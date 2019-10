‘SAVRŠENI’ U DOGOVORU S ANTONIJOM BLAĆE NASAMARIO DJEVOJKE: ‘Sad kad Anita ode, nastat će rat!’

Prvu je ružu dobila Mihaela, a uslijedile su Nikolina, Barbara, Nuša, Silvia i Julie, a bez toliko željenog cvijeta ostala je Anita

Nastavlja se romantičan spoj Emily i Mije, koji su započeli u Modroj špilji, a sad je na redu skok u more! “Ponekad treba prihvatiti izazov i prepustiti se drugome. To je ono što sam pokušao pronaći u Emily”, rekao je Mijo, a Emily dodala: “Radim to zbog sebe da se suočim sa strahom, ali lakše mi je ako to radim s tobom.” I naposljetku je bila presretna što je to napravila.

Nuša je u to vrijeme pozvala djevojke da s njom rade jogu uz more. “To mi je podignulo raspoloženje i zahvalna sam Nuši na tome”, komentirala je Anita, no Silvia bi bila sretnija da trenira s Mijom. Istodobno, Mijo je odveo Emily na riblje specijalitete u nešto intimnije okruženje.

Emily šuti o poljupcu

“Vidim da sam izašla iz svoje zone komfora i radim stvari koje nisam ni zamišljala da bih bila spremna napraviti”, komentirala je Emily današnji dan. Mijo više nije želio čekati i dao joj je ružu. “Bilo mi je prelijepo s tobom”, rekao joj je, a potom su nastavili razgovarati o ljubavi. “Mijo je stvarno drugačiji. Potrebna je velika hrabrost da se učinite ranjivim i da možete razgovarati o svojim emocijama”, rekla je Emily.

A dok je Emily otvoreno pričala Miji što joj se sve sviđa kod njega, Miji je bilo malo neugodno. “Zbunio sam se, stvarno mi je dala prelijepe komplimente”, iskreno je komentirao, a Emily je dodala: “Bilo bi mi jako teško da se iskreno zaljubim u Miju i da iz ove situacije izađem kao gubitnica, kao netko tko se ogolio i ostao bez ičeg jer je to namijenjeno nekoj drugoj.” Potom su se poljubili, a Emily je zaključila: “Možda sam i spremna srušiti te neke barijere koje imam, taj neki zid koji imam u smislu da ne pokazujem emocije.”

Kad se vratila među djevojke, prepričavala im je svoj dan s Mijom, no njih je najviše zanimalo jesu li se poljubili. Ipak, Emily im to nije željela potvrditi, ali im je priznala da njihov odnos više nije samo prijateljski. “Mislim da se Barbari Mijo jako sviđa i da zato dočekuje djevojke sa spoja i postavlja im provokativna pitanja”, rekla je Emily i pokazala im lančić koji je dobila na dar.

Test Antonije Blaće

Sljedeći je dan počeo opušteno premda ih je navečer čekala još jedna ceremonija ruža. I dok su pregledavale haljine za koktel party, Emily je pronašla pismo u kojem je pisalo da se moraju spremiti za samo sat vremena! “Nemam razloga za brigu, ruža je tu, pa mi je svejedno za šminku i frizuru”, rekla je Emily, a Julie je govorila Silviji: “I dalje ćemo dobiti ruže jer smo najljepše cure u kući.”

Kad je došao Mijo, odmah su mu prigovorile zbog pisma, koje im uopće nije poslao on, nego Antonija Blaće. “Bio je to dobar test”, komentirao je Gospodin Savršeni i pozvao Emily da joj još jednom kaže koliko mu je bilo lijepo s njom, što se ostalim djevojkama nije baš svidjelo. “Drago mi je, ali ovo je malo previše”, rekla je Silvia, a Mijo je komentirao kako Emily nije bila opuštena kao jučer.

Barbaru je zanimalo kako se Nuša osjeća dok njezina prijateljica Emily priča s Mijom, a pjevačica se nije dala smesti i odgovorila joj je: “Svejedno mi je koja je s njim jer sam ja tu. Nije mi teško, to mi je zanimljivo.” Mijo je u naručju vratio Emily, a Barbaru je zanimalo sviđa li joj se sad Mijo. “Sviđa mi se, definitivno više nego prije, ali mislim da to nije maksimum”, odgovorila joj je dok je Barbara objašnjavala da ne provocira, nego sve to ispituje zbog Mije koji joj se sviđa.

Anita ostala bez ruže

Ubrzo je Julie pozvala Miju na razgovor, a on joj ju je poljubio u čelo kako bi joj izmjerio temperaturu – baš kao što mu je pokazala prilikom ulaska u kuću. Dotad su Barbara i Mihaela ispitivale Nikolinu zašto se pritajila. “Teška je borba među nama i možda se ne pronalazim u tome”, iskreno im je rekla. Kad su se Julie i Mijo vratili, pričali su o tome kako im je Nuša držala sat joge.

Nakon toga Nuša je pozvala Miju na razgovor i njega je to ugodno iznenadilo. “Imam osjećaj da su ti sve cure drage i da ti se sve sviđaju, ali stvarno ne znam koliko imam šanse kod tebe?”, izravna je bila pjevačica.

“Rekao sam ti da mi se sviđaš i da mi je lijepo s tobom”, rekao joj je Mijo, a Nuša mu je otkrila i kako joj nije svejedno i da želi više pažnje od njega. “Nisam bila ljubomorna na Nušu”, komentirala je djevojkama Emily dok je Nuša molila Miju da joj nešto zapjeva. “Sad sam prva cura u kući kojoj si pjevao”, rekla je Slovenka.

Sljedeća je Anita zvala Miju na razgovor jer je željela znati što on misli o njoj. “Anita je baš super, čvrsta i odlučna cura, uvijek za zabavu”, rekao je Mijo i uskoro se otišao pripremiti za ceremoniju ruža. Prvu je ružu dobila Mihaela, a uslijedile su Nikolina, Barbara, Nuša, Silvia i Julie, a bez toliko željenog cvijeta ostala je Anita.

