SARA IZ SUPERTALENTA REKLA ŠTO MISLI O MARTINI TOMČIĆ: ‘Ona bi bila dobra trbušna plesačica da je ja učim’

Trbušna plesačica se porječkala s Martinom Tomčić, a sada je rekla kako se osjeća nakon nastupa i svega što se dogodilo

Sara Saršon je podigla veliku prašinu svojim nastupom u Supertalentu. Trbušna plesačica iz Rijeke je podijelila žiri svojim nastupom sa sabljama – oduševila je Maju Šuput i Davora Bilmana, ali ne i Janka Popovića Volarića i Martinu Tomčić. S potonjom, mnogima najomraženijom članicom žirija, se i porječkala. Naime, Martina joj je rekla da prestane sa svojim osobnim frustracijama, na što je Sara imala odgovor.

TRBUŠNA PLESAČICA IZ SUPERTALENTA OŠTRO UZVRATILA MARTINI: ‘Znamo tko ovdje ima frustracije, a to nisam ja’

“Znamo tko ovdje ima osobne frustracije, a to nisam ja”, rekla je plesačica.

Martina je nakon njezinog odlaska s pozornice rekla da je došla kao razjareni bik i da je donijela lošu energiju. Iako je dobila tako loše kritike, Sara je zadovoljna svojim nastupom. No, iznenadilo ju je neprofesionalno ponašanje žirija.

“Komentari žirija su mi nadasve smiješni. Znala sam da je dio žirija nestručan kad je riječ o trbušnom plesu već i od prošle audicije tako da sam bila spremna na njihovo ponovno neznanje, ali moram priznati ne u tolikoj mjeri”, rekla je Sara, pišu 24 sata.

‘Vrijeđanje ne priliči jednom članu žirija’

Kazala je da poštuje svačije mišljenje, ali ne i kada se netko pravi da zna nešto.

“Praviti se da znaš nešto o ovom plesu i govoriti mi neistine o tome što ti misliš kako bi taj ples trebao izgledati, to je ono preko čega kao umjetnik ne mogu prijeći. Osjetila sam potrebu Tomčić educirati jer je bila opća sramota ono što je ona rekla. Ako Tomčić ne zna da je ples sa sabljom sastavni dio trbušnoga plesa, nije se trebala sramotiti pametovanjem već lijepo reći da je se nije dojmilo. Vrijeđanje mene da sam bik je sramotno i ne priliči jednom članu žirija”, izjavila je Sara.

Riječanka je, kaže, inače sramežljiva pa je mnoge iznenadio način na koji je razgovarala sa žirijem, no nije mogla podnijeti vrijeđanje.

“Kad mi je do nečega stalo, naravno da ću se zauzeti i stati u obranu za to pogotovo kad znam da druga strana govori neistinu. Ja sam samo kulturno odgovarala na neznanje Tomčić. Kakav bih ja to umjetnik bila da nisam reagirala na sve to neznanje uzevši u obzir činjenicu da se obrazujem u jednoj od najprestižnijoj školi trbušnoga plesa na svijetu? Došla sam tamo kao ravnopravni govornik, a ne kao ulizica”, rekla je Sara, pišu 24 sata.

Treći pokušaj

Sari je ovo treći nastup u Supertalentu. Prvi put, 2011. godine, je s fusion točkom stigla do polufinala. Godine 2015. je dobila četiri da, no nije ušla u drugi krug. I tada su joj zasmetali Martinini komentari.

“Tada sam izvela klasičnu točku trbušnoga plesa, a posebno su bili zanimljivi komentari članice žirija Tomčić koja je rekla da je ona vidjela puno ‘kockica’. E pa da pojasnim, pravilnije ‘kvadratići’ i ostale teške izolacije koje sam izvela spadaju u sam vrh tehnike trbušnoga plesa”, rekla je Sara, dodavši da bi Martina bila dobra trbušna plesačica jedino ukoliko joj ona postane instruktorica.

Vrsna je plesačica

Sara (32) se trbušnim plesom bavi od 19. godine. Nakon završetka Filozofskog fakulteta potpuno se posvetila plesu, kojim se danas profesionalno bavi. Jedina je plesačica iz Hrvatske koja je dva puta nastupila s najstarijom grupom trbušnoga plesa na svijetu. U travnju je odradila europski dio turneje Bal Anat-a Stockholm-London-Brussel, povodom njegove 50. obljetnice, u kojem je bila vodeća plesačica u plesu sa sabljom, a prošle je godine postala i certificirana voditeljica plesnih tehnika.