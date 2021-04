SIMPSONI OPTUŽENI ZA ‘MRŽNJU I NEUKOST’: Jesu li doista pretjerali s prikazom lika legendarnog pjevača?

Britanski pjevač Morrissey optužio je Simpsone za mržnju i neukost pošto je u zadnjoj epizodi te animirane serije prikazana nelaskava parodija ćudljivoga britanskog pjevača očito nadahnuta bivšim frontmenom rock bemda The Smiths

U toj epizodi nadarena Lisa Simpson stvara novog imaginarnog prijatelja, depresivnog, ali karizmatičnog britanskog rockera iz 80-ih godina prilično nalik Morrisseyju.

Lik nazvan Quilloughby, kojem glas posuđuje holivudska zvijezda Benedict Cumberbatch, zagriženi je vegan, baš kao Morrissey. Lisu je nadahnuo svojom glazbom i sarkastičnim društvenim komentarima.

No kad Lisa dođe na koncert Quilloughbyjeva benda The Snuffs u današnje vrijeme, šokirana je i razočarana što umjesto imaginarnog i poletnog pjevača vidi zadrtog, pretilog i mrzovoljnog mesojeda.

Morrissey nije bio oduševljen svojim likom i smatra da su ga tvorci Simpsona “napali bezobzirno, glasno i s mržnjom”. U podužoj objavi na svojoj internetskoj stranici napisao je kako prikaz priziva tužbu, ali u “svijetu opsjednutom zakonima protiv govora mržnje nema nijednog koji bi zaštitio mene”.

Dodao je i da je naviknut na to da o njemu nitko ne piše činjenice i da je za “pisanje Simpsona potrebna očito samo neukost”.

Morrissey, kojemu je danas 61 godina, slavu i kultni status stekao je predvodeći Smithse, jedan od najcjenjenijih i najutjecajnijih bendova 80-ih godina. Otkako se bend raspao 1987. ima samostalnu karijeru, no okružen je kontroverzama. Optuživali su ga za rasizam, potpirivanje protuuseljeničkih stavova i podršku britanskoj krajnjoj desnici, no on to sve negira.

Naslov epizode Simpsona “Panic on the Streets of Springfield” igra je riječi s Morrisseyjevom pjesmom “Panic”. Korištena je i parodija pjesme “Meat is Murder” s naslovom “Hamburger is Homicide“.

Pisac ove epizode Tim Long kazao je u razgovoru za Variety da je Quilloughby kombinacija raznih britanskih glazbenika uz koje je odrastao.

“Lik je definitivno morisijevski, ali s daškom Roberta Smitha iz Curea, Iana Curtisa iz Joy Divisona i mnoštva drugih ljudi”, kazao je.