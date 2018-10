SLUGE MATEJA I ŠTEFICU DOČEKALO NEUGODNO IZNENAĐENJE: Kozji izmet bio je svuda po sobi

Farmeri su glasovanjem odabrali nove sluge, a njima ta funkcija nije nimalo teško pala

Treći tjedan iznjedrio je nove sluge. Prema broju glasova, zajednica je izglasala da je sluškinja za ovaj tjedan Štefica, a sluga Matej.

„Ja sam htio ići u to, nije da sam nešto žalostan. Ne mora značiti da ću odustati“, rekao je Matej, a Štefica je kazala da se osjeća fenomenalno. „Ništa, netko mora biti, svatko ima svoje mišljenje i ja svačije mišljenje poštujem“.

Prije nego li je ponovila obaveze i zadatke farmera, Mia je upitala gazdu Jasmina slaže li se s mišljenjem zajednice ili bi možda želio postaviti nekoga drugoga, no Jasmin je ostao pri mišljenju većine. Štefica i Matej spakirali su svoje stvari i s pjesmom otišli u kućicu za sluge, a tada je uslijedio šok – kozji izmet bio je svuda po sobi što je jako pogodilo Šteficu. Matej je priznao Štefici kako sada tek on nastupa. „Sad moja igra počinje! Ovo je borba do kraja“, obznanio je Matej.

Stigli pokloni od obitelji

Farmere je svojim dolaskom iznenadio poštar koji je svima donio poklone od njihove obitelji. Najemotivniji je bio Ozren kojemu je trudna supruga poslala fotografiju ultrazvuka i obznanila da će dobiti kćer.

„Ekstremno sam sretan, ispunjen i preplavljen emocijama. Dnevna rutina je tu, ali sam ni na nebu ni na zemlji. Dobit ću curicu, odnosno kćer“, kazao je Ozren te s ushićenjem dodao: „To mi je strahovito veselje, odnosno želja oduvijek. Držim fige, ona je jaka, snažna, prekrasna, nije joj prvo dijete tako da znam da će trudnoću iznijeti kako treba“.

Na farmu je došao i klijent koji je zatražio da mu farmeri naprave brašno. Farmeri su dobili veliku narudžbenicu, 50 kilograma kuruze i 25 kilograma pšenice. „To što sam mlinar mi je sigurno počasna funkcija, velika odgovornost na meni koju sam rado prihvatio. Treba skužiti taj zanat i sve ide dalje svojim tokom. Imam ljude uz sebe koji mi pomažu“ , kazao je šef mlina Jurica te dodao: „Sav financijski dotok nam dolazi od mlina i ako dođe velika narudžba i krivo se odradi brašno, i klijent vidi da mu nije po standardu i da mu nije dobro, onda može biti zeznuto jer propalo je brašno i propao je novac“.

Dok su Jurica i Roberto vješto sklapali pregovore s klijentom, gazda Jasmin zadovoljno je trljao ruke. „Imamo nekih 24 dukata i da ovo nije došlo, propali bi totalno jer nemamo više za jesti ni mesa, totalno smo na nuli“, kazao je Jasmin i dodao kako on ipak ima sve pod kontrolom.