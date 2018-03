SKANDALOZAN ISPAD GAZDE GORANA: Crvena zadruga izgubila dvoboj na Farmi samo zbog neuračunljivog gazde

Ovotjedni zadatak bio je izraditi uporabne predmete od tikve, a budući da je umjetnost nešto što se najteže ocjenjuje, zanatlija je zaključio kako su oba tima zadovoljili tehničku izvedivost i upotrebljivost te su podjednako dobro izvršili zadatak.

„Zeleni su išli u kompletnu kreaciju, da dobiju jedan dojam pa da svi predmeti imaju jednu zajedničku priču, a crveni su išli posebno po predmetu. Ljepota je u oku promatrača.“ zaključio je zanatlija.

S obzirom na ujednačeni rezultat, Gazde idu u dvoboj razrješenja, pa su se tako Daniela i Goran ponovno susreli u dvoboju paintball. Međutim, Goran je bio ljut na zanatlijinu odluku, a njegov nastup bio je više nego skandalozan. Umjesto u Danielu ispred sebe, prvo je pucao u zrak, potom u svoju lijevu stranu, da bi posljednji metak ispalio u pod. Već nakon prvog pucnja, Dušan ga je upitao čemu takav pristup igri, a Goran mu je odgovorio: „Došlo mi je tako.“ Dušana je, naravno, zanimalo zbog čega se tako ponaša, a Goranov odgovor „Zato što pada kiša!“ iznenadio je sve u Areni.



„Da mi to nismo vidjeli na sjenici skupa, ja bih se borio. Daniela je bila svjesna da smo radili više i bolje. Ovo ide na moju odgovornost i žao mi je radi mog tima. Žao mi je i zbog svojih doma što me gledaju. Tako sam odlučio, neka mi pripreme krevet, dolazim doma.“ objasnio je Goran svoje ponašanje u Areni na dvoboju.

Velika tuga zbog gubitka tjednog zadatka uvukla se među farmere crvene zadruge. Katica je kazala kako više nema motivacije, s njom se složila i Josipa, a Ante je dodao: „Ja sam izgubljen skroz!“ Na drugoj farmi, zelena zadruga također je diskutirala o Goranovom nastupu u dvoboju. „On da se htio boriti za svoju zajednicu, borio bi se. To je taktika Gorana da makne onoga tko mu smeta, a ona Josipa koja je pljuvala tamo na ogradi kao ja ću nju stresti, ma koga će ona stresti? Može jedino stresti gaće koje svaku večer mu daje!“ kazala je Jasmina. Dok je zelena zajednica nastavila slaviti pobjedu uz nagradu, Goran se obratio svojim pokislim farmerima: „Ljutili se ne ljutili, ja sam to morao uraditi jer sam osjećao potrebu prema sebi da to uradim. Znam da je možda malo bezobrazno od mene, možda sam ispao pohlepan.“

Prvi duelist birao se između Barbare i Tomislava te unatoč tome što su farmeri odabrali Tomislava, spasio ga je imunitet, pa je Barbara postala prva duelistica. „Za dvoboj ću se spremati tako da se odmaknem od svega i da dobro razmislim. Htjela bih Jasminu uzeti jer mislim da sam jača i spretnija od nje i da ju mogu dobiti na svim poljima.“ izjavila je Barbara.

Koga će Barbara izabrati kao svog suparnika u dvoboju, ostaje nam za vidjeti, no čini se kako je Katica vidjela priliku za izlazak iz showa, a toj njezinoj odluci presudili su događaji koji su prethodili. „Nemam živaca, ja u takvim nekim prljavštinama ne želim uopće sudjelovati niti biti dio toga. Previše sam stara, previše sam ponosna, a daljnjim ostankom mogu samo sebi našteti. Ako trebam ispasti, onda ću ispasti od svojih , a ne od tuđih.“ objasnila je Katica Goranu.

Za koga će se Barbara odlučiti, Jasminu ili Gordana sa Stare farme, ili će pak udovoljiti Katici, ne propustite doznati!