‘Tri, dva, jedan – kuhaj!’ je podići natjecatelje, natjerati ih da pokažu žiriju koje su nove tehnike naučili i „izuti“ Mateju, Tomeka i Ivana iz cipela. No, dogodit će se potpuna suprotnost!

Vođe timova „Lađari“ i „Ribice“ podijelit će kandidatima osam košara punih prekrasnih namirnica, od kojih se mora skuhati samo jedno jelo. Kako to inače biva, natjecatelje će zbuniti ovako lagan zadatak, posebno količina i raskošnost dobivenih namirnica, i to do te mjere da neće znati kako započeti zadatak, a kamoli ga i završiti.

Skoro svaki drugi natjecateljski par bit će nezadovoljan dobivenim sastojcima, među kojima su vongole, raža, pureća krilca, svinjska rebarca, som, bulgur, paprike, špinat, matovilac, jaja i drugo. Teško će dolaziti do ideja što skuhati žiriju, bit će nezainteresirani, demotivirani i pomalo uspavani. To se, dakako, neće svidjeti članovima žirija, pogotovo kada će morati kušati tanjure s lošom hranom.

„Vidim da je došlo do zasićenja. Prošli su tjedan pljuštale desetke, a sad će se polako početi dijeliti jedinice! S obzirom da po hodnicima čujem kako je Špiček postao bezobrazan i zločest, najbolje da više ne komentiram hranu nego samo dijelim ocjene…“, oštro je započeo s komentiranjem jela Tomislav Špiček, dodajući kako je na 321-trgu započela nova faza iz koje će izaći oni kandidati koji znaju kuhati, a „kulinarske neznalice“, odnosno „oni koji misle da znaju, a ne znaju“, će otići kući.

„Oni kandidati koji se ne slažu s našim mišljenjima, neka sjednu na naše mjesto i neka probaju vaše „delicije“ kakve nam servirate. Pitam se kakvi biste vi bili suci…“, nastavlja Špiček, ljut jer nakon 30-ak epizoda ponovno na kušanje dolaze bezvezna jela.

Tko je digao živac Špičeku? I ima li u moru „bezveznih jela“ jedno koje će dobiti pohvale žirija? Odgovore ćemo saznati u novom nastavku kulinarskog showa „Tri, dva, jedan – kuhaj!“, večeras u 20 sati na RTL-u!