ŠPIČEK LJUT NA NATJECATELJE KUHARSKOG SHOWA: ‘Ne znaš tko pije, a tko plaća, poslije se uvijek traži krivac’

Ime današnjeg zadatka nosi simpatično ime – vrtuljak, no iza tog imena krije se velika nevolja za kandidate showa ‘Tri, dva, jedan – kuhaj!’.

Večerašnji zadatak zbunit će i kandidate i žiri te će na setu nastati totalna konfuzija. Naime, kuhari amateri morat će na Dorisin znak zamijeniti radne jedinice s drugim parom iz svog tima i tako nekoliko puta za redom sve dok se svi ne izvrte.

Taj zadatak zadat će natjecateljima probleme jer neće imati potpunu kontrolu nad pripremom svog jela od početka do kraja, a na kraju će to jelo morati odnijeti pred žiri, ma kakvo bilo. Vrtuljak će pokazati koliko su članovi tima zapravo pravi timski igrači te će staviti na test njihovo međusobno povjerenje. No, kada se vrtuljak previše zavrti, zavrtjet će se i tlo pod nogama pojedinim kandidatima i nervoza će samo rasti.



„U tom vrtuljku ne znaš tko pije, a tko plaća. Poslije se uvijek traži krivac, a teško je to“, kazao je Tomislav Špiček, kojeg će večeras zapasti uloga glavnog policajca, čime neće biti prezadovoljan.

