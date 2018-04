SEVER POPLJUVAO DIJANU: ‘Potpuno sam razočaran, očekivao sam puno više od nje’

Modni kritičar Robert Sever nikako da naiđe na kandidatkinju koju može pohvaliti od glave do pete.

U današnjoj epizodi Shopping kraljice u kupnju je krenula Dijana Poldrugač iz Zagreba, kojoj je shopping partnerica bila prijateljica koju vidi drugi put u životu nakon sedam godina pozanstva, Morena Pavić. Djevojke su imale jasnu viziju što žele pronaći te su se dobro pripremile. Na internetu su pronašle fotografije kombinacija koje im se sviđaju i plan im je bio kombinirati puder roza boju s bojom lavande ili žutom.

No, već u prvoj trgovini Dijana se pogubila kada nije uspjela pronaći odgovarajuću suknju, ali je zato pronašla bijelu košulju i puder sako. Na kraju šopinga, kada je vidjela da se udaljava od početne vizije, Dijana se odlučila za bijele hlače i bijele tenisice te je styling upotpunila popularnom punđom i jakom šminkom. Za svoj današnji izgled Dijana je ukupno potrošila 1775 kuna, najskuplja stvar koju je kupila bile su bijele tenisice, 334 kune, a najmanje su je koštali frizura i nakit.





Kada je stala na modnu pistu, ostale natjecateljice potpuno su zanijemjele, a Robert Sever nije mogao sakriti razočaranje.

„Pomalo sam iznenađen, očekivao sam puno više od Dijane. Ono što me najviše smeta su proporcije: hlače su jako, jako loš izbor za nju, to je model koji joj ne laska. Sako je isto sav prevelik i izgleda jako šlampavo, make up se ne slaže s cijelim izgledom. Sve zajedno – potpuno sam razočaran, očekivao sam više od Dijane“, priznao je modni kritičar.

Stella, koja je do zadnjeg trenutka vjerovala u Dijanin stil, zaključila je kako se treća kandidatkinja potpuno prepustila stresu pa je otišla u krivom smjeru. Martina, pak, smatra kako je najviše kiksala s tenisicama i hlačama, a Maja joj je zamjerila to što je cijela u bijeloj kombinaciji, a ne u pastelnoj. Na kraju svega, djevojke su Dijani ukupno dodijelile 28 bodova.

Sutra u shopping ide Martina Jurčić.