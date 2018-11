‘SAVRŠENI’ SE OPET LJUBIO SE JEDNOM CUROM, ZAR JE STVARNO MISLIO DA ĆE OSTALE ŠUTJETI? ‘To je nizak udarac’

U čarobnoj vili strasti su iz dana u dan sve uzavrelije

Svanulo je još jedno zanimljivo jutro u vili – Gabrijela je okupila djevojke kako bi im nakon piknika s Goranom rekla nešto važno. „Pogriješila sam što sam ga odmah analizirala i donijela odluku kakav je, a kad smo bili nasamo, ušli smo u neke dublje teme i promijenila sam mišljenje o njemu. Postao mi je drag“, priznala je, no djevojke i dalje smatraju da je dvolična i neiskrena. „Da hoću, mogu napraviti takav show da neće moći dočekati ceremoniju da izađu“, ljutito je poslije poentirala Gabrijela.

A tada je stiglo Goranovo pismo. „Već je i vrijeme da mene pozove na pravi spoj!“ rekla je Daisy, a većina je djevojaka bila sretna zbog nje. Stigao je Goran, a ostale su ga djevojke čeznutljivo gledale s prozora i divile se kako dobro izgleda u sportskom izdanju. „Jako sam vesela“, rekla mu je Daisy, a potom se oduševila se kad je vidjela da idu na paraglajding.

„Osjećam se kao da sanjam“

„Predivan osjećaj, teško je i opisati kako je to letjeti nad kućama, šumom…“, a Goran je bio fasciniran koliko je Daisy hrabra. „Slatka je, a voli brzinu i sve što je opasno, to mi se jako sviđa kod nje“, rekao je. „Bilo je odlično, hvala ti“, rekla je Daisy, a Goran ju je poljubio. „Osjećam se kao da sanjam“, zagrlila ga je Daisy, no to nije bio kraj iznenađenjima za Slovenku jer su krenuli prema Dvorcu Trakošćan. „Osjećam se kao princeza i želim da se to nastavi“, ozareno je pričala Daisy, a kad ju je Goran pitao nedostaje li joj još nešto, spremno je odgovorila: „Djeca! Jedno barem dvoje, troje. Dugo sam te čekala, negdje si se izgubio na putu“, nastavila je, a Goran joj je zavodnički odgovorio: „Glavno da sam našao pravi put.“

Čim su sjeli na romantičnu večeru, Goran je pričao s Daisy o njezinim vezama. „Bilo mi je lijepo pretvarati se da smo princ i princeza, ali bilo je još bolje pričati o planovima za budućnost“, rekla je, a Goran je potvrdio: „Draga je i slatka, ali važniji je njezin pogled na budućnost ili zajednički život“.

Kad se vratila, Daisy je prepričala djevojkama svoj čaroban dan, no Aleksandra je potegnula priču o poljupcu, a Hana komentirala: „Pretpostavljam da je Daisy inicirala taj poljubac. Spava s njegovim ružama i to bi svaki muškarac iskoristio.“ Gabrijela se također nije svidjelo to što je čula. „Ako to bude radio s više cura, to je nizak udarac“, rekla je, a djevojke su se iznenadile što nije dobila ružu.

Stigao i burek

Poslije su se spremile za još jedan cocktail party, a Mirna je za početak dobila ono što joj je Goran prošli put obećao – burek! Goran je primijetio da su djevojke mirnije nego inače, a Klara mu je objasnila da je to zato što su doznale da se poljubio i s Gabrijelom. „Poljubili smo se i nije mi žao. Kad sam na spoju s nekom curom, samo se na nju koncentriram“, pravdao se, a Gabrijela se samo samodopadno smješkala. „Ako smo se mi pristale boriti za njega, onda on mora biti svjestan da je bačen među lavove i da će tu biti borbe, grebanja, svađanja i ljubomore i plača, svega“, rekla je Mirna, a Daisy je željela raspraviti nešto s njim. „Neki odgovori mu i nisu baš iskreni“, rekla je Hana, a Aleksandra dodala: „Kontradiktoran je“, a Nandi je zaključila da je ipak ženskar.

Nakon što je zagrljajem smirio Daisy vratio se i sjeo pokraj Hane, koja ga je zamolila za razgovor. „Primijetila sam da mu se sviđam, vidim kako me gleda“, rekla je i čim su sjeli, pitala je: „Mislim da si osjetio kako ne želim poljubac na prvom spoju… Imam neku distancu i ne volim se poslužiti na pladnju. Volim da se muškarac bori za mene“, jasno mu je rekla. „Jako to cijenim, ali mora se malo strpjeti ako me ima želju više upoznati“, smatra Goran.

Jedna djevojka odlučila otići

Djevojke nisu prestajale raspravljati o ljubljenju, a Gabrijela je branila Daisy i ponovno se upustila u raspravu malo povišenog tona. „Gabrijela je lažljiva i neiskrena osoba“, rekla je Nandi, a s njom su se složile Klara, Aleksandra i Anezi. Ženski kružok prekinuo je Goran i odveo Aleksandru na razgovor u četiri oka. „Molio bih te da imaš povjerenja u mene“, rekao joj je Goran i dao joj ružu.

Mirna ga je potom pozvala sa stranu i rekla mu tužnu vijest. „Nažalost, zbog zdravstvenih problema moram napustiti show, prenaporno mi je“, rekla mu je. „Shvaćam i razumijem, ali opet mi je teško i žao. Ti si predivna cura i sve najbolje ti želim“, rekao je iskreno Goran.

Počela je treća ceremonija ruža, a Aleksandra i Gabrijela već su držale svoju. Ana i Mirna, nažalost, nisu bile te sreće i još deset djevojaka ostalo je u borbi za Goranovo srce.