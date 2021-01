SLUŽBENO JE, HIMNU ĆE ZA BIDENA PJEVATI – LADY GAGA! A zatim će posebnu ‘poslasticu’ prirediti vatrena Jennifer Lopez

Obje su u kampanji podržale Bidena, a Lady Gaga, koju novi predsjednik naziva ‘velikom prijateljicom’, već je pjevala na njegovom posljednjem skupu

Pop zvijezde Lady Gaga i Jennifer Lopez nastupit će na inauguraciji američkog predsjednika Joea Bidena 20. siječnja u Washingtonu, u posebnom ozračju pojačane sigurnosti zbog covida-19 i nakon nasilja pred zgradom Kongresa, objavio je u četvrtak Bidenov tim.

Lady Gaga će otpjevati američku himnu na stubama parlamenta, Jennifer Lopez će zatim izvesti “glazbeni performans”, priopćio je organizacijski odbor.

Lady Gaga has a history of activism alongside Joe Biden and campaigned for him during the general election. Jennifer Lopez has used her voice to speak out against the coronavirus pandemic's disproportionate toll on minority communities. https://t.co/Sl5UoPUEJF — CNN (@CNN) January 14, 2021

Inauguracija kao nijedna dosad

Obje su u kampanji podržale Bidena, a Lady Gaga koju novi predsjednik naziva “velikom prijateljicom” već je pjevala na njegovom posljednjem skupu. Kada je bio Obamin potpredsjednik zajedno su radili u kampanji za borbu protiv seksualnog uznemiravanja.

Inauguracija pod motom “ujedinjene Amerike” bit će drugačija od svih dosadašnjih. Organizatori i gradonačelnica Washingtona pozvali su Amerikance da ostanu doma i prisegu prate virtualno zbog rekordnog broja umrlih posljednjih dana od covida-19.

here’s to just remind people how powerful gaga singing the national anthem at joes inauguration is going to be! @ladygaga @JoeBiden pic.twitter.com/qYEPA8jthV — c 〄 (@lavenderbIondes) January 14, 2021

Polje zastava bit će postavljeno u dijelu National Malla, goleme esplanade nasuprot Kongresa na kojoj se nalaze muzeji i spomenici. Zastave će predstavljati američke građane koji neće moći doći na prisegu, pojašnjava Bidenov tim.

Inauguracija će se odvijati uz pojačane mjere sigurnosti, nakon napada na Kongres Trumpovih pristaša 6.siječnja koji su prosvjedovali protiv Bidenove pobjede. Pentagon je odobrio raspoređivanje 20.000 pripadnika Nacionalne garde.

Tom Hanks će voditi emisiju

Nakon svečanosti, Joe Biden će otići na Nacionalno groblje u Arlingtonu s trojicom svojih prethodnika Barackom Obamom, Billom Clintonom i Georgeom W. Bushom gdje će položiti vijenac na grobu neznanom junaku i pozvati građane na jedinstvo.

Navečer će glumac Tom Hanks voditi specijalnu emisiju koju će prenositi glavne američke televizije s brojim glazbenim gostima među kojima i Justin Timberlake.

Aretha Franklin je 2009. pjevala na prvoj prisezi Baracka Obame, kao i Bruce Springsteen, U2, Shakira i Stevie Wonder. Četiri godine kasnije kada je Obama ponovo izabran himnu je otpjevala Beyonce.

Donald Trump se 2017.morao zadovoljiti manje poznatim umjetnicima, u čijim krugovima nije omiljen. Najavio je da neće doći na Bidenovu prisegu 20. siječnja.