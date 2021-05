Tko zna bi li zanosna 58-godišnjakinja otišla ‘do kraja’ da je protukandidatkinja nije na vrijeme zaustavila

Nakon ugodnog razgovora uz vino s Dijanom, Dragan je odlučio provesti vrijeme nasamo i sa svojom drugom kandidatkinjom. On i Olja razgovarali su o svom odnosu i osjećajima, a atraktivna Splićanka govorila mu je o ljubavi prema svomu pokojnom suprugu.

Nakon izrazito emotivnog razgovora, njih dvoje odlučili su se malo opustiti u bazenu. No, kako piše RTL.hr, njihovu zabavu brzo je prekinula Dijana, koja je izašla i zatekla ih zajedno.

BAHRA JE SVJETSKA ŽENA I POLIGLOT: Radi Marijanove Tajlanđanke progovorila na njemačkom – i ova ju je razumjela!

Osjeća li se to ljubomora?

“Meni je drago da je vama lijepo”, izjavila je kandidatkinja, koja se prvotno prijavila za farmera Zorana i čak bila odabrana za njegovu “zlatnu djevojku”. U njezinu se glasu mogla naslutiti natruha ljubomore pa joj se Dragan počeo opravdavati. Olja je primijetila da je njihovu farmeru postalo vrlo neugodno.

“Sada je vidjela nas dvoje u bazenu, dosta se to možda činilo i intimno i vidim kako se nafunjila”, kazala je “splitska vampirica”, koja je Dijanu pokušavala nagovoriti da im se pridruži, no bezuspješno. Dijana se požalila da nema kupaći kostim, a Olja joj je rekla da joj on i ne treba.

“Što će tebi badić? Skini se ti prva pa ću ja”, uzvratila joj je Dijana. “Jesi li spremna?”, pitala je Olja i bez pardona se počela skidati, no Dijana ju je ipak na vrijeme zaustavila.

Sve o showu ‘Ljubav je na selu’ čitajte i gledajte na RTL.hr-u.