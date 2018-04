SNOVI IZ DJETINJSTVA: Indira je htjela biti stomatolog, Šljivac nogometaš, a Nižetić je uvijek želio biti samo jedno

Uvijek je zanimljivo prisjetiti se što smo htjeli biti kada smo bili mali, a odgovori nekih članova žirija Zvjezdica mogli bi vas potpuno iznenaditi.

Indira Levak, Luka Nižetić i Zdravko Šljivac otkrili su nam svoje dječje snove i koliko se oni razlikuju od onoga što su danas postali.

“U najranijoj dobi imala sam problema oko odlaska stomatologu pa se iz tog straha rodila želja da to i postanem! Na moju sreću i na sreću potencijalnih pacijenata, to se nije ostvarilo”, priznala je kroz šalu Indira, koju je sudbina odvela u sasvim drugom smjeru te se danas može pohvaliti zavidnom glazbenom karijerom.





Popularna pjevačica veseli se što će ove sezone biti dio RTL-ove zvjezdane priče, baš kao i maestro Zdravko Šljivac, koji je otkrio svoju tajnu iz mladih dana.

“Htio sam biti nogometaš i glazbenik. Trenirao sam dugo nogomet i dogurao sam jako daleko, bio sam dobar u tome, ali onda sam se razbolio i nisam se mogao profesionalno baviti nogometom. No, danas se bavim svojom drugom strašću, a to je glazba. Glazbu obožavam, glazbu živim i sve što radim s glazbom mi je najvažnije. Komponiram i dirigiram točno onoliko koliko me ispunjava i baš sam to sanjao u životu”, priznao je Šljivac, koji će već treću sezonu za redom suditi mladim talentima.

Njegov kolega u žiriju Luka Nižetić uvijek je želio biti samo jedno.

“Ja sam oduvijek htio biti pjevač i samo pjevač! Nikada nisam htio biti ni astronaut, ni mehaničar, ni doktor kao ostala djeca, samo pjevač”, priznao je Luka, kojemu se ta želja i ostvarila, a osim što pjeva, u posljednje se vrijeme sve češće bavi i glumom pa će kod natjecatelja obratiti pažnju i na njihov scenski nastup.