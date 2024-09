'Sjene prošlosti' večeras kreću na RTL-u: Pogledajte prve scene dramske serije

Večeras od 20.15 sati na RTL-u počinje emitiranje nove domaće serije 'Sjene prošlosti', moćna ženska priča o prijateljstvu, osveti, ljubavi, moći i tajnama, prožeta misterijem koji će već u prvoj sceni zaintrigirati gledatelje i natjerati ih da se pitaju – što se to ovdje dogodilo i tko je krivac?!

Serija počinje raskošnom zabavom u dvorištu vile, a dobru atmosferu među gostima iznenada prekida šokantan zločin, ostavivši u nevjerici sve prisutne. I dok identitet žrtve gledateljima ostaje nepoznat, kreće napeta istraga i potraga za ubojicom koju vode inspektori Darija i Kruno.

Odabrani svjedoci u policijskoj postaji prepričavaju događaje koji su, po njihovom mišljenju, doveli do zločina. Otkrivaju se dobro skrivene tajne i oživljavaju sjećanja.... U središtu kaosa koji je nastao četiri su nekadašnje srednjoškolske prijateljice – Marta, Paula, Ana i Olga.

Marta (Jelena Perčin) je kraljica kvarta, moćna i manipulativna. Napravit će sve što je u njezinoj moći da dobije ono što želi, makar to značilo da mora povrijediti svoje najmilije. Nakon svih tih godina i dalje se druži s Anom i Paulom, no one su samo pijuni u njezinoj partiji šaha.

Paula (Dajana Čuljak) se trudi biti Martina kopija, voli tračeve i uživa u tuđoj nesreći, no puno je emotivnija od Marte i nema samokontrolu kao ona pa teško skriva svoje igrice i intrige. Ana (Ana Maras Harmander) nije toliko sklona manipulacijama i svi je malo podcjenjuju, no zapravo je inteligentna, pronicljiva, topla i prijateljski nastrojena osoba.

S druge strane, Olga (Marina Fernandez) empatična je, savjesna i emotivna žena, danas uspješna ginekologinja. No u sebi već gotovo dva desetljeća nosi bol i ljutnju zbog nepravde koju su joj nanijele upravo one za koje je mislila da su joj iskrene prijateljice.

Ponovni susret na sahrani pokrenut će lavinu događaja. Ispod lažnih osmijeha i želje da nadoknade propušteno vrijeme, kriju se zavist, osjećaj krivnje, bijes, želja za osvetom, ali i strah...

Kako će izgledati ponovni susret Olge, Marte, Paule i Ane te što je dovelo do raspada njihova prijateljstva prije 20 godina, pokazat će prva epizoda nove domaće serije 'Sjene prošlosti', večeras od 20.15 sati na RTL-u. Nova epizoda dostupna je 24 sata prije prikazivanja na televiziji na streaming platformi Voyo.

