SARA PROGOVORILA O SVOJOJ BORBI S DEPRESIJOM: ‘Jednom sam čak uzela nožu ruku i htjela se prerezati’

Sara je najmlađa kandidatkinja ‘Života na vagi’ a upornim radom i trudom stigla je i do zadnjeg ciklusa ovog nagrađivanog showa

Prije ulaska u “Život na vagi” Sara je imala 137,7 kilograma, a osim s debljinom, borila se i s depresijom i nesigurnošću. Voditeljica Marijana potaknula ju je da priča o tome.

“Grozan je bio taj period i dosta dugotrajan. U jednom trenutku sam stala, što više da radim sa sobom? Najradije bih samo nestala i sjećam se da sam jednom uzela nož u ruku i idem se sad prerezati, ali ne možeš, boriš se sam sa sobom, kao da jedan mozak upravlja ovom rukom koja želi, a drugi mozak ne, ne mogu to opisati, to je prestrašno”, ispričala je Sara te dodala kako to nikad nije nikome rekla, čak ni svojim roditeljima.

“To me tako šokiralo, jedna tako divna mlada djevojka da pomisli tako nešto”, komentirao je Edo.

“Zato je i važno da o tome pričamo jer ima još djevojaka koje se osjećaju kao ti”, rekla je Marijana, a Edo je dodao da je zato uvijek bitno pričati s nekim.

PRED KRAJ NAPETOST RASTE: Marino, Roko, Ivan i Lidija finalisti su četvrte sezone ‘Života na vagi’!

“To se dogodilo jednom i ne ponovilo se nikad. Znam da se neće ponoviti!”, dodala je Sara naposljetku.