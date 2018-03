ŠOKANTNO VELIKE GRUDI: Gošće izbacile divovska poprsja, jadni voditelji nisu znali kamo da gledaju

Voditelji su razgovarali s trima ženama koje su povećale grudi do enormnih granica. Nisu mogli sakriti šok, no ostali su vrlo profesionalni, na čemu su im gledatelji čestitali.

Poznati britanski televizijski voditelji Holly Willoughby i Phillip Schofield navikli su u svojoj emisiji This Morning razgovarati sa svakakvim gostima, od premijera do poznatih zvijezda, no žene s kojima su jutros razgovarali u studiju ostavile su ih bez teksta. Holly i Phil su intervjuirali žene po imenu Dolly, Mary i Lily koje su govorile o svojim ogromnim umjetnim grudima.

Voditelji nisu mogli sakriti šok kada su njihove gošće rekle da bi željele imati još veća poprsja. Holly, koja je inače poznata kao najseksi Britanka i vrlo je popularna, nije znala kamo da pogleda tijekom intervjua, piše Daily Mail.



“Brinula sam se da ću automatski gledati dolje, a to nisam željela jer mislim da je nepristojno”, priznala je voditeljica, na što ju je Phil upitao: “Možeš li zamisliti kako je onda meni?”

Gledatelji su na Twitteru čestitali voditeljima na profesionalnosti.

“Schofe je legenda! Kako je k vragu održavao kontakt očima s tim ženama bez da im gleda u dekolte, to je vještina?”, “Samo čekam da se Holly i Phil počnu nekontrolirano smijati. Zapravo, nadam se tome”, neki su od tvitova.