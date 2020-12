U vrijeme kada je nastupio drugi jaki potres, pijanist je svirao na klaviru u emisiji ‘Dobro jutro, Hrvatska’

Snažan potres pogodio je jutros u 6.28 središnji dio Hrvatske. Epicentar je bio kod Petrinje i Siska, a tresao se i Zagreb. Nakon toga, uslijedilo je nekoliko slabijih, a onda oko 7.50 nastupio je još jedan jaki.

U tom trenutku je u emisiji “Dobro jutro, Hrvatska” na klaviru svirao Vitomir Ivanjek. Izvodio je “Božićni valcer”, a potres ga nije omeo, već je nastavio svirati. Kada je ustao i došao do voditelja Zlate Muck Sušec i Davora Meštrovića, oni su mu zahvalili što je ostao pribran. Zlata je njegov čin usporedila s onim iz filma “Titanik”.

‘Mislio sam da su to neki zvončići’

“Ovo je bilo kao ono na Titaniku, kad brod tone, a ljudi sviraju. Hvala vam puno što ste ostali pribrani, treslo se puno”, kazala je voditeljica. Ivanjek je otkrio da je shvatio da se o “nečemu” radi, ali je nastavio svirati.

“Čuo sam ja da se tu nešto dogodilo, ali mislio sam da su to neki zvončići”, našalio se Vitomir. Meštrović je kasnije rekao kako im je kolegica iz Siska dojavila da su ljudi na ulicama i da su se potresi jako osjetili.

Ivanjek i voditelji kratko su razgovarali, on je svima zaželio sve najbolje za blagdane te ponovno sjeo za klavir i izveo popularnu božićnu pjesmu “Santa Claus Is Coming To Town”.